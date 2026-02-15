عربي
المجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"
المجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"
المجر تصف تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ترامب وأوربان بـ"الحمقاء"

17:51 GMT 15.02.2026
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن السياسيين الأوروبيين يتنافسون على من يستطيع إطلاق أكثر التعليقات إهانة وحماقة بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال سيارتو: "خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، صدرت عدة تصريحات مسيئة بحق رئيس الوزراء المجري وبلادنا، تماما كما حدث سابقا مع الرئيس الأمريكي. ومنذ عام 2016، دأب كبار السياسيين الأوروبيين على تنظيم منافسة لمعرفة من يستطيع إطلاق أكثر التعليقات سخافة بحق دونالد ترامب وفيكتور أوربان".

وأكد سيارتو أن أوربان وترامب تربطهما علاقة شخصية طيبة، وأنهما "ساندا بعضهما بعضا في أحلك الظروف، حتى في مواجهة أبشع الهجمات وأكثرها سخافة ودناءة".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أمس, 18:55 GMT
وأشار سيارتو إلى أن ترامب تمكن من الفوز بالانتخابات الأمريكية رغم الضغوط، وأعرب عن ثقته بفوز أوربان في الانتخابات المجرية المقبلة.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، انتقادا لزيلينسكي، عقب تصريحات أدلى بها الأخير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سخر فيها من أوربان قائلا إنه يفكر في "نمو بطنه" بدلا من تعزيز الجيش.

وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
دميترييف: روبيو يفضل لقاء أوربان على اجتماع أوروبي حول أوكرانيا في ميونخ
13 فبراير, 23:03 GMT
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "فيكتور أوربان قائد قويٌ بحق، أثبت بالفعل قدرته على تحقيق نتائج باهرة. إنه يناضل بلا كلل من أجل بلاده وشعبه العظيمين، ويحبهما بقدر ما أحب الولايات المتحدة الأمريكية".
وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.
