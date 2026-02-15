https://sarabic.ae/20260215/المجر-تصف-تصريحات-السياسيين-الأوروبيين-بشأن-ترامب-وأوربان-بـالحمقاء-1110392449.html

المجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن السياسيين الأوروبيين يتنافسون على من يستطيع إطلاق أكثر التعليقات إهانة وحماقة بحق الرئيس الأمريكي دونالد... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو: "خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، صدرت عدة تصريحات مسيئة بحق رئيس الوزراء المجري وبلادنا، تماما كما حدث سابقا مع الرئيس الأمريكي. ومنذ عام 2016، دأب كبار السياسيين الأوروبيين على تنظيم منافسة لمعرفة من يستطيع إطلاق أكثر التعليقات سخافة بحق دونالد ترامب وفيكتور أوربان".وأشار سيارتو إلى أن ترامب تمكن من الفوز بالانتخابات الأمريكية رغم الضغوط، وأعرب عن ثقته بفوز أوربان في الانتخابات المجرية المقبلة.وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.

