https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يبتكرون-روبوت-تدريب-شخصي-للعدائين-والرياضيين-1102878522.html

علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين

علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيين

سبوتنيك عربي

قام مهندسون من جامعة الدون الحكومية التقنية، بإنشاء روبوت مدرب شخصي للرياضيين الهواة والمحترفين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T13:57+0000

2025-07-21T13:57+0000

2025-07-21T13:57+0000

مجتمع

علوم

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وقال المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجهاز المدمج الجديد يمكنه أيضا تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات التعليمية.ووفقًا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي"فيتسوم"، يمارس الرياضة تقريبا واحد من كل ثلاثة أشخاص في روسيا.ومع ذلك، فإن انخفاض توفر خدمات المدرب الشخصي، والافتقار إلى الدافع، يجعل النشاط البدني غير منتظم بالنسبة للعديد من الأشخاص، وفقًا للعلماء من جامعة الدون.وقام مهندسون جامعيون بتطوير روبوت مدرب يستخدم كاميرات فيديو لتتبع تحركات الرياضي، وتحذيره من مخاطر بعض التمارين، والسماح له بإنشاء خطة تدريب فردية.ويتميز روبوت التدريب الخاص بنا عن التطويرات الأجنبية بقدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين.وكما أوضح إيزيوموف، باستخدام روبوت التدريب الجديد، الذي يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن التدريب بشكل أكثر فعالية وفي نفس الوقت حساب الحمل بشكل صحيح.علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسوناميإدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"

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