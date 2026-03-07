https://sarabic.ae/20260307/سيارتو-تهديدات-زيلينسكي-تستهدف-الشعب-المجري-بأكمله-وليس-أوربان-وحده-1111190928.html

سيارتو: تهديدات زيلينسكي تستهدف الشعب المجري بأكمله وليس أوربان وحده

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن التصريحات الأخيرة لفولوديمير زيلينسكي تمثل تهديدا مباشرا لجميع المواطنين المجريين، وليست مجرد هجوم على شخص رئيس...

وخلال فعالية انتخابية في مدينة ديبريتسين، شدد سيارتو على أن بودابست لن تسمح لأي طرف بتهديدها، مشيرا إلى أن الشعب سيتكاتف لحماية قيادته وسيادة الدولة، وذلك رداً على تلويح زيلينسكي بمواجهة أوربان مع مقاتلين من الجيش الأوكراني إثر عرقلة المجر لقرض أوروبي مخصص لكييف.ووجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.

