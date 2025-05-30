https://sarabic.ae/20250530/روسيا-تسلم-الصين-أول--100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-مشروع-قوة-سيبيريا-1101133494.html
روسيا تسلم الصين أول 100 مليار متر مكعب من الغاز عبر مشروع "قوة سيبيريا"
روسيا تسلم الصين أول 100 مليار متر مكعب من الغاز عبر مشروع "قوة سيبيريا"
سبوتنيك عربي
أفاد أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، بأنه تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب العقد،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T12:17+0000
2025-05-30T12:17+0000
2025-05-30T12:17+0000
روسيا
اقتصاد
شركة غازبروم
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ونُقل عن ميلر، قوله عبر قناة الشركة على تلغرام: "تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب أكبر عقد غاز في تاريخ الصناعة، إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".وأضاف ميلر: "هذه ليست سوى بداية رحلة طويلة. يسري العقد حتى منتصف عام 2049. وفي عام 2027، ستبدأ إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب الثاني - خط "الشرق الأقصى".وبدأت إمدادات الغاز إلى الصين من روسيا عبر "قوة سيبيريا" في عام 2019 بموجب اتفاقية شراء وبيع غاز طويلة الأجل بين غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية. ومنذ عام 2020، تجاوزت الإمدادات سنويًا التزامات غازبروم التعاقدية السنوية.
https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html
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روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم
روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم
روسيا تسلم الصين أول 100 مليار متر مكعب من الغاز عبر مشروع "قوة سيبيريا"
أفاد أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، بأنه تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب العقد، إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".
ونُقل عن ميلر، قوله عبر قناة الشركة على تلغرام: "تم توريد أول 100 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، من أصل أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز المتوقع بموجب أكبر عقد غاز في تاريخ الصناعة، إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".
وأضاف ميلر: "هذه ليست سوى بداية رحلة طويلة. يسري العقد حتى منتصف عام 2049. وفي عام 2027، ستبدأ إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب الثاني - خط "الشرق الأقصى".
كما أشار إلى أن شراكة غازبروم مع الصين قائمة على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في التنمية والازدهار.
وأشار ميلر إلى أنه "كما يقول زملاؤنا الصينيون: كلما طالت الصداقة، زادت قوتها. إن مشاريع مثل "قوة سيبيريا" و"طريق الشرق الأقصى" تتجاوز مجرد إمدادات الطاقة النظيفة. إنها صلة قوية بين بلدينا وشعبينا، وتعاون متبادل المنفعة لسنوات طويلة مقبلة".
وبدأت إمدادات الغاز إلى الصين من روسيا عبر "قوة سيبيريا" في عام 2019 بموجب اتفاقية شراء وبيع غاز طويلة الأجل بين غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية. ومنذ عام 2020، تجاوزت الإمدادات سنويًا التزامات غازبروم التعاقدية السنوية.