https://sarabic.ae/20251103/دراسة-النساء-يحصدن-فوائد-الرياضة-للقلب-بجهد-أقل-من-الرجال--1106689843.html
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن النساء يستفدن من التمارين الرياضية في تعزيز صحة القلب بكمية أقل بكثير مقارنة بالرجال، حيث يحتاج الرجال إلى ضعف الجهد البدني للحصول على... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T14:47+0000
2025-11-03T14:47+0000
2025-11-03T14:47+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/19/1091116435_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_880650846ceacd8a0964c75cf2875c2f.jpg
وفقاً للدراسة المنشورة على موقع "ساينس أليرت"، شملت أكثر من 85 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً، تقلل الرياضة خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 30% من خلال ممارسة 4 ساعات أسبوعياً فقط من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة، مثل المشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجة، أو الرقص.ويعزو الباحثون هذا الاختلاف إلى عوامل بيولوجية، أبرزها ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، الذي يعزز حرق الدهون بكفاءة أثناء التمارين، ويحمي الأوعية الدموية، ويحسن أداء الميتوكوندريا – المعروفة بـ"مصانع الطاقة" داخل الخلايا. كما أن النساء يمتلكن نسبة أعلى من الألياف العضلية بطيئة الانقباض، مما يجعلهن أكثر كفاءة في النشاط البدني المستمر لفترات طويلة. وفي سياق متصل، أشارت النتائج إلى أن النساء المصابات بأمراض قلبية يمكنهن خفض خطر الوفاة بنسبة 30% بممارسة 51 دقيقة أسبوعياً فقط من الرياضة، بينما يحتاج الرجال المصابون إلى 85 دقيقة للوصول إلى الفائدة نفسها.
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-الأطعمة-فائقة-المعالجة-تهدد-صحة-الدماغ-وتزيد-خطر-الخرف-1106641917.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/19/1091116435_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_63c52c1b10c3aa051bf88fcf65ce08e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, بريطانيا
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
أظهرت دراسة حديثة أن النساء يستفدن من التمارين الرياضية في تعزيز صحة القلب بكمية أقل بكثير مقارنة بالرجال، حيث يحتاج الرجال إلى ضعف الجهد البدني للحصول على الحماية نفسها من أمراض القلب التاجية.
وفقاً للدراسة المنشورة على موقع
"ساينس أليرت"، شملت أكثر من 85 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً، تقلل الرياضة خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 30% من خلال ممارسة 4 ساعات أسبوعياً فقط من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة، مثل المشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجة، أو الرقص.
في المقابل، يتطلب الأمر من الرجال نحو 9 ساعات أسبوعياً من النشاط نفسه لتحقيق الانخفاض ذاته في المخاطر، مما يكشف فجوة كبيرة في استجابة الجنسين للرياضة.
ويعزو الباحثون هذا الاختلاف إلى عوامل بيولوجية، أبرزها ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، الذي يعزز حرق الدهون بكفاءة أثناء التمارين، ويحمي الأوعية الدموية
، ويحسن أداء الميتوكوندريا – المعروفة بـ"مصانع الطاقة" داخل الخلايا.
كما أن النساء يمتلكن نسبة أعلى من الألياف العضلية بطيئة الانقباض، مما يجعلهن أكثر كفاءة في النشاط البدني المستمر لفترات طويلة.
ورغم هذه الفوارق، أكدت الدراسة أن زيادة النشاط البدني مفيدة للجميع دون استثناء، إذ ينخفض خطر أمراض القلب مع كل ساعة إضافية من الحركة الأسبوعية لدى الرجال والنساء على حد سواء.
وفي سياق متصل، أشارت النتائج إلى أن النساء المصابات بأمراض قلبية يمكنهن خفض خطر الوفاة بنسبة 30% بممارسة 51 دقيقة أسبوعياً فقط من الرياضة
، بينما يحتاج الرجال المصابون إلى 85 دقيقة للوصول إلى الفائدة نفسها.