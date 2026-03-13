إعلام: بلدان أوروبية تجري مباحثات مع إيران حول مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادرها، اليوم الجمعة، أن دولا أوروبية، بما فيها فرنسا وإيطاليا، تجري مباحثات مع إيران، لتوقيع اتفاق يضمن العبور الآمن لسفنها عبر...

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تطرح مبادرة لإنشاء تحالف يجمع الجهود والوسائل بهدف ضمان أمان حركة الشحن في مضيق هرمز، وسط التصاعد في الشرق الأوسط. وفقا له، فإن هذه البعثة يمكن أن تقوم بتسوية للنزاع حول إيران.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.مجتبى خامنئي: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمزسفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

