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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأنظمة الروسية للطائرات من دون طيار في بعض القطاعات تعد الأكثر تقدما في العالم، وغالبا ما يقوم الأجانب... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T13:36+0000
2025-06-06T13:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: " في السنوات الأخيرة، حقق مهندسونا ومصممونا تقدماً ملحوظاً، في النماذج الأولية المحلية والنماذج المتسلسلة للطائرات المسيرة، والتي تم عرضها مؤخراً في معرض في موسكو، وتعرف عليها القادة الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا فخورة بإنجازاتها الفريدة في مجال الفضاء وأنها ستضع خططًا جريئة طويلة الأمد في هذا المجال.وقال بوتين: "نحن فخورون بالإنجازات الفريدة للعلماء ورواد الفضاء السوفييت والروس، وبجميع اختصاصي الصناعات الفضائية. حتماً سنضع خططًا جريئة طويلة المدى، ونمهد الطريق لتطوير شامل للعمل الجاد والواثق لبناة الصواريخ ومطوري المركبات الفضائية وزملائهم في القطاعات ذات الصلة".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو

13:36 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 06.06.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأنظمة الروسية للطائرات من دون طيار في بعض القطاعات تعد الأكثر تقدما في العالم، وغالبا ما يقوم الأجانب بتقليدها.
وقال بوتين في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: " في السنوات الأخيرة، حقق مهندسونا ومصممونا تقدماً ملحوظاً، في النماذج الأولية المحلية والنماذج المتسلسلة للطائرات المسيرة، والتي تم عرضها مؤخراً في معرض في موسكو، وتعرف عليها القادة الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا فخورة بإنجازاتها الفريدة في مجال الفضاء وأنها ستضع خططًا جريئة طويلة الأمد في هذا المجال.
وقال بوتين: "نحن فخورون بالإنجازات الفريدة للعلماء ورواد الفضاء السوفييت والروس، وبجميع اختصاصي الصناعات الفضائية. حتماً سنضع خططًا جريئة طويلة المدى، ونمهد الطريق لتطوير شامل للعمل الجاد والواثق لبناة الصواريخ ومطوري المركبات الفضائية وزملائهم في القطاعات ذات الصلة".
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