https://sarabic.ae/20250530/نيجني-نوفغورود-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-العاشر-الصناعة-الرقمية-في-روسيا-الصناعية-1101144326.html
نيجني نوفغورود تستعد لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"
نيجني نوفغورود تستعد لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"
سبوتنيك عربي
تستعد مدينة نيجني نوفغورود الروسية لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"، في الفترة من 2 إلى 8 يونيو/ حزيران المقبل. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T17:19+0000
2025-05-30T17:19+0000
2025-05-30T17:45+0000
روسيا
اقتصاد
تكنولوجيا المعلومات
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ويُعد المركز الروسي للعلاقات العامة (CIPR) منصةً نقاشيةً موثوقةً للحوار بين ممثلي قطاع الأعمال والحكومة، بهدف تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الروسية إلى مستوى رائد عالمي في مجال التكنولوجيا.في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران، ضمن الفعالية الرئيسية لمؤتمر "CIPR-2025"، سيناقش خبراء وقادة بارزون في قطاع تكنولوجيا المعلومات قضايا التحول الرقمي للمجتمع والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك عبر ست منصات مواضيعية رئيسية: "اقتصاد البيانات"، و"الأعمال"، و"القيادة التقنية"، و"الأمن السيبراني"، و"الموظفون"، و"الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مسار خاص إضافي للذكاء الاصطناعي.وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون الدولي مع دول مجموعة "بريكس"، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وسيتضمن برنامج الأعمال جلساتٍ تُعقد بالشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.سيناقش المشاركون قضايا التعاون ذي المنفعة المتبادلة في السوق العالمية، وأدوات تعزيز المشاريع التكنولوجية والنظم البيئية الرقمية، بالإضافة إلى التفاعل في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المدن الرقمية.في 3 يونيو/ حزيران، سيتم تكريم الفائزين بجائزة "CIPR Digital-2025"، المصممة لدعم ونشر أفضل المشاريع والتطورات الروسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.في 5-6 يونيو/ حزيران، سيُعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.
https://sarabic.ae/20250530/روسيا-تسلم-الصين-أول--100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-مشروع-قوة-سيبيريا-1101133494.html
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روسيا, اقتصاد, تكنولوجيا المعلومات
روسيا, اقتصاد, تكنولوجيا المعلومات
نيجني نوفغورود تستعد لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"
17:19 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 17:45 GMT 30.05.2025)
تستعد مدينة نيجني نوفغورود الروسية لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"، في الفترة من 2 إلى 8 يونيو/ حزيران المقبل.
ويُعد المركز الروسي للعلاقات العامة (CIPR) منصةً نقاشيةً موثوقةً للحوار بين ممثلي قطاع الأعمال والحكومة، بهدف تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الروسية إلى مستوى رائد عالمي في مجال التكنولوجيا.
وسيُحلل المشاركون في المؤتمر العاشر، الذي يُصادف الذكرى السنوية، القرارات المُتخذة سابقًا في مجال الرقمنة، ويُنظمون جميع الإنجازات، ويُحددون مسار التنمية على المستوى الوطني خلال العقد القادم.
في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران، ضمن الفعالية الرئيسية لمؤتمر "CIPR-2025"، سيناقش خبراء وقادة بارزون في قطاع تكنولوجيا المعلومات قضايا التحول الرقمي للمجتمع والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك عبر ست منصات مواضيعية رئيسية: "اقتصاد البيانات"، و"الأعمال"، و"القيادة التقنية"، و"الأمن السيبراني"، و"الموظفون"، و"الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مسار خاص إضافي للذكاء الاصطناعي.
وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون الدولي مع دول مجموعة "بريكس"، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وسيتضمن برنامج الأعمال جلساتٍ تُعقد بالشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
سيناقش المشاركون قضايا التعاون ذي المنفعة المتبادلة في السوق العالمية، وأدوات تعزيز المشاريع التكنولوجية والنظم البيئية الرقمية، بالإضافة إلى التفاعل في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المدن الرقمية.
في 3 يونيو/ حزيران، سيتم تكريم الفائزين بجائزة "CIPR Digital-2025"، المصممة لدعم ونشر أفضل المشاريع والتطورات الروسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
في 5-6 يونيو/ حزيران، سيُعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.
وسيحضر هذا الحدث ممثلون عن تكنولوجيا المعلومات من النيجر، والكونغو، وملاوي، والكاميرون، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وأوسيتيا الجنوبية، والسنغال، وأفغانستان، وإثيوبيا، والبحرين، واتحاد جزر القمر، ودول مشاركة أخرى.
وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.
وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.