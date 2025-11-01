عربي
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة

21:53 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
أظهرت دراسة حديثة، أجرتها كلية كورك الجامعية بأيرلندا، أن ممارسة الرياضة يمكن أن تعكس آثار النظام الغذائي الغني بالوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة على المزاج والسلوك والإدراك.
في التجربة التي أجراها الباحثون على الفئران، وُضعت مجموعات منها على نظام غذائي يحاكي النمط الأمريكي الشائع لمدة شهرين، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في بيئة الأمعاء، حيث تأثر 100 مركب بكتيري من أصل 175، بالإضافة إلى استنزاف مستقلبات معينة تؤثر على وظائف الدماغ، وفقا لموقع "ميديكال ديالوجز".
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
15:52 GMT
ويُفسر الباحثون هذه التأثيرات بـ"محور الدماغ والأمعاء"، الذي يمثل تواصلاً مستمراً بين الجهاز الهضمي والدماغ، إذ تنتج بكتيريا الأمعاء مركبات تؤثر مباشرة على المزاج ومستويات التوتر والإدراك.
وأكدت الدراسة أن التمارين الرياضية تساعد على إعادة توازن هذه المركبات واستعادة الوظائف الدماغية المتضررة بسوء التغذية.
قسم الفريق البحثي الفئران إلى أربع مجموعات: نظام غذائي صحي دون رياضة، نظام غذائي غير صحي دون رياضة، نظام غذائي صحي مع إمكانية ممارسة الرياضة الطوعية، ونظام غذائي غير صحي مع ممارسة الرياضة.
حاسة الشم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجتمع
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
أمس, 12:41 GMT
وكشفت النتائج أن الفئران التي اتبعت نظاماً غذائياً غير صحي أبدت سلوكيات تشير إلى الاكتئاب، مثل قضاء وقت أطول في السباحة دون هدف، بينما أعادت الرياضة الحيوية إلى نشاط هذه الفئران مستويات تقارب سلوك الفئران السليمة.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجتمع
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء
أمس, 12:40 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التمارين في تنظيم مستويات الأنسولين واللبتين وتحسين الصحة الأيضية، مع إعادة تنشيط مركبات معوية رئيسة تحمي الدماغ وتنظم المزاج وإنتاج السيروتونين.
كما أظهرت اختبارات القلق والذاكرة المكانية أن الفئران النشيطة اتبعت مسارات بحث أكثر كفاءة، مقارنة بالفئران قليلة الحركة التي اعتمدت على مسارات عشوائية وغير فعالة.
وقالت إيفون نولان، المعدة الرئيسة للدراسة وأستاذة التشريح وعلم الأعصاب في كلية كورك الجامعية: "توفر النماذج الحيوانية رؤى ميكانيكية مهمة، لكنها لا تضمن تأثيرات متطابقة لدى البشر أو الإناث أو الفئات العمرية المختلفة".
وأشارت إلى أن الرياضة كانت طوعية للفئران مع إمكانية الوصول المستمر إلى العجلات، وهو ما يختلف عن برامج التمارين البشرية المنظمة.
