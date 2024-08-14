https://sarabic.ae/20240814/الخارجية-الروسية-كييف-بهجومها-على-كورسك-أوقفت-مفاوضات-سلام-لفترة-طويلة-1091725037.html
الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة
الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا أوقفت موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة بعد الهجمات على كورسك. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T10:05+0000
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وقال ميروشنيك في مؤتمر صحفي: "هناك بيانًا مفاده أنه من خلال الأعمال الإرهابية في اتجاه كورسك على وجه التحديد، أوقفت أوكرانيا على الأقل المسار المتعلق بمفاوضات السلام في فترة توقف على المدى الطويل". وأضاف أن موضوع مفاوضات السلام مع روسيا "غير محبذ" في الأوساط الرسمية في لندن.صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية". وبحسب بايدن، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية". بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"وأفادت المخابرات الخارجية الروسية أيضًا بأن الولايات المتحدة تستكشف خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أقل فسادًا وأكثر قابلية للإدارة.
https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة
10:05 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 14.08.2024)
أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا أوقفت موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة بعد الهجمات على كورسك.
وقال ميروشنيك في مؤتمر صحفي: "هناك بيانًا مفاده أنه من خلال الأعمال الإرهابية في اتجاه كورسك على وجه التحديد، أوقفت أوكرانيا على الأقل المسار المتعلق بمفاوضات السلام في فترة توقف على المدى الطويل".
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، إن كلمات فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع روسيا لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.
وأضاف أن موضوع مفاوضات السلام مع روسيا "غير محبذ" في الأوساط الرسمية في لندن.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية".
وبحسب بايدن، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية".
وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدورهما طلبات وكالة "سبوتنيك" التعليق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي بموجبها "باركت" السلطات الأمريكية نظام كييف على هذه العملية.
وأفادت المخابرات الخارجية الروسية أيضًا بأن الولايات المتحدة تستكشف خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أقل فسادًا وأكثر قابلية للإدارة.