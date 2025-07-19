https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html
دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدم
دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن خلل هرموني صامت يصيب ملايين مرضى الضغط دون أن يلحظه الأطباء، رغم عواقبه الصحية الوخيمة. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T07:09+0000
2025-07-19T07:09+0000
2025-07-19T07:10+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/13/1102815273_0:11:1016:583_1920x0_80_0_0_050e1f7c8b81bc79b041a29cb61f76be.jpg
وحذّرت الدراسة التي نشرت في مجلة "الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي"، من أن "العديد من الأطباء لا يجرون فحوصا لهرمون الـ"ألدوستيرون"، رغم أن 30% من مرضى ارتفاع ضغط الدم لدى أطباء القلب و14% لدى أطباء الرعاية الأولية يعانون من فرط الألدوستيرونية الأولية".وتنتج هذه الحالة عن إفراز الغدتين الكظريتين كميات زائدة من الـ"ألدوستيرون"، ما يؤدي لاحتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم وارتفاع ضغط الدم، دون تشخيص مبكر في كثير من الحالات، وفقا لموقع "يو بي آي".كما أظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بهذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية (2.6 مرة)، وفشل القلب (مرتان)، واضطراب ضربات القلب (3.5 مرات)، وأمراض القلب عموما بنسبة 77%.وشددت الدكتورة غايل أدلر، على أهمية إجراء فحص دم بسيط ومنخفض التكلفة لتشخيص الحالة مبكرا وتقديم العلاج المناسب، مشيرة إلى إمكانية اللجوء للجراحة في حال كانت إحدى الغدتين مسؤولة فقط عن الإفراز الزائد.وأوصت الدراسة بتعديل نمط الحياة، عبر تقليل الصوديوم وخفض الوزن، إلى جانب العلاج الدوائي أو الجراحي حسب الحالة.
https://sarabic.ae/20250513/دراسة-دواء-جديد-يحقق-طفرة-في-خفض-ضغط-الدم-المقاوم-للعلاج-1100490302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/13/1102815273_116:0:1016:675_1920x0_80_0_0_f295edc5a657314f35386a835380cf20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, الأخبار
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, الأخبار
دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدم
07:09 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 07:10 GMT 19.07.2025)
كشفت دراسة حديثة عن خلل هرموني صامت يصيب ملايين مرضى الضغط دون أن يلحظه الأطباء، رغم عواقبه الصحية الوخيمة.
وحذّرت الدراسة التي نشرت في مجلة "الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي"، من أن "العديد من الأطباء لا يجرون فحوصا لهرمون الـ"ألدوستيرون"، رغم أن 30% من مرضى ارتفاع ضغط الدم لدى أطباء القلب و14% لدى أطباء الرعاية الأولية يعانون من فرط الألدوستيرونية الأولية".
وتنتج هذه الحالة عن إفراز الغدتين الكظريتين كميات زائدة من الـ"ألدوستيرون"، ما يؤدي لاحتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم وارتفاع ضغط الدم، دون تشخيص مبكر في كثير من الحالات، وفقا لموقع
"يو بي آي".
كما أظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بهذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية (2.6 مرة)، وفشل القلب (مرتان)، واضطراب ضربات القلب (3.5 مرات)، وأمراض القلب عموما بنسبة 77%.
وشددت الدكتورة غايل أدلر، على أهمية إجراء فحص دم بسيط ومنخفض التكلفة لتشخيص الحالة مبكرا وتقديم العلاج المناسب، مشيرة إلى إمكانية اللجوء للجراحة في حال كانت إحدى الغدتين مسؤولة فقط عن الإفراز الزائد.
وأوصت الدراسة بتعديل نمط الحياة، عبر تقليل الصوديوم وخفض الوزن، إلى جانب العلاج الدوائي أو الجراحي حسب الحالة.