https://sarabic.ae/20240908/إعلام-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-الفرار-من-الخدمة-والعصيان-1092511972.html

إعلام أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الفرار من الخدمة والعصيان

إعلام أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الفرار من الخدمة والعصيان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الفرار من الخدمة والعصيان، وهو أمر منتشر على نطاق واسع، خاصة بين المجندين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T13:08+0000

2024-09-08T13:08+0000

2024-09-08T13:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن قائد وحدة القوات المسلحة الأوكرانية التي تقاتل في اتجاه كراسنوارميسكي: "ليس كل الجنود المحشدين يغادرون مواقعهم، ولكن معظمهم يذهبون إلى المواقع مرة واحدة، وإذا نجوا، فإنهم لا يعودون أبدًا، إما أن يتخلوا عن مواقعهم، أو يرفضوا خوض المعركة، أو يحاولون إيجاد طريقة لمغادرة الجيش".وأشارت تلك الوسائل إلى أن القادة يحاولون أنفسهم أيضًا مغادرة خط المواجهة، وهو ما يرجع أيضًا إلى الخلافات مع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وقد أصبح هذا "حدثًا متكررًا بشكل متزايد".وأضافت تلك الوسائل نقلاً عن 6 قادة وضباط في القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني يشكو من ضعف الاتصال بين الوحدات.وفي نهاية أغسطس/آب، ذكرت صحيفة الأوكرانية، نقلاً عن الشخصية السياسية والعامة الأوكرانية، أوليس دونيا، أنه تم تسجيل 37 ألف حالة فرار من الخدمة والهجر غير المصرح به للوحدات في أوكرانيا في عام 2004.

https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-مرتزقا-أجنبيا-قرب-مدينة-سومي-فيديو-1092507257.html

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