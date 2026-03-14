تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
ترامب: إيران "مهزومة" وتريد الاتفاق
ترامب: إيران "مهزومة" وتريد الاتفاق
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران "مهزومة تمامًا وتسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن"، وأكد رفضه القاطع لأي صفقة في الوقت الحالي، وفق... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة، التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، والتي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقًا".وصرح ترامب، في وقت سابق، بأن "إيران تحتضر عسكريًا"، وأن "الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من الاستسلام".وزعم ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمّر بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة "خرج" الإيرانية.وتابع: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم!".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه "ما زال من المستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، وإن الهجمات الصاروخية لبلاده "ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا"، وفق تعبيره.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيرانيترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران "مهزومة تمامًا وتسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن"، وأكد رفضه القاطع لأي صفقة في الوقت الحالي، وفق تعبيره.
وقال ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة، التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، والتي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا".

وصرح ترامب، في وقت سابق، بأن "إيران تحتضر عسكريًا"، وأن "الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من الاستسلام".
ترامب يؤكد "عدم وجود موعد محدد" لإنهاء الحرب على إيران
وزعم ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمّر بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة "خرج" الإيرانية.

وقال ترامب، في منشور سابق، إن "إيران ليست لديها أي قدرة على الدفاع عن أي شيء نرغب في استهدافه، لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك!".

وتابع: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم!".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه "ما زال من المستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، وإن الهجمات الصاروخية لبلاده "ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا"، وفق تعبيره.
تقارير أمريكية: آلاف من أفراد قوات الـ"مارينز" في طريقهم إلى الشرق الأوسط
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك علىمنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسطفي الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني
ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة
