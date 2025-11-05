https://sarabic.ae/20251105/دراسة-ارتفاع-مقلق-في-صعوبات-الذاكرة-والتركيز-بين-البالغين--1106771563.html

دراسة: ارتفاع مقلق في صعوبات الذاكرة والتركيز بين البالغين

دراسة: ارتفاع مقلق في صعوبات الذاكرة والتركيز بين البالغين

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة أمريكية حديثة بارتفاع ملحوظ في معاناة البالغين من صعوبات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات، وهي اضطرابات تندرج تحت تصنيف "الإعاقة المعرفية"، مع... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T16:55+0000

2025-11-05T16:55+0000

2025-11-05T16:55+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg

قاد الدراسة فريق من الباحثين برئاسة عالم الأعصاب كا هو وونغ من جامعة يوتا، مستندًا إلى بيانات مسحية لـ4.5 مليون شخص، وكشفت أن نسبة البالغين الأمريكيين الذين أفادوا بصعوبات معرفية شديدة تراجعت من 5.3% في 2013 إلى 7.4% في 2023، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأثارت النتائج دهشة بين الفئة العمرية من 18 إلى 39 عامًا، حيث ارتفعت النسبة من 5.1% إلى 9.7% خلال العقد نفسه، أي تضاعفت تقريبًا، مع استبعاد حالات الاكتئاب لتجنب تضخيم الإحصاءات. وفي تطور غير متوقع، لم تشهد الفئة فوق 70 عامًا زيادة مشابهة، بل انخفضت النسبة لديها قليلاً من 7.3% إلى 6.6% على مدار السنوات العشر الماضية، وهو أمر وُصف بـ"غير المألوف" مقارنة بانتشار اضطرابات التراجع المعرفي التقليدي لدى كبار السن. أبرزت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إذ سجلت الفئات ذات الدخل الأقل (أقل من 35 ألف دولار سنويًا) والمستويات التعليمية المنخفضة ارتفاعات تفوق المتوسط العام، مما يعزز الفرضية بأن هذه العوامل محورية في الظاهرة. كما بلغت النسب الأعلى بين الأمريكيين من السكان الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين، الذين يواجهون بالفعل فجوات هيكلية في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم.

https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html

https://sarabic.ae/20251103/دراسة-النساء-يحصدن-فوائد-الرياضة-للقلب-بجهد-أقل-من-الرجال--1106689843.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات