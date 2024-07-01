https://sarabic.ae/20240701/الملياردير-الأمريكي-إيلون-ماسك-يستخدم-هذا-الدواء-بانتظام-للتخلص-من-التفكير-السلبي-1090365690.html

الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي

الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي

سبوتنيك عربي

أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن قرصا واحدا من عقار "الكيتامين"، يمكن أن يعالج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد دون إعطائهم الآثار الجانبية المخدرة... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T14:56+0000

2024-07-01T14:56+0000

2024-07-01T14:56+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الاكتئاب

علاج الاكتئاب

أدوية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/15/1049317029_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_0338e90c9c591c021bf663b492198d99.jpg

تم تطوير الكيتامين لأول مرة في الستينيات كمخدر، وأدت تأثيرات الهلوسة والانفصالية لـ"الكيتامين" إلى أن يصبح عقارًا للحفلات يطلق عليه اسم "Special K".ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث المتزايدة أن "الكيتامين" فعال بالنسبة لربع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، والذين لا يرون فائدة تذكر من الأدوية المضادة للاكتئاب الشائعة.ولطالما كان يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد في العيادات، ولكن في الآونة الأخيرة زادت شعبية رذاذ الأنف باستخدام مشتق يسمى "الإسكيتامين".وكلاهما يمكن أن يسبب آثارًا جانبية للمرضى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب.قال بول غلو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الحبة الموصوفة تستغرق أكثر من 10 ساعات لتتحلل في الكبد. واللافت في الأمر عدم وجود آثار جانبية للعقار ،"لا نشوة ولا تفكك".شملت التجربة أكثر من 270 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، والذين سبق لهم تجربة أربعة أدوية مختلفة مضادة للاكتئاب في المتوسط.ووفقا للدراسة، فإن أكثر من نصف من تناولوا حبوب "الكيتامين" دخلوا مرحلة التعافي من الاكتئاب.لكن لا يزال بعض الأطباء النفسيين مترددين في وصف "الكيتامين" لعلاج الاكتئاب، خوفًا من أن ينتهي الأمر بمرضاهم إلى إساءة استخدام الدواء، وأن يتحول إلى إدمان.وفي العام الماضي، أصبح الممثل، ماثيو بيري، ممثل مسلسل "الأصدقاء"، آخر شخصية بارزة توفيت، بسبب جرعة زائدة من "الكيتامين".وبحسب الدراسة، لا تزال هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة، الناجمة عن حبوب "الكيتامين"، وأكثرها شيوعًا هي الصداع والدوار والقلق.ويضيف غلو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن تتمكن وكالات الطب الوطنية من وصف الدواء للمرضى، مما يعني أن الأمر سيستغرق عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، قبل أن يتمكن المرضى من الوصول إلى حبوب "الكيتامين"، بحسب الدراسة.فرنسا... سحب عبوات من مشروب "كوكا كولا" لمخاطر صحيةدراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

https://sarabic.ae/20240207/دراسة-صلة-غريبة-بين-الاكتئاب-ودرجة-حرارة-الجسم-1085836323.html

https://sarabic.ae/20240127/باحثون-يتمكنون-من-تشخيص-الاكتئاب-من-خلال-العين-1085480680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الاكتئاب, علاج الاكتئاب, أدوية