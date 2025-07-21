https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يبتكرون-روبوت-تدريب-شخصي-للعدائين-والرياضيين-1102878522.html
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
سبوتنيك عربي
قام مهندسون من جامعة الدون الحكومية التقنية، بإنشاء روبوت مدرب شخصي للرياضيين الهواة والمحترفين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T13:57+0000
2025-07-21T13:57+0000
2025-07-21T13:57+0000
مجتمع
علوم
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وقال المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجهاز المدمج الجديد يمكنه أيضا تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات التعليمية.ووفقًا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي"فيتسوم"، يمارس الرياضة تقريبا واحد من كل ثلاثة أشخاص في روسيا.ومع ذلك، فإن انخفاض توفر خدمات المدرب الشخصي، والافتقار إلى الدافع، يجعل النشاط البدني غير منتظم بالنسبة للعديد من الأشخاص، وفقًا للعلماء من جامعة الدون.وقام مهندسون جامعيون بتطوير روبوت مدرب يستخدم كاميرات فيديو لتتبع تحركات الرياضي، وتحذيره من مخاطر بعض التمارين، والسماح له بإنشاء خطة تدريب فردية.ويتميز روبوت التدريب الخاص بنا عن التطويرات الأجنبية بقدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين.وكما أوضح إيزيوموف، باستخدام روبوت التدريب الجديد، الذي يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن التدريب بشكل أكثر فعالية وفي نفس الوقت حساب الحمل بشكل صحيح.علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسوناميإدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين
قام مهندسون من جامعة الدون الحكومية التقنية، بإنشاء روبوت مدرب شخصي للرياضيين الهواة والمحترفين.
وقال المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجهاز المدمج الجديد يمكنه أيضا تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات التعليمية.
ووفقًا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي"فيتسوم"، يمارس الرياضة تقريبا واحد من كل ثلاثة أشخاص في روسيا.
ومع ذلك، فإن انخفاض توفر خدمات المدرب الشخصي، والافتقار إلى الدافع، يجعل النشاط البدني غير منتظم بالنسبة للعديد من الأشخاص، وفقًا للعلماء من جامعة الدون.
ويستخدم الرياضيون الهواة والمحترفون، أجهزة مختلفة لضبط تمارينهم، كالساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، والتطبيقات الخاصة للهواتف الذكية، ولكن هذه الوسائل تتمتع بكفاءة منخفضة بسبب عدم وجود سيطرة بصرية، حسبما أضافت الجامعة.
وقام مهندسون جامعيون بتطوير روبوت مدرب يستخدم كاميرات فيديو لتتبع تحركات الرياضي، وتحذيره من مخاطر بعض التمارين، والسماح له بإنشاء خطة تدريب فردية.
وقال أندريه إيزيوموف، رئيس قسم الروبوتات والميكاترونيكس في الجامعة، إن وزن الروبوت الذي يبلغ حوالي خمسة كيلوغرامات يسمح بأخذه إلى الخارج، وسرعته التي تصل إلى 25 كم/ساعة مناسبة لتدريب كل من العدائين حتى الفئة الثانية وعدائي الماراثون.
ويتميز روبوت التدريب الخاص بنا عن التطويرات الأجنبية بقدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين.
وكما أوضح إيزيوموف، باستخدام روبوت التدريب الجديد، الذي يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن التدريب بشكل أكثر فعالية وفي نفس الوقت حساب الحمل بشكل صحيح.