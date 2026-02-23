https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html
باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشار الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، من بيروت، إلى أن اجتماع "تحالف الراغبين" المزمع عقده، يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للدفع... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T10:26+0000
2026-02-23T10:26+0000
2026-02-23T10:40+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجو الأوروبي يميل إلى التصعيد مع روسيا من حيث تسليح أوكرانيا ودفعها إلى عدم القبول بأي تسوية، وفرض العقوبات، معولا على تغير الموقف الأمريكي ليعود لاعبا أساسيا في الصراع الأوكراني من جديد".واعتبر أن "الخروج عن الاتفاقات الأمريكية الروسية في ألاسكا، والحديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسعي إلى إنجاز صوري، يجعل المفاوضات شكلية لا عملية، أمر مرفوض من قبل روسيا".ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي يطلب المستحيل كي لا يكون هناك أي اتفاق، وأن التضارب في المواقف الأوكرانية يشير إلى أن منظومة كاملة بدأت تبتعد عنه، ما ينعكس تصعيدا في مواقفه".وأشار إلى أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد القوات المسلحة بشأن تطوير الثالوث النووي، يضع سقفا للاستفزازات الغربية، ويؤكد تمسك موسكو بحماية أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة".وختم بالقول إن "الرهان على تغيرات في الداخل الروسي وهم وسراب"، مشددا على أن "روسيا موحدة وقوية في مواجهة الخطر الداهم، ومتضامنة مع قيادتها".الخارجية الروسية: موسكو تدعم جميع حلفاءها بمن فيهم كوبا وإيرانالمجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
https://sarabic.ae/20260204/موسكو-قوات-تحالف-الراغبين-في-أوكرانيا-ستكون-أهدافا-عسكرية-مشروعة-لروسيا-1109973191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_157:0:1418:946_1920x0_80_0_0_a0ab6f5f332600ebaaca952d3cd0b2c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
10:26 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 10:40 GMT 23.02.2026)
حصري
أشار الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، من بيروت، إلى أن اجتماع "تحالف الراغبين" المزمع عقده، يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للدفع باتجاه حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وغياب الولايات المتحدة دليل على أن الموقفين الأمريكي والأوروبي لا يلتقيان في ما يتعلق بأوكرانيا.
وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجو الأوروبي يميل إلى التصعيد مع روسيا من حيث تسليح أوكرانيا ودفعها إلى عدم القبول بأي تسوية، وفرض العقوبات، معولا على تغير الموقف الأمريكي ليعود لاعبا أساسيا في الصراع الأوكراني من جديد".
وبشأن ما صرح به المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن "أنباء سارة خلال 3 أسابيع"، أشار إلى أنها "مجرد إطلاق لمواقف إيجابية إلا أن الأمور لا تزال على حالها، ولا سيما في ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن الأراضي وبقائها خارج حلف الناتو".
واعتبر أن "الخروج عن الاتفاقات الأمريكية الروسية في ألاسكا، والحديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسعي إلى إنجاز صوري، يجعل المفاوضات شكلية لا عملية، أمر مرفوض من قبل روسيا".
ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي يطلب المستحيل كي لا يكون هناك أي اتفاق، وأن التضارب في المواقف الأوكرانية يشير إلى أن منظومة كاملة بدأت تبتعد عنه، ما ينعكس تصعيدا في مواقفه".
وأضاف أن "زيلينسكي ينفذ المطالب الغربية لضمان استمراريته، ولا يأبه للضغوط الواقعة على شعبه في الداخل، وأن قرار قطع إمدادات النفط الروسي عن سلوفاكيا هو قرار أوروبي وليس قراره، رغم التهديدات السلوفاكية بقطع الديزل عن أوكرانيا، التي تعد مادة حيوية للصمود العسكري وفي الداخل الأوكراني".
وأشار إلى أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد القوات المسلحة بشأن تطوير الثالوث النووي، يضع سقفا للاستفزازات الغربية، ويؤكد تمسك موسكو بحماية أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة".
وختم بالقول إن "الرهان على تغيرات في الداخل الروسي وهم وسراب"، مشددا على أن "روسيا موحدة وقوية في مواجهة الخطر الداهم، ومتضامنة مع قيادتها".