https://sarabic.ae/20240814/دبلوماسي-ياباني-بايدن-لعب-دورا-نشطا-خلف-كواليس-الميدان-في-أوكرانيا-1091714581.html

دبلوماسي ياباني: بايدن لعب دورا نشطا خلف كواليس الميدان في أوكرانيا

دبلوماسي ياباني: بايدن لعب دورا نشطا خلف كواليس الميدان في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد كازوهيكو توغو، الرئيس السابق لقسم أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية اليابانية، أن جو بايدن كان نشطًا خلف كواليس "ثورة الميدان" الأوكرانية بصفته نائبًا للرئيس،... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T05:03+0000

2024-08-14T05:03+0000

2024-08-14T05:14+0000

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وقال توغو لوكالة "سبوتنيك": "دور بايدن وفيكتوريا نولاند في "الثورة في الميدان" كبير. بايدن نفسه يكتب عن ذلك. من وراء كواليس "ثورة الميدان"، عمل بايدن بنشاط كنائب للرئيس لكسر شوكة جزء معين من السياسيين الأوكرانيين. وقد شجع بايدن هذا الوضع حول الميدان ونولاند معه".وأضاف: "تم تنصيب الرئيس بايدن في يناير/كانون الثاني 2021. منذ البداية، اعتبر بايدن بوتين عدوا. وهو نفسه كتب في الكتاب أنه حتى أثناء توليه منصب نائب الرئيس كانت هناك مواجهة مع بوتين. وبعد عام من رئاسته، فماذا حدث هذا العام؟ يصر بوتين على الوضع المحايد لأوكرانيا والتخلي عن حلف شمال الأطلسي، فضلا عن حماية السكان الناطقين بالروسية، ولكن أميركا تجاهلت هذه المطالب".وقال توغو: "كان أول تطلعات بوتين عندما أصبح رئيسًا هو إنشاء دولة قوية ومستقرة اقتصاديًا وشفافة سياسيًا وعادلة، كما أراد أن تصبح روسيا نواة للأمن الأوروبي مرة أخرى، وكان أحد الخيارات لذلك هو انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي. وقد تم الحديث عن ذلك بجدية لبعض الوقت. وهناك نقطة مهمة هنا - أوكرانيا. وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي وعلاقاتها التاريخية. ولذلك، كان وضع أوكرانيا المحايد وعدم عضويتها في الناتو أمرًا ضروريًا".ويعتقد أن أول تجاوز "للخطوط الحمراء" حدث في عام 2008. "في عام 2008، في قمة حلف شمال الأطلسي في بوخارست، تقرر أنه يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من حيث المبدأ. كان هذا هو عبور "الخطوط الحمراء" والخطوة الأولى للصراع الحالي. وكانت الخطوة الثانية هي الميدان في عام 2014".كان وضع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا أيضًا من الأولويات، خاصة فيما يتعلق ببعض "صفحات التاريخ".وأشار توغو إلى أن "الخطوط الحمراء" الروسية قد تم انتهاكها، و"تم وضع الفاتورة الإجمالية لكل هذه الانتهاكات عندما أصبح بايدن رئيسًا". وأكد توغو "في عام واحد فقط، وصل الأمر إلى نزاع مسلح".وكانت توغو أحد اللاعبين الرئيسيين في الإعداد لاجتماع القمة في إيركوتسك عام 2001 بين فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري، وكذلك في الإعداد لزيارة أول رئيس للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف إلى اليابان عام 1991.

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