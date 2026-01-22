https://sarabic.ae/20260122/إعلام-ترامب-يعد-كل-مواطن-في-غرينلاند-بمليون-دولار-بشرط-واحد-1109499098.html
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الخميس: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند
الأخبار
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الخميس: "يدرس ترامب تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند (التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة) إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب
في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".
وصرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أمس الأربعاء بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.
وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.