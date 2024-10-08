https://sarabic.ae/20241008/خبير-عسكري-بريطاني-الجيش-الروسي-يقترب-من-النقاط-اللوجستية-الرئيسية-لقوات-كييف-1093562647.html
خبير عسكري بريطاني: الجيش الروسي يقترب من النقاط اللوجستية الرئيسية لقوات كييف
خبير عسكري بريطاني: الجيش الروسي يقترب من النقاط اللوجستية الرئيسية لقوات كييف
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي يقترب من المراكز اللوجستية الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية مع تسارع هجومه. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T20:02+0000
2024-10-08T20:02+0000
2024-10-08T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب" إن "الروس قاموا بتسريع تقدمهم خلال الأشهر القليلة الماضية. إنهم يصلون الآن إلى نقاط لوجستية رئيسية".وأكد أن "فكرة أن أوكرانيا قادرة على الفوز في معركة الاستنزاف ضد روسيا هي خيال خطير"، مضيفا:وختم، قائلا: "الروس على وشك الاستيلاء على أماكن في شرق أوكرانيا يمكن أن تكون ذات أهمية وجودية لمستقبل أوكرانيا نفسها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسكصواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديوالقوات الروسية تصد هجم
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري بريطاني: الجيش الروسي يقترب من النقاط اللوجستية الرئيسية لقوات كييف
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي يقترب من المراكز اللوجستية الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية مع تسارع هجومه.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب" إن "الروس قاموا بتسريع تقدمهم خلال الأشهر القليلة الماضية. إنهم يصلون الآن إلى نقاط لوجستية رئيسية".
وأكد أن "فكرة أن أوكرانيا قادرة على الفوز في معركة الاستنزاف ضد روسيا هي خيال خطير"، مضيفا:
"الوقت ينفد. أوكرانيا تتعرض لهزيمة تلو الأخرى، والجيش الأوكراني ينهزم أمام الروس على الجبهات".
وختم، قائلا: "الروس على وشك الاستيلاء على أماكن في شرق أوكرانيا يمكن أن تكون ذات أهمية وجودية لمستقبل أوكرانيا نفسها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.