https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html

باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا

باحث في العلاقات الدولية: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أشار الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، من بيروت، إلى أن اجتماع "تحالف الراغبين" المزمع عقده، يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للدفع... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T10:26+0000

2026-02-23T10:26+0000

2026-02-23T10:40+0000

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg

وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجو الأوروبي يميل إلى التصعيد مع روسيا من حيث تسليح أوكرانيا ودفعها إلى عدم القبول بأي تسوية، وفرض العقوبات، معولا على تغير الموقف الأمريكي ليعود لاعبا أساسيا في الصراع الأوكراني من جديد".واعتبر أن "الخروج عن الاتفاقات الأمريكية الروسية في ألاسكا، والحديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسعي إلى إنجاز صوري، يجعل المفاوضات شكلية لا عملية، أمر مرفوض من قبل روسيا".ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي يطلب المستحيل كي لا يكون هناك أي اتفاق، وأن التضارب في المواقف الأوكرانية يشير إلى أن منظومة كاملة بدأت تبتعد عنه، ما ينعكس تصعيدا في مواقفه".وأشار إلى أن "تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد القوات المسلحة بشأن تطوير الثالوث النووي، يضع سقفا للاستفزازات الغربية، ويؤكد تمسك موسكو بحماية أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة".وختم بالقول إن "الرهان على تغيرات في الداخل الروسي وهم وسراب"، مشددا على أن "روسيا موحدة وقوية في مواجهة الخطر الداهم، ومتضامنة مع قيادتها".الخارجية الروسية: موسكو تدعم جميع حلفاءها بمن فيهم كوبا وإيرانالمجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"

https://sarabic.ae/20260204/موسكو-قوات-تحالف-الراغبين-في-أوكرانيا-ستكون-أهدافا-عسكرية-مشروعة-لروسيا-1109973191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي