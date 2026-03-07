عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
سيارتو: تهديدات زيلينسكي تستهدف الشعب المجري بأكمله وليس أوربان وحده
سيارتو: تهديدات زيلينسكي تستهدف الشعب المجري بأكمله وليس أوربان وحده
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن التصريحات الأخيرة لفولوديمير زيلينسكي تمثل تهديدا مباشرا لجميع المواطنين المجريين، وليست مجرد هجوم على شخص رئيس... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
وخلال فعالية انتخابية في مدينة ديبريتسين، شدد سيارتو على أن بودابست لن تسمح لأي طرف بتهديدها، مشيرا إلى أن الشعب سيتكاتف لحماية قيادته وسيادة الدولة، وذلك رداً على تلويح زيلينسكي بمواجهة أوربان مع مقاتلين من الجيش الأوكراني إثر عرقلة المجر لقرض أوروبي مخصص لكييف.ووجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن التصريحات الأخيرة لفولوديمير زيلينسكي تمثل تهديدا مباشرا لجميع المواطنين المجريين، وليست مجرد هجوم على شخص رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وخلال فعالية انتخابية في مدينة ديبريتسين، شدد سيارتو على أن بودابست لن تسمح لأي طرف بتهديدها، مشيرا إلى أن الشعب سيتكاتف لحماية قيادته وسيادة الدولة، وذلك رداً على تلويح زيلينسكي بمواجهة أوربان مع مقاتلين من الجيش الأوكراني إثر عرقلة المجر لقرض أوروبي مخصص لكييف.

و أضاف الوزير المجري: "لا أحد يجرؤ على تهديدنا!"

كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
03:17 GMT
ووجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
