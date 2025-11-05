عربي
دراسة: ارتفاع مقلق في صعوبات الذاكرة والتركيز بين البالغين
دراسة: ارتفاع مقلق في صعوبات الذاكرة والتركيز بين البالغين
أفادت دراسة أمريكية حديثة بارتفاع ملحوظ في معاناة البالغين من صعوبات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات، وهي اضطرابات تندرج تحت تصنيف "الإعاقة المعرفية"، مع...
2025-11-05T16:55+0000
2025-11-05T16:55+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
قاد الدراسة فريق من الباحثين برئاسة عالم الأعصاب كا هو وونغ من جامعة يوتا، مستندًا إلى بيانات مسحية لـ4.5 مليون شخص، وكشفت أن نسبة البالغين الأمريكيين الذين أفادوا بصعوبات معرفية شديدة تراجعت من 5.3% في 2013 إلى 7.4% في 2023، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأثارت النتائج دهشة بين الفئة العمرية من 18 إلى 39 عامًا، حيث ارتفعت النسبة من 5.1% إلى 9.7% خلال العقد نفسه، أي تضاعفت تقريبًا، مع استبعاد حالات الاكتئاب لتجنب تضخيم الإحصاءات. وفي تطور غير متوقع، لم تشهد الفئة فوق 70 عامًا زيادة مشابهة، بل انخفضت النسبة لديها قليلاً من 7.3% إلى 6.6% على مدار السنوات العشر الماضية، وهو أمر وُصف بـ"غير المألوف" مقارنة بانتشار اضطرابات التراجع المعرفي التقليدي لدى كبار السن. أبرزت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إذ سجلت الفئات ذات الدخل الأقل (أقل من 35 ألف دولار سنويًا) والمستويات التعليمية المنخفضة ارتفاعات تفوق المتوسط العام، مما يعزز الفرضية بأن هذه العوامل محورية في الظاهرة. كما بلغت النسب الأعلى بين الأمريكيين من السكان الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين، الذين يواجهون بالفعل فجوات هيكلية في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم.
أفادت دراسة أمريكية حديثة بارتفاع ملحوظ في معاناة البالغين من صعوبات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات، وهي اضطرابات تندرج تحت تصنيف "الإعاقة المعرفية"، مع مخاوف متزايدة من انتشارها بين الشباب تحديدًا.
قاد الدراسة فريق من الباحثين برئاسة عالم الأعصاب كا هو وونغ من جامعة يوتا، مستندًا إلى بيانات مسحية لـ4.5 مليون شخص، وكشفت أن نسبة البالغين الأمريكيين الذين أفادوا بصعوبات معرفية شديدة تراجعت من 5.3% في 2013 إلى 7.4% في 2023، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مجتمع
دراسة: تغيرات البول تكشف بداية فشل الكبد
أمس, 10:59 GMT
وأثارت النتائج دهشة بين الفئة العمرية من 18 إلى 39 عامًا، حيث ارتفعت النسبة من 5.1% إلى 9.7% خلال العقد نفسه، أي تضاعفت تقريبًا، مع استبعاد حالات الاكتئاب لتجنب تضخيم الإحصاءات.
ووصف آدم دي هافنون، أخصائي الأعصاب في جامعة ييل، الظاهرة في مجلة "نيورولوجي" قائلًا: "التحديات المتعلقة بالذاكرة والتفكير أصبحت مشكلة صحية أساسية بين البالغين في الولايات المتحدة".
وفي تطور غير متوقع، لم تشهد الفئة فوق 70 عامًا زيادة مشابهة، بل انخفضت النسبة لديها قليلاً من 7.3% إلى 6.6% على مدار السنوات العشر الماضية، وهو أمر وُصف بـ"غير المألوف" مقارنة بانتشار اضطرابات التراجع المعرفي التقليدي لدى كبار السن.
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
دراسة: النساء يحصدن فوائد الرياضة للقلب بجهد أقل من الرجال
3 نوفمبر, 14:47 GMT
أبرزت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إذ سجلت الفئات ذات الدخل الأقل (أقل من 35 ألف دولار سنويًا) والمستويات التعليمية المنخفضة ارتفاعات تفوق المتوسط العام، مما يعزز الفرضية بأن هذه العوامل محورية في الظاهرة.
كما بلغت النسب الأعلى بين الأمريكيين من السكان الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين، الذين يواجهون بالفعل فجوات هيكلية في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم.
