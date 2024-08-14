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الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/الخارجية-الروسية-كييف-بهجومها-على-كورسك-أوقفت-مفاوضات-سلام-لفترة-طويلة-1091725037.html
الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة
الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا أوقفت موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة بعد الهجمات على كورسك. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T10:05+0000
2024-08-14T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ميروشنيك في مؤتمر صحفي: "هناك بيانًا مفاده أنه من خلال الأعمال الإرهابية في اتجاه كورسك على وجه التحديد، أوقفت أوكرانيا على الأقل المسار المتعلق بمفاوضات السلام في فترة توقف على المدى الطويل". وأضاف أن موضوع مفاوضات السلام مع روسيا "غير محبذ" في الأوساط الرسمية في لندن.صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية". وبحسب بايدن، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية". بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"وأفادت المخابرات الخارجية الروسية أيضًا بأن الولايات المتحدة تستكشف خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أقل فسادًا وأكثر قابلية للإدارة.
https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: كييف بهجومها على كورسك أوقفت مفاوضات السلام لفترة طويلة

10:05 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 14.08.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا أوقفت موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة بعد الهجمات على كورسك.
وقال ميروشنيك في مؤتمر صحفي: "هناك بيانًا مفاده أنه من خلال الأعمال الإرهابية في اتجاه كورسك على وجه التحديد، أوقفت أوكرانيا على الأقل المسار المتعلق بمفاوضات السلام في فترة توقف على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، إن كلمات فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع روسيا لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.

وأضاف أن موضوع مفاوضات السلام مع روسيا "غير محبذ" في الأوساط الرسمية في لندن.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط غربي يكشف مصير الجيش الأوكراني في دونباس بعد الهجوم على مقاطعة كورسك
أمس, 18:13 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية".
وبحسب بايدن، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية".

وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدورهما طلبات وكالة "سبوتنيك" التعليق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي بموجبها "باركت" السلطات الأمريكية نظام كييف على هذه العملية.

بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"
وأفادت المخابرات الخارجية الروسية أيضًا بأن الولايات المتحدة تستكشف خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أقل فسادًا وأكثر قابلية للإدارة.
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