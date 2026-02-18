سيارتو: المجر ليست ملزمة تجاه أوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سيارتو: المجر ليست ملزمة تجاه أوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا
سيارتو: المجر ليست ملزمة تجاه أوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر لا تدين بشيء لأوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
المجر
كتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تهاجم روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا تدافع عن نفسها. لا ندين لأوكرانيا بشيء. أمننا مكفول من قبل حلف الناتو، وليس من قبل أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأن أوكرانيا تدافع عن أوروبا هي كذبة.وأشار إلى أن بودابست تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه سيعادل دخول الاتحاد في صراع.وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيالمجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر لا تدين بشيء لأوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا.
كتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تهاجم روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا تدافع عن نفسها. لا ندين لأوكرانيا بشيء. أمننا مكفول من قبل حلف الناتو، وليس من قبل أوكرانيا".

انتقد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغي سياسات بودابست، متهمًا سيارتو بـ "فوائد الطاقة" التي تسببت له في فقدان الذاكرة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأن أوكرانيا تدافع عن أوروبا هي كذبة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سيارتو: تصريحات زيلينسكي بشأن دفاع أوكرانيا عن أوروبا كذبة
07:39 GMT
وأشار إلى أن بودابست تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه سيعادل دخول الاتحاد في صراع.

وفي وقت سابق، أدلى فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتصريحٍ بذيء بحق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زاعمًا أنه "يفكر في تنمية بطنه بدلًا من جيشه". وعلّق أوربان لاحقًا على هجوم زيلينسكي، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.
المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"
© 2026 Sputnik
