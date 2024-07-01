الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240701/الملياردير-الأمريكي-إيلون-ماسك-يستخدم-هذا-الدواء-بانتظام-للتخلص-من-التفكير-السلبي-1090365690.html
الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي
الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي
سبوتنيك عربي
أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن قرصا واحدا من عقار "الكيتامين"، يمكن أن يعالج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد دون إعطائهم الآثار الجانبية المخدرة... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T14:56+0000
2024-07-01T14:56+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الاكتئاب
علاج الاكتئاب
أدوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/15/1049317029_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_0338e90c9c591c021bf663b492198d99.jpg
تم تطوير الكيتامين لأول مرة في الستينيات كمخدر، وأدت تأثيرات الهلوسة والانفصالية لـ"الكيتامين" إلى أن يصبح عقارًا للحفلات يطلق عليه اسم "Special K".ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث المتزايدة أن "الكيتامين" فعال بالنسبة لربع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، والذين لا يرون فائدة تذكر من الأدوية المضادة للاكتئاب الشائعة.ولطالما كان يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد في العيادات، ولكن في الآونة الأخيرة زادت شعبية رذاذ الأنف باستخدام مشتق يسمى "الإسكيتامين".وكلاهما يمكن أن يسبب آثارًا جانبية للمرضى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب.قال بول غلو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الحبة الموصوفة تستغرق أكثر من 10 ساعات لتتحلل في الكبد. واللافت في الأمر عدم وجود آثار جانبية للعقار ،"لا نشوة ولا تفكك".شملت التجربة أكثر من 270 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، والذين سبق لهم تجربة أربعة أدوية مختلفة مضادة للاكتئاب في المتوسط.ووفقا للدراسة، فإن أكثر من نصف من تناولوا حبوب "الكيتامين" دخلوا مرحلة التعافي من الاكتئاب.لكن لا يزال بعض الأطباء النفسيين مترددين في وصف "الكيتامين" لعلاج الاكتئاب، خوفًا من أن ينتهي الأمر بمرضاهم إلى إساءة استخدام الدواء، وأن يتحول إلى إدمان.وفي العام الماضي، أصبح الممثل، ماثيو بيري، ممثل مسلسل "الأصدقاء"، آخر شخصية بارزة توفيت، بسبب جرعة زائدة من "الكيتامين".وبحسب الدراسة، لا تزال هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة، الناجمة عن حبوب "الكيتامين"، وأكثرها شيوعًا هي الصداع والدوار والقلق.ويضيف غلو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن تتمكن وكالات الطب الوطنية من وصف الدواء للمرضى، مما يعني أن الأمر سيستغرق عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، قبل أن يتمكن المرضى من الوصول إلى حبوب "الكيتامين"، بحسب الدراسة.فرنسا... سحب عبوات من مشروب "كوكا كولا" لمخاطر صحيةدراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة
https://sarabic.ae/20240207/دراسة-صلة-غريبة-بين-الاكتئاب-ودرجة-حرارة-الجسم-1085836323.html
https://sarabic.ae/20240127/باحثون-يتمكنون-من-تشخيص-الاكتئاب-من-خلال-العين-1085480680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/15/1049317029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9f0d0f82a68d7566ffac815a06dca92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, الاكتئاب, علاج الاكتئاب, أدوية
علوم, الصحة, الاكتئاب, علاج الاكتئاب, أدوية

الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي

14:56 GMT 01.07.2024
© Photo / pixabay - qimonoصورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية
صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Photo / pixabay - qimono
تابعنا عبر
أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن قرصا واحدا من عقار "الكيتامين"، يمكن أن يعالج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد دون إعطائهم الآثار الجانبية المخدرة للعقار، والذي يساء استخدامه في كثير من الأحيان.
تم تطوير الكيتامين لأول مرة في الستينيات كمخدر، وأدت تأثيرات الهلوسة والانفصالية لـ"الكيتامين" إلى أن يصبح عقارًا للحفلات يطلق عليه اسم "Special K".
ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث المتزايدة أن "الكيتامين" فعال بالنسبة لربع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، والذين لا يرون فائدة تذكر من الأدوية المضادة للاكتئاب الشائعة.

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في مارس/آذار الماضي، إنه يستخدم بانتظام كمية صغيرة من عقار "الكيتامين" الموصوف له لأنه "مفيد في التخلص من الإطار العقلي السلبي".

اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
مجتمع
دراسة: صلة غريبة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم
7 فبراير, 10:54 GMT
ولطالما كان يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد في العيادات، ولكن في الآونة الأخيرة زادت شعبية رذاذ الأنف باستخدام مشتق يسمى "الإسكيتامين".
وكلاهما يمكن أن يسبب آثارًا جانبية للمرضى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب.
قال بول غلو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الحبة الموصوفة تستغرق أكثر من 10 ساعات لتتحلل في الكبد. واللافت في الأمر عدم وجود آثار جانبية للعقار ،"لا نشوة ولا تفكك".
بؤبؤ العين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
مجتمع
باحثون يتمكنون من تشخيص الاكتئاب من خلال العين
27 يناير, 16:51 GMT
شملت التجربة أكثر من 270 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، والذين سبق لهم تجربة أربعة أدوية مختلفة مضادة للاكتئاب في المتوسط.
ووفقا للدراسة، فإن أكثر من نصف من تناولوا حبوب "الكيتامين" دخلوا مرحلة التعافي من الاكتئاب.

وقال ميشيل هوفمان، الطبيب النفسي في مستشفيات "جامعة جنيف": "إن هناك "حماسًا حقيقيًا" في المجتمع الطبي لإمكانات "الكيتامين" في علاج الاكتئاب".

لكن لا يزال بعض الأطباء النفسيين مترددين في وصف "الكيتامين" لعلاج الاكتئاب، خوفًا من أن ينتهي الأمر بمرضاهم إلى إساءة استخدام الدواء، وأن يتحول إلى إدمان.
وفي العام الماضي، أصبح الممثل، ماثيو بيري، ممثل مسلسل "الأصدقاء"، آخر شخصية بارزة توفيت، بسبب جرعة زائدة من "الكيتامين".
وبحسب الدراسة، لا تزال هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة، الناجمة عن حبوب "الكيتامين"، وأكثرها شيوعًا هي الصداع والدوار والقلق.
ويضيف غلو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن تتمكن وكالات الطب الوطنية من وصف الدواء للمرضى، مما يعني أن الأمر سيستغرق عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، قبل أن يتمكن المرضى من الوصول إلى حبوب "الكيتامين"، بحسب الدراسة.
فرنسا... سحب عبوات من مشروب "كوكا كولا" لمخاطر صحية
دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليبرمان: ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة إيران13:07 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала