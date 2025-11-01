https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html

دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة

دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة

أظهرت دراسة حديثة، أجرتها كلية كورك الجامعية بأيرلندا، أن ممارسة الرياضة يمكن أن تعكس آثار النظام الغذائي الغني بالوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة على

في التجربة التي أجراها الباحثون على الفئران، وُضعت مجموعات منها على نظام غذائي يحاكي النمط الأمريكي الشائع لمدة شهرين، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في بيئة الأمعاء، حيث تأثر 100 مركب بكتيري من أصل 175، بالإضافة إلى استنزاف مستقلبات معينة تؤثر على وظائف الدماغ، وفقا لموقع "ميديكال ديالوجز". وأكدت الدراسة أن التمارين الرياضية تساعد على إعادة توازن هذه المركبات واستعادة الوظائف الدماغية المتضررة بسوء التغذية. قسم الفريق البحثي الفئران إلى أربع مجموعات: نظام غذائي صحي دون رياضة، نظام غذائي غير صحي دون رياضة، نظام غذائي صحي مع إمكانية ممارسة الرياضة الطوعية، ونظام غذائي غير صحي مع ممارسة الرياضة. وكشفت النتائج أن الفئران التي اتبعت نظاماً غذائياً غير صحي أبدت سلوكيات تشير إلى الاكتئاب، مثل قضاء وقت أطول في السباحة دون هدف، بينما أعادت الرياضة الحيوية إلى نشاط هذه الفئران مستويات تقارب سلوك الفئران السليمة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التمارين في تنظيم مستويات الأنسولين واللبتين وتحسين الصحة الأيضية، مع إعادة تنشيط مركبات معوية رئيسة تحمي الدماغ وتنظم المزاج وإنتاج السيروتونين.وقالت إيفون نولان، المعدة الرئيسة للدراسة وأستاذة التشريح وعلم الأعصاب في كلية كورك الجامعية: "توفر النماذج الحيوانية رؤى ميكانيكية مهمة، لكنها لا تضمن تأثيرات متطابقة لدى البشر أو الإناث أو الفئات العمرية المختلفة". وأشارت إلى أن الرياضة كانت طوعية للفئران مع إمكانية الوصول المستمر إلى العجلات، وهو ما يختلف عن برامج التمارين البشرية المنظمة.

