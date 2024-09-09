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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/عسكري-أوكراني-قواتنا-تتكبد-خسائر-فادحة-وفرار-لجنودنا-من-خطوط-الجبهة-1092525771.html
عسكري أوكراني: قواتنا تتكبد خسائر فادحة وفرار لجنودنا من خطوط الجبهة
عسكري أوكراني: قواتنا تتكبد خسائر فادحة وفرار لجنودنا من خطوط الجبهة
سبوتنيك عربي
اعترف يوري، وهو جندي أوكراني من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات نظام كييف تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك بسبب فرار الجنود من... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T04:42+0000
2024-09-09T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال يوري: "في 3 أيام، تحول مئة (عسكري) إلى صفر، هرب العديد من الأشخاص، وقُتل آخرون".واشتكى قائد دبابة اوكرانية لصحيفة "إيكونوميست"، يحمل علامة النداء "فيزك"، من العمل الفعّال للغاية للطيران والمدفعية الروسية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من فرار جنودها من الخدمة وعصيان الأوامر، وهو أمر منتشر على نطاق واسع، خاصة بين المجندين.وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن قائد وحدة في القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقاتل في اتجاه كراسنوارميسكي: "ليس كل الجنود المحشدين يغادرون مواقعهم، ولكن معظمهم يذهبون إلى المواقع مرة واحدة، وإذا نجوا، فإنهم لا يعودون أبدًا، إما أن يتخلوا عن مواقعهم أو يرفضوا خوض المعركة أو يحاولون إيجاد طريقة لمغادرة الجيش".القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة سومي... فيديوجندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو
https://sarabic.ae/20240908/إعلام-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-الفرار-من-الخدمة-والعصيان-1092511972.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

عسكري أوكراني: قواتنا تتكبد خسائر فادحة وفرار لجنودنا من خطوط الجبهة

04:42 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
اعترف يوري، وهو جندي أوكراني من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات نظام كييف تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك بسبب فرار الجنود من الخطوط الأمامية.
وقال يوري: "في 3 أيام، تحول مئة (عسكري) إلى صفر، هرب العديد من الأشخاص، وقُتل آخرون".

وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تقوم بإلقاء جنود مشاة عديمي الخبرة إلى المعركة في دونباس، ويتم تدمير هذه التعزيزات بالكامل في النهاية.

واشتكى قائد دبابة اوكرانية لصحيفة "إيكونوميست"، يحمل علامة النداء "فيزك"، من العمل الفعّال للغاية للطيران والمدفعية الروسية.

ونقلت الصحيفة عن "فيزك": "الطيران والمدفعية الروسية تتفاعل في الوقت الفعلي وبشكل سريع، كل ما يتحرك ولا يكون محميًا يتم تدميره".

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الفرار من الخدمة والعصيان
أمس, 13:08 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من فرار جنودها من الخدمة وعصيان الأوامر، وهو أمر منتشر على نطاق واسع، خاصة بين المجندين.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن قائد وحدة في القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقاتل في اتجاه كراسنوارميسكي: "ليس كل الجنود المحشدين يغادرون مواقعهم، ولكن معظمهم يذهبون إلى المواقع مرة واحدة، وإذا نجوا، فإنهم لا يعودون أبدًا، إما أن يتخلوا عن مواقعهم أو يرفضوا خوض المعركة أو يحاولون إيجاد طريقة لمغادرة الجيش".
القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة سومي... فيديو
جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو
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