خبير في الشؤون الدولية: هجوم كورسك الإرهابي له 3 أهداف وروسيا ستدمر القوات الأوكرانية

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البرنامج الصباحي
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
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183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/خبير-في-الشؤون-الدولية-هجوم-كورسك-الإرهابي-له-3-أهداف-وروسيا-ستدمر-القوات-الأوكرانية-1091759168.html
خبير في الشؤون الدولية: هجوم كورسك الإرهابي له 3 أهداف وروسيا ستدمر القوات الأوكرانية
خبير في الشؤون الدولية: هجوم كورسك الإرهابي له 3 أهداف وروسيا ستدمر القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
لفت الخبير في الشؤون الدولية، موسى عاصي، إلى أن "التسلل الاوكراني داخل الأراضي الروسية له3 أهداف، الأول إحراج القوات الروسية، الهدف الثاني رفع معنويات الجيش... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T09:35+0000
2024-08-15T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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وشدد عاصي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "هذه المعركة خاسرة ولا يمكن اعتبارها تحولا استراتيجيا، بل هي مغامرة أوكرانية أراد منها نظام كييف دفع روسيا إلى تحويل جزء من قواتها العسكرية الروسية إلى كورسك، بهدف إضعافها وهو ما تنبهت له موسكو، وقامت بتحويل جزء من الاحتياط العسكري في الداخل الروسي إلى الجبهة عوضا عن ذلك"، مشيرًا إلى أن "المواجهة بدأت والهجوم الأوسع سيكون خلال أيام".وأوضح عاصي أن "تحويل ما حصل في كورسك إلى انتصار يمكن أن يدفع بالمفاوضات لصالح كييف وهو ما يحتاج إلى قدرات أوكرانية للسيطرة على الأراضي الروسية"، وأكد أن "القوات الأوكرانية غير قادرة على ذلك، لا على الصعيد البشري ولا على الصعيد العسكري، إضافةً إلى كون الأراضي التي تسلل إليها الأوكرانيون تقع في منطقة سهول مفتوحة وخالية من السكان ما يعني أنها تسيطر على مناطق فارغة".وأكّد الخبير في الشؤون الدولية أن "روسيا، تاريخيًا لم تسمح يومًا لعسكري أجنبي بالبقاء على أراضيها، وعليه فإن موسكو لن ترسل أيّ رسالة للتفاوض أو البحث في أيّ ملف حتى عن شرق أوكرانيا، ما لم تدمر القوات التي دخلت إلى أراضيها"، معتبرًا أن "كييف ارتكبت خطأ كبيرًا بهذا التسلل".أما عن التصريحات الغربية حول هذه العملية، فقد قرأ عاصي فيها "محاولة غربية وأوروبية للتخلي عن مسؤوليتها ورسالة مفادها بأنّ هذا المحور لم يكن يعلم بالنوايا الأوكرانية لتبقى المواجهة داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما لا يمكن لأيّ عقل تقبله لأنه من غير المعقول أن ينفّذ مثل هذا الهجوم دون تدخل قوات أميركية وأوروبية، أقله على الصعيد الاستخباراتي".وبيّن عاصي أن "الغرب يحاول تخريب الأمن الدولي من خلال الحديث عن السيطرة على محطة كورسك النووية وأنابيب الغاز، التي تمر في المنطقة وتدخل الأراضي الأوكرانية لتصل بعدها إلى أوروبا، لذلك جعلت من قائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية السابق فاليري زالوجني، كبش محرقة للسياسات لتخريبية، التي تخطط لها الإدارة الأمريكية ونفذتها القوات الأوكرانية، على غرار ما حدث لخطي أنابيب الغاز "نورد ستريم".
https://sarabic.ae/20240814/دبلوماسي-ياباني-بايدن-لعب-دورا-نشطا-خلف-كواليس-الميدان-في-أوكرانيا-1091714581.html
https://sarabic.ae/20240814/موسكو-استخدام-القوات-الأوكرانية-للأسلحة-الأمريكية-في-مقاطعة-كورسك-عمل-تصعيدي-1091748374.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, حصري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, حصري

خبير في الشؤون الدولية: هجوم كورسك الإرهابي له 3 أهداف وروسيا ستدمر القوات الأوكرانية

09:35 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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لفت الخبير في الشؤون الدولية، موسى عاصي، إلى أن "التسلل الاوكراني داخل الأراضي الروسية له3 أهداف، الأول إحراج القوات الروسية، الهدف الثاني رفع معنويات الجيش والشعب الأوكراني المنهارة، أما الهدف الثالث فيتمثل في استخدام هذه المساحة الجغرافية كورقة مساومة في المفاوضات إذا عُقدت".
وشدد عاصي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "هذه المعركة خاسرة ولا يمكن اعتبارها تحولا استراتيجيا، بل هي مغامرة أوكرانية أراد منها نظام كييف دفع روسيا إلى تحويل جزء من قواتها العسكرية الروسية إلى كورسك، بهدف إضعافها وهو ما تنبهت له موسكو، وقامت بتحويل جزء من الاحتياط العسكري في الداخل الروسي إلى الجبهة عوضا عن ذلك"، مشيرًا إلى أن "المواجهة بدأت والهجوم الأوسع سيكون خلال أيام".
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دبلوماسي ياباني: بايدن لعب دورا نشطا خلف كواليس الميدان في أوكرانيا
أمس, 05:03 GMT
وأوضح عاصي أن "تحويل ما حصل في كورسك إلى انتصار يمكن أن يدفع بالمفاوضات لصالح كييف وهو ما يحتاج إلى قدرات أوكرانية للسيطرة على الأراضي الروسية"، وأكد أن "القوات الأوكرانية غير قادرة على ذلك، لا على الصعيد البشري ولا على الصعيد العسكري، إضافةً إلى كون الأراضي التي تسلل إليها الأوكرانيون تقع في منطقة سهول مفتوحة وخالية من السكان ما يعني أنها تسيطر على مناطق فارغة".
وأكّد الخبير في الشؤون الدولية أن "روسيا، تاريخيًا لم تسمح يومًا لعسكري أجنبي بالبقاء على أراضيها، وعليه فإن موسكو لن ترسل أيّ رسالة للتفاوض أو البحث في أيّ ملف حتى عن شرق أوكرانيا، ما لم تدمر القوات التي دخلت إلى أراضيها"، معتبرًا أن "كييف ارتكبت خطأ كبيرًا بهذا التسلل".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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موسكو: استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في مقاطعة كورسك عمل تصعيدي
أمس, 19:16 GMT
أما عن التصريحات الغربية حول هذه العملية، فقد قرأ عاصي فيها "محاولة غربية وأوروبية للتخلي عن مسؤوليتها ورسالة مفادها بأنّ هذا المحور لم يكن يعلم بالنوايا الأوكرانية لتبقى المواجهة داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما لا يمكن لأيّ عقل تقبله لأنه من غير المعقول أن ينفّذ مثل هذا الهجوم دون تدخل قوات أميركية وأوروبية، أقله على الصعيد الاستخباراتي".
وبيّن عاصي أن "الغرب يحاول تخريب الأمن الدولي من خلال الحديث عن السيطرة على محطة كورسك النووية وأنابيب الغاز، التي تمر في المنطقة وتدخل الأراضي الأوكرانية لتصل بعدها إلى أوروبا، لذلك جعلت من قائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية السابق فاليري زالوجني، كبش محرقة للسياسات لتخريبية، التي تخطط لها الإدارة الأمريكية ونفذتها القوات الأوكرانية، على غرار ما حدث لخطي أنابيب الغاز "نورد ستريم".
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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