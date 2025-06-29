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https://sarabic.ae/20250629/دراسة-حديثة-اختبار-دم-بسيط-يمكن-أن-يحدد-المدة-التي-قد-تعيشها-1102171976.html
دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها
دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها
سبوتنيك عربي
أعلن فريق من الباحثين عن تطوير تقنية علمية جديدة، تتيح قياس الشيخوخة البيولوجية بدقة، وذلك من خلال تحليل قطرة واحدة فقط من الدم أو اللعاب. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T07:05+0000
2025-06-29T07:10+0000
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ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "Nature Aging"، فإن هذه التقنية تعتمد على تحليل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation) لتقدير ما يعرف بـ"القدرة الجوهرية"، وهي مقياس يشمل القدرات البدنية والعقلية مثل الحركة، والتفكير، والسمع، والرؤية، والذاكرة، والتي ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة والعمر المتوقع للفرد.وكان تقييم هذه القدرة في السابق يتطلب اختبارات معقدة وموارد كبيرة، إلا أن التقنية الجديدة، المعروفة باسم "DNAm IC"، تتيح إجراء التقييم بدقة وسرعة عالية، وهو ما يمكّن من تتبع التدهور الوظيفي المرتبط بالتقدم في العمر، والتدخل الوقائي في الوقت المناسب.وكشفت الدراسة، التي استندت إلى بيانات أكثر من ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و102 عام، أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من القدرة الجوهرية، يعيشون في المتوسط 5.5 سنوات أطول من غيرهم.وأشارت النتائج إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على القدرة الجوهرية، إذ تبين أن تناول كميات عالية من الأسماك الدهنية وتقليل السكر يحسن الأداء الوظيفي العام، بينما يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تراجع تلك القدرات.
https://sarabic.ae/20240217/علماء-يكشفون-عن-اختبار-دم-يتنبأ-باحتمال-الإصابة-بمرض-خطير-1086163387.html
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علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها

07:05 GMT 29.06.2025 (تم التحديث: 07:10 GMT 29.06.2025)
© Photo / unsplash/CDCعينة دموية في المختبر
عينة دموية في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Photo / unsplash/CDC
تابعنا عبر
أعلن فريق من الباحثين عن تطوير تقنية علمية جديدة، تتيح قياس الشيخوخة البيولوجية بدقة، وذلك من خلال تحليل قطرة واحدة فقط من الدم أو اللعاب.
ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "Nature Aging"، فإن هذه التقنية تعتمد على تحليل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation) لتقدير ما يعرف بـ"القدرة الجوهرية"، وهي مقياس يشمل القدرات البدنية والعقلية مثل الحركة، والتفكير، والسمع، والرؤية، والذاكرة، والتي ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة والعمر المتوقع للفرد.
وكان تقييم هذه القدرة في السابق يتطلب اختبارات معقدة وموارد كبيرة، إلا أن التقنية الجديدة، المعروفة باسم "DNAm IC"، تتيح إجراء التقييم بدقة وسرعة عالية، وهو ما يمكّن من تتبع التدهور الوظيفي المرتبط بالتقدم في العمر، والتدخل الوقائي في الوقت المناسب.
خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
مجتمع
علماء يكشفون عن اختبار دم يتنبأ باحتمال الإصابة بمرض خطير
17 فبراير 2024, 13:04 GMT
وكشفت الدراسة، التي استندت إلى بيانات أكثر من ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و102 عام، أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من القدرة الجوهرية، يعيشون في المتوسط 5.5 سنوات أطول من غيرهم.
وأشارت النتائج إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على القدرة الجوهرية، إذ تبين أن تناول كميات عالية من الأسماك الدهنية وتقليل السكر يحسن الأداء الوظيفي العام، بينما يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تراجع تلك القدرات.
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