إيطاليا تحسم حقيقة إجرائها مفاوضات مع إيران بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني، عقد أي مفاوضات مع إيران، للسماح لسفن بلاده بالمرور عبر مضيق هرمز.
2026-03-14T09:55+0000
واعتبر تاغاني، في تصريحات لقناة "ريتي 4" الإيطالية، أن الوضع الحالي يشكّل "حالة حرب" تجعل مرور السفن صعبًا للغاية. وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لخفض التصعيد والعمل على التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا أن المرور عبر المضيق يقتصر حاليًا على عدد قليل جدًا من السفن، معظمها إيرانية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية. جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير غربية، نقلًا عن مصادر، أن بعض الدول الأوروبية بينها فرنسا وإيطاليا، تجري محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق يتيح مرور سفنها بأمان عبر مضيق هرمز. في المقابل، أفادت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، بأن الاتحاد الأوروبي حافظ دائمًا على قنواته الدبلوماسية مفتوحة مع إيران، حتى في أصعب الأوقات، لكنه شدد على أن "الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء مفاوضات ثنائية مباشرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك علىمنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسطفي الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني
