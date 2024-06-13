https://sarabic.ae/20240613/دراسة-تبين-لماذا-النساء-أطول-عمرا-من-الرجال-1089840406.html
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
سبوتنيك عربي
جاوبت دراسة حديثة على تساؤل شغل البعض كثيرًا وهو: لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟ فقد كشفت نتائج تجارب أجراها علماء يابانيون أن المؤثر الأساس في فارق العمر... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T21:00+0000
2024-06-13T21:00+0000
2024-06-13T21:00+0000
مجتمع
الصحة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار المناخ في العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084103877_0:686:2048:1838_1920x0_80_0_0_2dd8ac1d1b2bcb8af635e448065c04a1.jpg
وأجرى العلماء في جامعة أوساكا التجارب على نوع من الأسماك الصغيرة تُدعى "كيليفيش"، وأظهرت النتائج أن إزالة هذه الخلايا أدى إلى تساوي متوسط عمر الذكور والإناث، ما لفت انتباه الباحثين إلى أن تلك الآلية البيولوجية قد تلعب دورا مماثلا في التأثير على فجوة العمر المتوقع بين الجنسين لدى البشر وكائنات أخرى.وأظهرت التجارب أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية (التي تتطور إلى حيوانات منوية وبويضات) أدى إلى زيادة عمر الذكور وتراجع سن الإناث، وظهور تغيّرات هرمونية مختلفة لدى الذكور والإناث، مما أثر على صحة الأنسجة والقلب والأوعية الدموية وإنتاج فيتامين د.وأشارت الدراسة نفسها إلى أن هذا التفاوت ملاحظ لدى القرود أيضًا؛ إذ تعيش الإناث من القردة العليا والقرود القديمة لفترة أطول من نظرائهن الذكور، وتشكل هذه النتائج مدخلًا لفهم العوامل المتحكمة في الشيخوخة عند الإنسان.أما بالنسبة للبشر يختلف حجم فجوة العمر المتوقع بشكل كبير من بلد إلى آخر، وتعيش النساء في المتوسط، نحو 5 % أطول من الرجال.
https://sarabic.ae/20240605/دراسة-تحدد-المنتجات-التي-تمنع-شيخوخة-الدماغ-1089532065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084103877_0:494:2048:2030_1920x0_80_0_0_848b6bc8425e95e8fc6c00d98c0fe294.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, حول العالم
الصحة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, حول العالم
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
جاوبت دراسة حديثة على تساؤل شغل البعض كثيرًا وهو: لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟ فقد كشفت نتائج تجارب أجراها علماء يابانيون أن المؤثر الأساس في فارق العمر بين الرجل والمرأة هو الخلايا التي تتطور إلى حيوانات منوية عند الذكور وبويضات عند الإناث.
وأجرى العلماء في جامعة أوساكا التجارب على نوع من الأسماك الصغيرة تُدعى "كيليفيش"، وأظهرت النتائج
أن إزالة هذه الخلايا أدى إلى تساوي متوسط عمر الذكور والإناث، ما لفت انتباه الباحثين إلى أن تلك الآلية البيولوجية قد تلعب دورا مماثلا في التأثير على فجوة العمر المتوقع بين الجنسين لدى البشر وكائنات أخرى.
وأظهرت التجارب أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية (التي تتطور إلى حيوانات منوية وبويضات) أدى إلى زيادة عمر الذكور وتراجع سن الإناث، وظهور تغيّرات هرمونية مختلفة لدى الذكور والإناث، مما أثر على صحة الأنسجة والقلب والأوعية الدموية وإنتاج فيتامين د.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن هذا التفاوت ملاحظ لدى القرود أيضًا؛ إذ تعيش الإناث من القردة العليا والقرود القديمة لفترة أطول من نظرائهن الذكور، وتشكل هذه النتائج مدخلًا لفهم العوامل المتحكمة في الشيخوخة
عند الإنسان.
أما بالنسبة للبشر يختلف حجم فجوة العمر المتوقع بشكل كبير من بلد إلى آخر، وتعيش النساء في المتوسط، نحو 5 % أطول من الرجال.