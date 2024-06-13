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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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https://sarabic.ae/20240613/دراسة-تبين-لماذا-النساء-أطول-عمرا-من-الرجال-1089840406.html
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
سبوتنيك عربي
جاوبت دراسة حديثة على تساؤل شغل البعض كثيرًا وهو: لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟ فقد كشفت نتائج تجارب أجراها علماء يابانيون أن المؤثر الأساس في فارق العمر... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T21:00+0000
2024-06-13T21:00+0000
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وأجرى العلماء في جامعة أوساكا التجارب على نوع من الأسماك الصغيرة تُدعى "كيليفيش"، وأظهرت النتائج أن إزالة هذه الخلايا أدى إلى تساوي متوسط عمر الذكور والإناث، ما لفت انتباه الباحثين إلى أن تلك الآلية البيولوجية قد تلعب دورا مماثلا في التأثير على فجوة العمر المتوقع بين الجنسين لدى البشر وكائنات أخرى.وأظهرت التجارب أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية (التي تتطور إلى حيوانات منوية وبويضات) أدى إلى زيادة عمر الذكور وتراجع سن الإناث، وظهور تغيّرات هرمونية مختلفة لدى الذكور والإناث، مما أثر على صحة الأنسجة والقلب والأوعية الدموية وإنتاج فيتامين د.وأشارت الدراسة نفسها إلى أن هذا التفاوت ملاحظ لدى القرود أيضًا؛ إذ تعيش الإناث من القردة العليا والقرود القديمة لفترة أطول من نظرائهن الذكور، وتشكل هذه النتائج مدخلًا لفهم العوامل المتحكمة في الشيخوخة عند الإنسان.أما بالنسبة للبشر يختلف حجم فجوة العمر المتوقع بشكل كبير من بلد إلى آخر، وتعيش النساء في المتوسط، نحو 5 % أطول من الرجال.
https://sarabic.ae/20240605/دراسة-تحدد-المنتجات-التي-تمنع-شيخوخة-الدماغ-1089532065.html
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الصحة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, حول العالم

دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال

21:00 GMT 13.06.2024
© Photo / unsplashالصحة
الصحة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
جاوبت دراسة حديثة على تساؤل شغل البعض كثيرًا وهو: لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟ فقد كشفت نتائج تجارب أجراها علماء يابانيون أن المؤثر الأساس في فارق العمر بين الرجل والمرأة هو الخلايا التي تتطور إلى حيوانات منوية عند الذكور وبويضات عند الإناث.
وأجرى العلماء في جامعة أوساكا التجارب على نوع من الأسماك الصغيرة تُدعى "كيليفيش"، وأظهرت النتائج أن إزالة هذه الخلايا أدى إلى تساوي متوسط عمر الذكور والإناث، ما لفت انتباه الباحثين إلى أن تلك الآلية البيولوجية قد تلعب دورا مماثلا في التأثير على فجوة العمر المتوقع بين الجنسين لدى البشر وكائنات أخرى.
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مجتمع
دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ
5 يونيو, 10:23 GMT
وأظهرت التجارب أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية (التي تتطور إلى حيوانات منوية وبويضات) أدى إلى زيادة عمر الذكور وتراجع سن الإناث، وظهور تغيّرات هرمونية مختلفة لدى الذكور والإناث، مما أثر على صحة الأنسجة والقلب والأوعية الدموية وإنتاج فيتامين د.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن هذا التفاوت ملاحظ لدى القرود أيضًا؛ إذ تعيش الإناث من القردة العليا والقرود القديمة لفترة أطول من نظرائهن الذكور، وتشكل هذه النتائج مدخلًا لفهم العوامل المتحكمة في الشيخوخة عند الإنسان.
أما بالنسبة للبشر يختلف حجم فجوة العمر المتوقع بشكل كبير من بلد إلى آخر، وتعيش النساء في المتوسط، نحو 5 % أطول من الرجال.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMT
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