عربي
باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشار الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، من بيروت، إلى أن اجتماع "تحالف الراغبين" المزمع عقده، يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للدفع... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجو الأوروبي يميل إلى التصعيد مع روسيا من حيث تسليح أوكرانيا ودفعها إلى عدم القبول بأي تسوية، وفرض العقوبات، معولا على تغير الموقف الأمريكي ليعود لاعبا أساسيا في الصراع الأوكراني من جديد".واعتبر أن "الخروج عن الاتفاقات الأمريكية الروسية في ألاسكا، والحديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسعي إلى إنجاز صوري، يجعل المفاوضات شكلية لا عملية، أمر مرفوض من قبل روسيا".ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي يطلب المستحيل كي لا يكون هناك أي اتفاق، وأن التضارب في المواقف الأوكرانية يشير إلى أن منظومة كاملة بدأت تبتعد عنه، ما ينعكس تصعيدا في مواقفه".وأشار إلى أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد القوات المسلحة بشأن تطوير الثالوث النووي، يضع سقفا للاستفزازات الغربية، ويؤكد تمسك موسكو بحماية أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة".وختم بالقول إن "الرهان على تغيرات في الداخل الروسي وهم وسراب"، مشددا على أن "روسيا موحدة وقوية في مواجهة الخطر الداهم، ومتضامنة مع قيادتها".الخارجية الروسية: موسكو تدعم جميع حلفاءها بمن فيهم كوبا وإيرانالمجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
حصري
أشار الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، من بيروت، إلى أن اجتماع "تحالف الراغبين" المزمع عقده، يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للدفع باتجاه حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وغياب الولايات المتحدة دليل على أن الموقفين الأمريكي والأوروبي لا يلتقيان في ما يتعلق بأوكرانيا.
وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجو الأوروبي يميل إلى التصعيد مع روسيا من حيث تسليح أوكرانيا ودفعها إلى عدم القبول بأي تسوية، وفرض العقوبات، معولا على تغير الموقف الأمريكي ليعود لاعبا أساسيا في الصراع الأوكراني من جديد".

وبشأن ما صرح به المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن "أنباء سارة خلال 3 أسابيع"، أشار إلى أنها "مجرد إطلاق لمواقف إيجابية إلا أن الأمور لا تزال على حالها، ولا سيما في ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن الأراضي وبقائها خارج حلف الناتو".

واعتبر أن "الخروج عن الاتفاقات الأمريكية الروسية في ألاسكا، والحديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسعي إلى إنجاز صوري، يجعل المفاوضات شكلية لا عملية، أمر مرفوض من قبل روسيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
4 فبراير, 11:40 GMT
ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي يطلب المستحيل كي لا يكون هناك أي اتفاق، وأن التضارب في المواقف الأوكرانية يشير إلى أن منظومة كاملة بدأت تبتعد عنه، ما ينعكس تصعيدا في مواقفه".
وأضاف أن "زيلينسكي ينفذ المطالب الغربية لضمان استمراريته، ولا يأبه للضغوط الواقعة على شعبه في الداخل، وأن قرار قطع إمدادات النفط الروسي عن سلوفاكيا هو قرار أوروبي وليس قراره، رغم التهديدات السلوفاكية بقطع الديزل عن أوكرانيا، التي تعد مادة حيوية للصمود العسكري وفي الداخل الأوكراني".
وأشار إلى أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد القوات المسلحة بشأن تطوير الثالوث النووي، يضع سقفا للاستفزازات الغربية، ويؤكد تمسك موسكو بحماية أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة".
وختم بالقول إن "الرهان على تغيرات في الداخل الروسي وهم وسراب"، مشددا على أن "روسيا موحدة وقوية في مواجهة الخطر الداهم، ومتضامنة مع قيادتها".
الخارجية الروسية: موسكو تدعم جميع حلفاءها بمن فيهم كوبا وإيران
المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
