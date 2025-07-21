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عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
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التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يبتكرون-روبوت-تدريب-شخصي-للعدائين-والرياضيين-1102878522.html
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
سبوتنيك عربي
قام مهندسون من جامعة الدون الحكومية التقنية، بإنشاء روبوت مدرب شخصي للرياضيين الهواة والمحترفين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T13:57+0000
2025-07-21T13:57+0000
مجتمع
علوم
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وقال المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجهاز المدمج الجديد يمكنه أيضا تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات التعليمية.ووفقًا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي"فيتسوم"، يمارس الرياضة تقريبا واحد من كل ثلاثة أشخاص في روسيا.ومع ذلك، فإن انخفاض توفر خدمات المدرب الشخصي، والافتقار إلى الدافع، يجعل النشاط البدني غير منتظم بالنسبة للعديد من الأشخاص، وفقًا للعلماء من جامعة الدون.وقام مهندسون جامعيون بتطوير روبوت مدرب يستخدم كاميرات فيديو لتتبع تحركات الرياضي، وتحذيره من مخاطر بعض التمارين، والسماح له بإنشاء خطة تدريب فردية.ويتميز روبوت التدريب الخاص بنا عن التطويرات الأجنبية بقدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين.وكما أوضح إيزيوموف، باستخدام روبوت التدريب الجديد، الذي يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن التدريب بشكل أكثر فعالية وفي نفس الوقت حساب الحمل بشكل صحيح.علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسوناميإدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
https://sarabic.ae/20250721/اكتشاف-آثار-لمخلوقات-ما-قبل-التاريخ-في-جبال-الأورال-1102876694.html
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-أدوية-لتحسين-علاج-الاضطرابات-النفسية-الحادة--1102872313.html
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين

13:57 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Александр Титковعلماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Александр Титков
تابعنا عبر
قام مهندسون من جامعة الدون الحكومية التقنية، بإنشاء روبوت مدرب شخصي للرياضيين الهواة والمحترفين.
وقال المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجهاز المدمج الجديد يمكنه أيضا تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات التعليمية.
ووفقًا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي"فيتسوم"، يمارس الرياضة تقريبا واحد من كل ثلاثة أشخاص في روسيا.
ومع ذلك، فإن انخفاض توفر خدمات المدرب الشخصي، والافتقار إلى الدافع، يجعل النشاط البدني غير منتظم بالنسبة للعديد من الأشخاص، وفقًا للعلماء من جامعة الدون.
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ويستخدم الرياضيون الهواة والمحترفون، أجهزة مختلفة لضبط تمارينهم، كالساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، والتطبيقات الخاصة للهواتف الذكية، ولكن هذه الوسائل تتمتع بكفاءة منخفضة بسبب عدم وجود سيطرة بصرية، حسبما أضافت الجامعة.
وقام مهندسون جامعيون بتطوير روبوت مدرب يستخدم كاميرات فيديو لتتبع تحركات الرياضي، وتحذيره من مخاطر بعض التمارين، والسماح له بإنشاء خطة تدريب فردية.
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وقال أندريه إيزيوموف، رئيس قسم الروبوتات والميكاترونيكس في الجامعة، إن وزن الروبوت الذي يبلغ حوالي خمسة كيلوغرامات يسمح بأخذه إلى الخارج، وسرعته التي تصل إلى 25 كم/ساعة مناسبة لتدريب كل من العدائين حتى الفئة الثانية وعدائي الماراثون.
ويتميز روبوت التدريب الخاص بنا عن التطويرات الأجنبية بقدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين.
وكما أوضح إيزيوموف، باستخدام روبوت التدريب الجديد، الذي يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن التدريب بشكل أكثر فعالية وفي نفس الوقت حساب الحمل بشكل صحيح.
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