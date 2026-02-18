https://sarabic.ae/20260218/سيارتو-المجر-تقرر-تعليق-صادرات-وقود-الديزل-إلى-كييف-1110492595.html
سيارتو: المجر تقرر تعليق صادرات وقود الديزل إلى كييف
سيارتو: المجر تقرر تعليق صادرات وقود الديزل إلى كييف
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن بودابست علّقت صادرات وقود الديزل إلى كييف.
وقال سيارتو: "إن هنغاريا تضطلع بدورٍ بالغ الأهمية في أمن إمدادات الطاقة لأوكرانيا، إذ يمر جزء كبير من واردات أوكرانيا من الغاز والكهرباء ووقود الديزل عبر هنغاريا ومنها.. وأود إبلاغكم بتوقف شحن وقود الديزل إلى أوكرانيا".وأكد أن "احتياطات النفط في هنغاريا تكفيها لمدة 3 أشهر، وبدأت بالفعل عملية اتخاذ القرار بشأن استخدام جزء منها".وفي وقت سابق، أدلى فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتصريحٍ بذيء بحق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زاعمًا أنه "يفكر في تنمية بطنه بدلًا من جيشه". وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".سيارتو: المجر ليست ملزمة تجاه أوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا
وأضاف وزير الخارجية المجري أن "أوكرانيا تمارس عملية ابتزاز سياسي ضد بلادنا برفضها استئناف نقل النفط عبر خط "دروجبا"، والهدف من وراء ذلك إجبار هنغاريا على تلبية متطلبات كييف، ولكن هنغاريا اتخذت التدابير اللازمة لضمان أمن إمدادات النفط في البلاد بالرغم من الابتزاز السياسي الأوكراني".
ولفت سيارتو إلى أنه "يتم حاليا إنشاء خط لنقل إمدادات النفط عن طريق البحر، وستصل الكميات المشتراة للبلاد بحلول منتصف مارس/ آذار".
وعلّق أوربان لاحقًا على هجوم زيلينسكي، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
