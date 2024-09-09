جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو

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10 د
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
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الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/جندي-روسي-يدمر-مركبة-قتال-مشاة-أوكرانية-بعلبة-بنزين-فيديو-1092524578.html
جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو
جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو
سبوتنيك عربي
دمر الجيش الروسي في منطقة كورسك مركبة قتال مشاة تابعة للقوات الأوكرانية بعلبة بنزين، كما قال مقاتلو فيلق الجيش 44 لوكالة "سبوتنيك". 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T02:28+0000
2024-09-09T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
روسيا
القوات الأوكرانية
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في البداية، تمكن الجنود الروس من إعطاب مركبة القتال التي تحمل مشاة أوكران، وعندما تراجع المسلحون الأوكرانيون، تقرر تدميرها بالكامل.في هذه الأثناء كان الجيش الأوكراني على مقربة من الجندي الروسي ويمكنه فتح النار عليه.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، مقتل نحو 510 عسكريين أوكرانيين وتدمير 19 آلية للقوات الأوكرانية في المعارك بمقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html
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الجيش الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية
الجيش الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية

جندي روسي يدمر مركبة قتال مشاة أوكرانية بعلبة بنزين.. فيديو

02:28 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 03:32 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
دمر الجيش الروسي في منطقة كورسك مركبة قتال مشاة تابعة للقوات الأوكرانية بعلبة بنزين، كما قال مقاتلو فيلق الجيش 44 لوكالة "سبوتنيك".
في البداية، تمكن الجنود الروس من إعطاب مركبة القتال التي تحمل مشاة أوكران، وعندما تراجع المسلحون الأوكرانيون، تقرر تدميرها بالكامل.
قاد جندي مقاتل روسي من الفوج 1009 سيارة إلى مكان تواجد مركبة قتال المشاة الأوكرانية وتمكن من تدميرها بعلبة بنزين.
في هذه الأثناء كان الجيش الأوكراني على مقربة من الجندي الروسي ويمكنه فتح النار عليه.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، مقتل نحو 510 عسكريين أوكرانيين وتدمير 19 آلية للقوات الأوكرانية في المعارك بمقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 15:16 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.
جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تهاجم سوريا وجنوب لبنان وغزة بغارات عنيفة01:01 GMT
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