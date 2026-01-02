https://sarabic.ae/20260102/بيلاروسيا-تعتزم-إجراء-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-الإمارات-في-2026-1108816926.html
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اللواء فاليري ريفينكو، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة ستجري... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T04:30+0000
2026-01-02T04:30+0000
2026-01-02T04:30+0000
أحداث بيلاروسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885489_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_4854d877206e297e41306540b7914b39.jpg
وكتب ريفينكو على منصة "إكس": "يُخطط أيضًا في عام 2026 لتعاون عسكري دولي مكثف للقوات المسلحة في جمهورية بيلاروسيا، يشمل أكثر من 920 فعالية مع 35 دولة في ثلاث قارات، ومناورات مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي بيلاروسيا، والمشاركة في المسابقة الدولية التاسعة في باكستان (باتس - 2026) إضافة إلى مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الإماراتية".وأوضح أن عام 2025 شهد تنظيم 756 فعالية في إطار التعاون العسكري الدولي، من بينها أربع زيارات رسمية لوزير الدفاع البيلاروسي إلى كل من ميانمار وقطر وباكستان وزيمبابوي، كما جرى توقيع ثلاثة اتفاقات دولية مع باكستان وقيرغيزستان وزيمبابوي.وأشار ريفينكو كذلك إلى تسجيل زيادة ملحوظة في التعاون في مجال الصناعات الدفاعية خلال عام 2025.
https://sarabic.ae/20210823/بيلاروسيا-والإمارات-تؤكدان-اهتمامهما-المشترك-بتطوير-التعاون-العسكري-1049915145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885489_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_6c485e2f78df6b9e7dbd765b3ce9827a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحداث بيلاروسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أحداث بيلاروسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اللواء فاليري ريفينكو، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة ستجري مناورات عسكرية مشتركة في عام 2026.
وكتب ريفينكو على منصة "إكس": "يُخطط أيضًا في عام 2026 لتعاون عسكري دولي مكثف للقوات المسلحة في جمهورية بيلاروسيا، يشمل أكثر من 920 فعالية مع 35 دولة في ثلاث قارات، ومناورات مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي بيلاروسيا، والمشاركة في المسابقة الدولية التاسعة في باكستان (باتس - 2026) إضافة إلى مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الإماراتية".
وأوضح أن عام 2025 شهد تنظيم 756 فعالية في إطار التعاون العسكري الدولي، من بينها أربع زيارات رسمية لوزير الدفاع البيلاروسي إلى كل من ميانمار وقطر وباكستان وزيمبابوي، كما جرى توقيع ثلاثة اتفاقات دولية مع باكستان وقي
رغيزستان وزيمبابوي.
وأشار ريفينكو كذلك إلى تسجيل زيادة ملحوظة في التعاون في مجال الصناعات الدفاعية خلال عام 2025.