https://sarabic.ae/20251105/دراسة-ارتفاع-مقلق-في-صعوبات-الذاكرة-والتركيز-بين-البالغين--1106771563.html
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة أمريكية حديثة بارتفاع ملحوظ في معاناة البالغين من صعوبات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات، وهي اضطرابات تندرج تحت تصنيف "الإعاقة المعرفية"، مع... 05.11.2025
2025-11-05T16:55+0000
2025-11-05T16:55+0000
2025-11-05T16:55+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
قاد الدراسة فريق من الباحثين برئاسة عالم الأعصاب كا هو وونغ من جامعة يوتا، مستندًا إلى بيانات مسحية لـ4.5 مليون شخص، وكشفت أن نسبة البالغين الأمريكيين الذين أفادوا بصعوبات معرفية شديدة تراجعت من 5.3% في 2013 إلى 7.4% في 2023، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأثارت النتائج دهشة بين الفئة العمرية من 18 إلى 39 عامًا، حيث ارتفعت النسبة من 5.1% إلى 9.7% خلال العقد نفسه، أي تضاعفت تقريبًا، مع استبعاد حالات الاكتئاب لتجنب تضخيم الإحصاءات. وفي تطور غير متوقع، لم تشهد الفئة فوق 70 عامًا زيادة مشابهة، بل انخفضت النسبة لديها قليلاً من 7.3% إلى 6.6% على مدار السنوات العشر الماضية، وهو أمر وُصف بـ"غير المألوف" مقارنة بانتشار اضطرابات التراجع المعرفي التقليدي لدى كبار السن. أبرزت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إذ سجلت الفئات ذات الدخل الأقل (أقل من 35 ألف دولار سنويًا) والمستويات التعليمية المنخفضة ارتفاعات تفوق المتوسط العام، مما يعزز الفرضية بأن هذه العوامل محورية في الظاهرة. كما بلغت النسب الأعلى بين الأمريكيين من السكان الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين، الذين يواجهون بالفعل فجوات هيكلية في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم.
الولايات المتحدة الأمريكية
