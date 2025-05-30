https://sarabic.ae/20250530/روسيا-تسلم-الصين-أول--100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-مشروع-قوة-سيبيريا-1101133494.html

روسيا تسلم الصين أول 100 مليار متر مكعب من الغاز عبر مشروع "قوة سيبيريا"

روسيا تسلم الصين أول 100 مليار متر مكعب من الغاز عبر مشروع "قوة سيبيريا"

سبوتنيك عربي

أفاد أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، بأنه تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب العقد،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T12:17+0000

2025-05-30T12:17+0000

2025-05-30T12:17+0000

روسيا

اقتصاد

شركة غازبروم

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ونُقل عن ميلر، قوله عبر قناة الشركة على تلغرام: "تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب أكبر عقد غاز في تاريخ الصناعة، إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".وأضاف ميلر: "هذه ليست سوى بداية رحلة طويلة. يسري العقد حتى منتصف عام 2049. وفي عام 2027، ستبدأ إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب الثاني - خط "الشرق الأقصى".وبدأت إمدادات الغاز إلى الصين من روسيا عبر "قوة سيبيريا" في عام 2019 بموجب اتفاقية شراء وبيع غاز طويلة الأجل بين غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية. ومنذ عام 2020، تجاوزت الإمدادات سنويًا التزامات غازبروم التعاقدية السنوية.

https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم