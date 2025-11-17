https://sarabic.ae/20251117/دراسة-تربية-القطط-قد-تزيد-خطر-الإصابة-بـالفصام--1107212138.html

دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"

خلص تحليل علمي إلى أن امتلاك قطة قد يرفع مخاطر الإصابة باضطرابات شبيهة بالفصام بنسبة تصل إلى الضعف، وفق مراجعة شملت 17 دراسة أُجريت على مدى 44 عاماً في 11 دولة...

الدراسة التي قادها الطبيب النفسي الأسترالي جون ماغراث من "مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية"، ونُشرت في مجلة "Schizophrenia Bulletin" المرموقة، وجدت "ارتباطاً إيجابياً واضحاً" بين تربية القطط وزيادة احتمالية الإصابة باضطرابات طيف الفصام، لكن الباحثين حذّروا بشدة من القفز إلى استنتاجات متسرعة، مؤكدين أن العلاقة ما زالت "ارتباطية" وليست "سببية" مؤكدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".ويعود الربط بين القطط والأمراض النفسية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما رُبط طفيل "توكسوبلازما غوندي" – الذي تُعد القطط المضيف النهائي الوحيد له – بتغيرات سلوكية خطيرة لدى البشر.بعض الدراسات وجدت خطراً أعلى لدى من ربّوا قططاً في مرحلة الطفولة (9-12 سنة). دراسات أخرى لم تجد أي ارتباط على الإطلاق.دراسة أميركية على 354 طالب علم نفس فشلت في ربط تربية القطط بالسمات الفصامية، لكنها اكتشفت مفاجأة: الأشخاص الذين تعرضوا لعضّات القطط سجلوا درجات أعلى بكثير في اختبارات "الشخصية الفصامية".دراسة ثالثة ألقت باللوم على بكتيريا "Pasteurella multocida" الموجودة في فم القطط ولعابها، وليس الطفيل فقط.وقال ماغراث في تصريحات لموقع "ساينس ألرت": "النتائج تستحق المزيد من البحث الجاد، لكننا بحاجة ماسة إلى دراسات طولية ضخمة وأكثر دقة قبل إصدار أي توصيات. لا يوجد حالياً ما يدعو للتخلي عن حيوانكم الأليف".

