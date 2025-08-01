https://sarabic.ae/20250801/دراسة-انخفاض-نسبة-السكر-في-الدم-قبل-الحمل-يرتبط-بارتفاع-خطر-الولادة-المبكرة---1103274321.html

دراسة: انخفاض نسبة السكر في الدم قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الولادة المبكرة

دراسة: انخفاض نسبة السكر في الدم قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الولادة المبكرة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة هونغ كونغ الصينية، عن أن انخفاض نسبة السكر في الدم قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الولادة المبكرة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T13:29+0000

2025-08-01T13:29+0000

2025-08-01T13:29+0000

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ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، فقد أظهر تحليل بيانات ما يقرب من 5 ملايين امرأة أن من عانين من انخفاض سكر الدم قبل الحمل كنّ أكثر عرضة لعواقب سلبية على الحمل، مثل ولادة طفل قبل الأوان أو انخفاض وزنه عند الولادة.يعد الغلوكوز، وهو نوع من السكر، المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم. وعندما تكون مستويات الغلوكوز في الدم مرتفعة جدًا (المعروفة باسم ارتفاع سكر الدم، ويحدث في مرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني) أو منخفضة جدًا (نقص سكر الدم)، فقد تنشأ مخاطر صحية.ومع ذلك، لم تبحث سوى دراسات قليلة في ما إذا كان انخفاض سكر الدم قبل الحمل مرتبطًا بعواقب سلبية على الحمل لدى النساء غير المصابات بمرض السكري. ولتوضيح ذلك، قام العلماء بتحليل بيانات رجعية من 4.8 مليون امرأة في المشروع الوطني المجاني لفحص ما قبل الحمل. وحلل الباحثون العلاقة بين انخفاض سكر الدم قبل الحمل ونتائج الحمل.أُصيبت 239,128 امرأة بانخفاض سكر الدم قبل الحمل. وبالمقارنة مع النساء ذوات مستويات سكر الدم الطبيعية قبل الحمل، كان لديهن خطر أعلى لنتائج الحمل السلبية، مثل الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، أو العيوب الخلقية.ومع ذلك، تفاوتت مخاطر الحمل السلبية المرتبطة بانخفاض سكر الدم قبل الحمل بين النساء ذوات مؤشرات كتلة الجسم المختلفة. على سبيل المثال، كانت النساء ذوات الوزن الناقص أكثر عرضة للإجهاض، بينما كانت النساء ذوات الوزن الزائد أقل عرضة لإنجاب طفل كبير الحجم.وأضافوا: "تبرز هذه النتائج أهمية فحص ما قبل الحمل للوقاية من مخاطر الصحة الإنجابية وإدارتها لجميع النساء اللواتي يخططن للحمل، وتبرز الحاجة إلى فحص شامل وتدخلات منسقة لمستويات سكر الدم غير الطبيعية قبل الحمل وأثناءه، وهو أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب والحد من مخاطر نتائج الحمل السلبية".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، فإنه وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون إمكانية استخدام فحص انخفاض سكر الدم قبل الحمل لتحسين نتائج الحمل.دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدمدراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها

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