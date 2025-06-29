https://sarabic.ae/20250629/دراسة-حديثة-اختبار-دم-بسيط-يمكن-أن-يحدد-المدة-التي-قد-تعيشها-1102171976.html

دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها

دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها

سبوتنيك عربي

أعلن فريق من الباحثين عن تطوير تقنية علمية جديدة، تتيح قياس الشيخوخة البيولوجية بدقة، وذلك من خلال تحليل قطرة واحدة فقط من الدم أو اللعاب. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T07:05+0000

2025-06-29T07:05+0000

2025-06-29T07:10+0000

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ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "Nature Aging"، فإن هذه التقنية تعتمد على تحليل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation) لتقدير ما يعرف بـ"القدرة الجوهرية"، وهي مقياس يشمل القدرات البدنية والعقلية مثل الحركة، والتفكير، والسمع، والرؤية، والذاكرة، والتي ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة والعمر المتوقع للفرد.وكان تقييم هذه القدرة في السابق يتطلب اختبارات معقدة وموارد كبيرة، إلا أن التقنية الجديدة، المعروفة باسم "DNAm IC"، تتيح إجراء التقييم بدقة وسرعة عالية، وهو ما يمكّن من تتبع التدهور الوظيفي المرتبط بالتقدم في العمر، والتدخل الوقائي في الوقت المناسب.وكشفت الدراسة، التي استندت إلى بيانات أكثر من ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و102 عام، أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من القدرة الجوهرية، يعيشون في المتوسط 5.5 سنوات أطول من غيرهم.وأشارت النتائج إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على القدرة الجوهرية، إذ تبين أن تناول كميات عالية من الأسماك الدهنية وتقليل السكر يحسن الأداء الوظيفي العام، بينما يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تراجع تلك القدرات.

https://sarabic.ae/20240217/علماء-يكشفون-عن-اختبار-دم-يتنبأ-باحتمال-الإصابة-بمرض-خطير-1086163387.html

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