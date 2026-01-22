إعلام: ترامب يعد كل مواطن في غرينلاند بمليون دولار بشرط واحد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يعد كل مواطن في غرينلاند بمليون دولار بشرط واحد
إعلام: ترامب يعد كل مواطن في غرينلاند بمليون دولار بشرط واحد
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T05:33+0000
2026-01-22T05:33+0000
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الخميس: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند
https://sarabic.ae/20260121/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-غرينلاند-1109490932.html
إعلام: ترامب يعد كل مواطن في غرينلاند بمليون دولار بشرط واحد

22.01.2026
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الخميس: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
بوتين يعلق على الوضع في غرينلاند
أمس, 19:52 GMT

وصرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أمس الأربعاء بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.

وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند
