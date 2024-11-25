https://sarabic.ae/20241125/علماء-يحولون-حاسوبا-كموميا-لبلورة-زمينة-1095159887.html

علماء يحولون حاسوبا كموميا لبلورة زمينة

علماء يحولون حاسوبا كموميا لبلورة زمينة

سبوتنيك عربي

نجح علماء في الفيزياء بتحويل معالج كمي إلى حالة من المادة تبدو وكأنها تتحدى الفيزياء، وهو إنجاز يمكن أن يكون خطوة نحو جعل الحوسبة الكمومية أكثر عملية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T11:42+0000

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مجتمع

منوعات

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وتَعِد أجهزة الكمبيوتر الكمومية بتوسيع أنواع الخوارزميات، التي يمكن تشغيلها بسرعة وبشكل عملي، ما قد يؤدي إلى تسريع البحث في العديد من المجالات، من فيزياء الجسيمات إلى علم الأدوية إلى الأرصاد الجوية.ومن خلال جعل الحاسوب الكمومي يتصرف تجريبياً كشكل قوي من بلورات الزمن، يأمل فريق من الفيزيائيين في جعل التكنولوجيا أقل عرضة للأخطاء مع توسعها.بلورات الزمن هي مجموعات من الجسيمات التي تعرض أنماطًا متكررة، حيث تتردد الأنماط التي تشكل بلورات منتظمة مثل الماس والكوارتز عبر الفضاء ثلاثي الأبعاد، وتتحرك بلورات الزمن بشكل دوري مثل البندول، وتدق عبر الزمن.واقترح الفيزيائي الشهير فرانك ويلكزيك، في عام 2012، فكرة بلورات الزمن، وتلقت في البداية نصيبها العادل من المشككين.وأشار العلماء إلى أن البت الكمومي عبارة عن ضباب من الاحتمالات، ليس بخلاف طاولة البطاقات الواضحة قبل أن يكشف الموزع عن مجموعة من البطاقات باللون الأحمر أو الأسود.وكما يمكن لعد البطاقات استخدام الاحتمالات لصالحه، فإن الحوسبة الكمومية تستخدم الإمكانات المضمنة في البت الكمومي لإجراء الحسابات.وأكد العلماء أن الجمع بين البتات الكمومية عن طريق تشابك مصائرها يؤدي إلى بناء مجموعة أكبر، وتعديل الاحتمالات بطرق أكثر فائدة.واقتراح بلورات الزمن كوسيلة لتقليل الأخطاء الكمومية سابقًا، على الرغم من أن الدفع بما يتجاوز النظرية إلى تطبيق عملي أثبت أنه أمر صعب.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن أحد أنواع بلورات الزمن الموصوفة بأنها "طوبولوجية" لها ميزة على الأنواع الأخرى، في حين يمكن للتذبذبات المعزولة أن تظهر خصائص بلورة الزمن ضمن منطقة محددة من الجسيمات المتكررة في الفضاء، فإن بلورة الزمن الطوبولوجية تعرض تأرجح البندول كسمة عامة لنظام أكثر عمومية، وكل ذلك بفضل ظاهرة التشابك الكمومي ذاتها.وهذا الانتشار المعمم للنشاط المتذبذب أقل عرضة للتداخل المحلي، مما يحافظ على تأرجح البندول في حركة مثالية حتى مع دفع المناطق المعزولة داخل النظام ودفعها خارج المحاذاة.ومن خلال برمجة شكل مستقر للغاية من الحوسبة الكمومية الفائقة التوصيل بنجاح لإظهار سلوك بلورة الزمن الطوبولوجية، وجد الفريق أنه من الممكن إنشاء نظام كمي أقل عرضة للتداخل.

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