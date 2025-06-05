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https://sarabic.ae/20250605/روسيا-تطور-نظام-ملاحة-من-دون-أقمار-صناعية-للطائرات-والمروحيات-والمسيرات-1101339875.html
روسيا تطور نظام ملاحة للطائرات والمروحيات والمسيرات دون الاعتماد على الأقمار الصناعية
روسيا تطور نظام ملاحة للطائرات والمروحيات والمسيرات دون الاعتماد على الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
أطلقت شركة "روسيل" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية، جهازًا جديدًا لنظم الملاحة من دون الاعتماد على الأقمار الصناعية، مخصص للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة،... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T10:31+0000
2025-06-05T10:41+0000
تكنولوجيا
روسيا
روستيخ
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ويتميز المنتج بمتانة عالية، كما تم تحسين دقة القراءات بفضل تقنيات المعالجة الرقمية، ويمكن للجهاز أيضًا أن يعمل كنظام احتياطي مستقل لقياس السرعة وزاوية الانحراف بدقة لمجموعات الملاحة في معظم الطائرات.وأضافت الشركة أن المنتج يمكن استخدامه في الأماكن التي ينقطع فيها الاتصال بالقمر الصناعي بشكل دوري، كما أن استخدامه مبرر في ظل تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية أو تشويش الإشارات اللاسلكية.وتعد شركة "روستيخ" أكبر شركة لتصنيع الآلات في روسيا، وتضم أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة حول روسيا، كما تعتبر الشركة موردًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.
https://sarabic.ae/20250215/روستيخ-تكشف-عن-طائرة-جديدة-لمكافحة-الحرائق-في-معرض-آيدكس--1097806168.html
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تكنولوجيا, روسيا, روستيخ
تكنولوجيا, روسيا, روستيخ

روسيا تطور نظام ملاحة للطائرات والمروحيات والمسيرات دون الاعتماد على الأقمار الصناعية

10:31 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 05.06.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالطائرة المسيرة الروسية
الطائرة المسيرة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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أطلقت شركة "روسيل" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية، جهازًا جديدًا لنظم الملاحة من دون الاعتماد على الأقمار الصناعية، مخصص للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الجهاز اجتاز كل الاختبارات وهو جاهز للإنتاج الضخم.
ويتميز المنتج بمتانة عالية، كما تم تحسين دقة القراءات بفضل تقنيات المعالجة الرقمية، ويمكن للجهاز أيضًا أن يعمل كنظام احتياطي مستقل لقياس السرعة وزاوية الانحراف بدقة لمجموعات الملاحة في معظم الطائرات.

وأعلنت شركة "روستيخ" أن المنتج الجديد يتفوق بشكل ملحوظ على النماذج الروسية والأجنبية، من حيث خصائصه التقنية الأساسية.

روستيخ تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض ايدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"
15 فبراير, 14:12 GMT
وأضافت الشركة أن المنتج يمكن استخدامه في الأماكن التي ينقطع فيها الاتصال بالقمر الصناعي بشكل دوري، كما أن استخدامه مبرر في ظل تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية أو تشويش الإشارات اللاسلكية.
وتعد شركة "روستيخ" أكبر شركة لتصنيع الآلات في روسيا، وتضم أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة حول روسيا، كما تعتبر الشركة موردًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.
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