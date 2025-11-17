دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"

19:19 GMT 17.11.2025
خلص تحليل علمي إلى أن امتلاك قطة قد يرفع مخاطر الإصابة باضطرابات شبيهة بالفصام بنسبة تصل إلى الضعف، وفق مراجعة شملت 17 دراسة أُجريت على مدى 44 عاماً في 11 دولة غربية.
الدراسة التي قادها الطبيب النفسي الأسترالي جون ماغراث من "مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية"، ونُشرت في مجلة "Schizophrenia Bulletin" المرموقة، وجدت "ارتباطاً إيجابياً واضحاً" بين تربية القطط وزيادة احتمالية الإصابة باضطرابات طيف الفصام، لكن الباحثين حذّروا بشدة من القفز إلى استنتاجات متسرعة، مؤكدين أن العلاقة ما زالت "ارتباطية" وليست "سببية" مؤكدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء
13:22 GMT
ويعود الربط بين القطط والأمراض النفسية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما رُبط طفيل "توكسوبلازما غوندي" – الذي تُعد القطط المضيف النهائي الوحيد له – بتغيرات سلوكية خطيرة لدى البشر.
يصيب الطفيل نحو 40 مليون أميركي دون أعراض واضحة في أغلب الحالات، لكنه اتهم في دراسات سابقة بزيادة مخاطر الفصام والاكتئاب والقلق وحتى السلوكيات الانتحارية.
بعض الدراسات وجدت خطراً أعلى لدى من ربّوا قططاً في مرحلة الطفولة (9-12 سنة).
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجتمع
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
15 نوفمبر, 14:55 GMT
دراسات أخرى لم تجد أي ارتباط على الإطلاق.
دراسة أميركية على 354 طالب علم نفس فشلت في ربط تربية القطط بالسمات الفصامية، لكنها اكتشفت مفاجأة: الأشخاص الذين تعرضوا لعضّات القطط سجلوا درجات أعلى بكثير في اختبارات "الشخصية الفصامية".
مشكلة السمع عند كبار السن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجتمع
دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج
13 نوفمبر, 09:33 GMT
دراسة ثالثة ألقت باللوم على بكتيريا "Pasteurella multocida" الموجودة في فم القطط ولعابها، وليس الطفيل فقط.
من جانبه، أكد الدكتور ماغراث أن 15 من الـ17 دراسة كانت من نوع "دراسات الحالة" التي لا تثبت السببية، كما أن معظمها لم يراعِ عوامل مهمة مثل الوضع الاجتماعي أو التاريخ العائلي للأمراض النفسية.
وقال ماغراث في تصريحات لموقع "ساينس ألرت": "النتائج تستحق المزيد من البحث الجاد، لكننا بحاجة ماسة إلى دراسات طولية ضخمة وأكثر دقة قبل إصدار أي توصيات. لا يوجد حالياً ما يدعو للتخلي عن حيوانكم الأليف".
