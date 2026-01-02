بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/بيلاروسيا-تعتزم-إجراء-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-الإمارات-في-2026-1108816926.html
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اللواء فاليري ريفينكو، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة ستجري... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T04:30+0000
2026-01-02T04:30+0000
أحداث بيلاروسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885489_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_4854d877206e297e41306540b7914b39.jpg
وكتب ريفينكو على منصة "إكس": "يُخطط أيضًا في عام 2026 لتعاون عسكري دولي مكثف للقوات المسلحة في جمهورية بيلاروسيا، يشمل أكثر من 920 فعالية مع 35 دولة في ثلاث قارات، ومناورات مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي بيلاروسيا، والمشاركة في المسابقة الدولية التاسعة في باكستان (باتس - 2026) إضافة إلى مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الإماراتية".وأوضح أن عام 2025 شهد تنظيم 756 فعالية في إطار التعاون العسكري الدولي، من بينها أربع زيارات رسمية لوزير الدفاع البيلاروسي إلى كل من ميانمار وقطر وباكستان وزيمبابوي، كما جرى توقيع ثلاثة اتفاقات دولية مع باكستان وقيرغيزستان وزيمبابوي.وأشار ريفينكو كذلك إلى تسجيل زيادة ملحوظة في التعاون في مجال الصناعات الدفاعية خلال عام 2025.
https://sarabic.ae/20210823/بيلاروسيا-والإمارات-تؤكدان-اهتمامهما-المشترك-بتطوير-التعاون-العسكري-1049915145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885489_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_6c485e2f78df6b9e7dbd765b3ce9827a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أحداث بيلاروسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أحداث بيلاروسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026

04:30 GMT 02.01.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اللواء فاليري ريفينكو، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة ستجري مناورات عسكرية مشتركة في عام 2026.
وكتب ريفينكو على منصة "إكس": "يُخطط أيضًا في عام 2026 لتعاون عسكري دولي مكثف للقوات المسلحة في جمهورية بيلاروسيا، يشمل أكثر من 920 فعالية مع 35 دولة في ثلاث قارات، ومناورات مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي بيلاروسيا، والمشاركة في المسابقة الدولية التاسعة في باكستان (باتس - 2026) إضافة إلى مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الإماراتية".
المنتدى العسكري التقني آرميا- 2021 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2021
بيلاروسيا والإمارات تؤكدان اهتمامهما المشترك بتطوير التعاون العسكري
23 أغسطس 2021, 10:52 GMT
وأوضح أن عام 2025 شهد تنظيم 756 فعالية في إطار التعاون العسكري الدولي، من بينها أربع زيارات رسمية لوزير الدفاع البيلاروسي إلى كل من ميانمار وقطر وباكستان وزيمبابوي، كما جرى توقيع ثلاثة اتفاقات دولية مع باكستان وقيرغيزستان وزيمبابوي.
وأشار ريفينكو كذلك إلى تسجيل زيادة ملحوظة في التعاون في مجال الصناعات الدفاعية خلال عام 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала