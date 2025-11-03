دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251103/دراسة-النساء-يحصدن-فوائد-الرياضة-للقلب-بجهد-أقل-من-الرجال--1106689843.html
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن النساء يستفدن من التمارين الرياضية في تعزيز صحة القلب بكمية أقل بكثير مقارنة بالرجال، حيث يحتاج الرجال إلى ضعف الجهد البدني للحصول على... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T14:47+0000
2025-11-03T14:47+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/19/1091116435_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_880650846ceacd8a0964c75cf2875c2f.jpg
وفقاً للدراسة المنشورة على موقع "ساينس أليرت"، شملت أكثر من 85 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً، تقلل الرياضة خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 30% من خلال ممارسة 4 ساعات أسبوعياً فقط من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة، مثل المشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجة، أو الرقص.ويعزو الباحثون هذا الاختلاف إلى عوامل بيولوجية، أبرزها ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، الذي يعزز حرق الدهون بكفاءة أثناء التمارين، ويحمي الأوعية الدموية، ويحسن أداء الميتوكوندريا – المعروفة بـ"مصانع الطاقة" داخل الخلايا. كما أن النساء يمتلكن نسبة أعلى من الألياف العضلية بطيئة الانقباض، مما يجعلهن أكثر كفاءة في النشاط البدني المستمر لفترات طويلة. وفي سياق متصل، أشارت النتائج إلى أن النساء المصابات بأمراض قلبية يمكنهن خفض خطر الوفاة بنسبة 30% بممارسة 51 دقيقة أسبوعياً فقط من الرياضة، بينما يحتاج الرجال المصابون إلى 85 دقيقة للوصول إلى الفائدة نفسها.
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-الأطعمة-فائقة-المعالجة-تهدد-صحة-الدماغ-وتزيد-خطر-الخرف-1106641917.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/19/1091116435_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_63c52c1b10c3aa051bf88fcf65ce08e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال

14:47 GMT 03.11.2025
© Photo / unsplash/ Tegan Mierleرياضة المشي
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Photo / unsplash/ Tegan Mierle
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة أن النساء يستفدن من التمارين الرياضية في تعزيز صحة القلب بكمية أقل بكثير مقارنة بالرجال، حيث يحتاج الرجال إلى ضعف الجهد البدني للحصول على الحماية نفسها من أمراض القلب التاجية.
وفقاً للدراسة المنشورة على موقع "ساينس أليرت"، شملت أكثر من 85 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً، تقلل الرياضة خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 30% من خلال ممارسة 4 ساعات أسبوعياً فقط من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة، مثل المشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجة، أو الرقص.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة
1 نوفمبر, 21:53 GMT
في المقابل، يتطلب الأمر من الرجال نحو 9 ساعات أسبوعياً من النشاط نفسه لتحقيق الانخفاض ذاته في المخاطر، مما يكشف فجوة كبيرة في استجابة الجنسين للرياضة.
ويعزو الباحثون هذا الاختلاف إلى عوامل بيولوجية، أبرزها ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، الذي يعزز حرق الدهون بكفاءة أثناء التمارين، ويحمي الأوعية الدموية، ويحسن أداء الميتوكوندريا – المعروفة بـ"مصانع الطاقة" داخل الخلايا.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
1 نوفمبر, 15:52 GMT
كما أن النساء يمتلكن نسبة أعلى من الألياف العضلية بطيئة الانقباض، مما يجعلهن أكثر كفاءة في النشاط البدني المستمر لفترات طويلة.
ورغم هذه الفوارق، أكدت الدراسة أن زيادة النشاط البدني مفيدة للجميع دون استثناء، إذ ينخفض خطر أمراض القلب مع كل ساعة إضافية من الحركة الأسبوعية لدى الرجال والنساء على حد سواء.
وفي سياق متصل، أشارت النتائج إلى أن النساء المصابات بأمراض قلبية يمكنهن خفض خطر الوفاة بنسبة 30% بممارسة 51 دقيقة أسبوعياً فقط من الرياضة، بينما يحتاج الرجال المصابون إلى 85 دقيقة للوصول إلى الفائدة نفسها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала