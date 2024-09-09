https://sarabic.ae/20240909/جندي-روسي-يدمر-مركبة-قتال-مشاة-أوكرانية-بعلبة-بنزين-فيديو-1092524578.html

جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو

جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو

سبوتنيك عربي

دمر الجيش الروسي في منطقة كورسك مركبة قتال مشاة تابعة للقوات الأوكرانية بعلبة بنزين، كما قال مقاتلو فيلق الجيش 44 لوكالة "سبوتنيك". 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T02:28+0000

2024-09-09T02:28+0000

2024-09-09T03:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

روسيا

القوات الأوكرانية

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في البداية، تمكن الجنود الروس من إعطاب مركبة القتال التي تحمل مشاة أوكران، وعندما تراجع المسلحون الأوكرانيون، تقرر تدميرها بالكامل.في هذه الأثناء كان الجيش الأوكراني على مقربة من الجندي الروسي ويمكنه فتح النار عليه.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، مقتل نحو 510 عسكريين أوكرانيين وتدمير 19 آلية للقوات الأوكرانية في المعارك بمقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.

https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية