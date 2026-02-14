https://sarabic.ae/20260214/أوربان-يرد-على-زيلينسكي-لهذا-السبب-لا-يمكن-لأوكرانيا-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110370817.html
أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".وفي وقت سابق، أعرب أوربان في مناسبات سابقة عن رفضه منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يحق لها فرض شروطها وهي لا تزال دولة مرشحة للانضمام.وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "فيكتور أوربان قائد قويٌ بحق، أثبت بالفعل قدرته على تحقيق نتائج باهرة. إنه يناضل بلا كلل من أجل بلاده وشعبه العظيمين، ويحبهما بقدر ما أحب الولايات المتحدة الأمريكية".وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.
وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، انتقادا لزيلينسكي، عقب تصريحات أدلى بها الأخير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سخر فيها من أوربان قائلا إنه يفكر في "نمو بطنه" بدلا من تعزيز الجيش.
وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".
قال أوربان: "هذا النقاش لا يدور حولي ولا حولك، بل يدور حول مستقبل المجر وأوكرانيا وأوروبا. ولهذا السبب تحديداً لا يمكنكم أن تصبحوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، أعرب أوربان في مناسبات سابقة عن رفضه منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يحق لها فرض شروطها وهي لا تزال دولة مرشحة للانضمام.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "فيكتور أوربان قائد قويٌ بحق، أثبت بالفعل قدرته على تحقيق نتائج باهرة
. إنه يناضل بلا كلل من أجل بلاده وشعبه العظيمين، ويحبهما بقدر ما أحب الولايات المتحدة الأمريكية".
وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.