https://sarabic.ae/20250606/روسكوسموس-تبرم-عقدا-لتصنيع-أول-صواريخ-حاملة-للمحطة-الفضائية-الروسية-الجديدة-1101382084.html
"روسكوسموس" تبرم عقدا لتصنيع 3 صواريخ حاملة للمحطة الفضائية الروسية الجديدة
"روسكوسموس" تبرم عقدا لتصنيع 3 صواريخ حاملة للمحطة الفضائية الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
أبرمت وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس" مع مركز "خرونتشيف" للتقنيات الفضائية، عقدًا حكوميًا لتصنيع 3 صواريخ من طراز "أنغارا-أي 5 إم" لإطلاق وحدات... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T09:56+0000
2025-06-06T09:56+0000
2025-06-06T10:02+0000
روسيا
تكنولوجيا
روسكوسموس
الفضاء
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وأشار البيان إلى أن النسخة المحدثة ستتمكن من إطلاق مركبات فضائية يصل وزنها إلى 27 طنًا إلى المدار، في حين أن الصاروخ "أنغارا-أي 5" العادي لا يستطيع نقل سوى 24 طنا إلى الفضاء. وأسست وكالة "روسكوسموس" عام 2015.وتضمن الوكالة تنفيذ السياسة الروسية في مجال الأنشطة الفضائية وتنظيمها من الناحية القانونية، كما تتولى تقديم طلبات لتطوير وإنتاج وتوريد المعدات الفضائية ومرافق البنية التحتية الفضائية.
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روسيا, تكنولوجيا, روسكوسموس, الفضاء
روسيا, تكنولوجيا, روسكوسموس, الفضاء
"روسكوسموس" تبرم عقدا لتصنيع 3 صواريخ حاملة للمحطة الفضائية الروسية الجديدة
09:56 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 06.06.2025)
أبرمت وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس" مع مركز "خرونتشيف" للتقنيات الفضائية، عقدًا حكوميًا لتصنيع 3 صواريخ من طراز "أنغارا-أي 5 إم" لإطلاق وحدات المحطة الفضائية الروسية الجديدة، وفقًا لبيان صادر عن الوكالة.
وأشار البيان إلى أن النسخة المحدثة ستتمكن من إطلاق مركبات فضائية يصل وزنها إلى 27 طنًا إلى المدار، في حين أن الصاروخ "أنغارا-أي 5" العادي لا يستطيع نقل سوى 24 طنا إلى الفضاء.
ومن المقرر في المستقبل تكييف "أنغارا- أي 5 إم" لإطلاق المركبات الفضائية المأهولة، حسبما أوضحت "روسكوسموس".
وأسست وكالة "روسكوسموس" عام 2015.
وتضمن الوكالة تنفيذ السياسة الروسية في مجال الأنشطة الفضائية وتنظيمها من الناحية القانونية، كما تتولى تقديم طلبات لتطوير وإنتاج وتوريد المعدات الفضائية ومرافق البنية التحتية الفضائية.