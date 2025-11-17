https://sarabic.ae/20251117/دراسة-تربية-القطط-قد-تزيد-خطر-الإصابة-بـالفصام--1107212138.html
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
سبوتنيك عربي
خلص تحليل علمي إلى أن امتلاك قطة قد يرفع مخاطر الإصابة باضطرابات شبيهة بالفصام بنسبة تصل إلى الضعف، وفق مراجعة شملت 17 دراسة أُجريت على مدى 44 عاماً في 11 دولة... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T19:19+0000
2025-11-17T19:19+0000
2025-11-17T19:19+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102192/46/1021924612_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_7160bd6ad378b25288a52328f644ab0e.jpg
الدراسة التي قادها الطبيب النفسي الأسترالي جون ماغراث من "مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية"، ونُشرت في مجلة "Schizophrenia Bulletin" المرموقة، وجدت "ارتباطاً إيجابياً واضحاً" بين تربية القطط وزيادة احتمالية الإصابة باضطرابات طيف الفصام، لكن الباحثين حذّروا بشدة من القفز إلى استنتاجات متسرعة، مؤكدين أن العلاقة ما زالت "ارتباطية" وليست "سببية" مؤكدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".ويعود الربط بين القطط والأمراض النفسية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما رُبط طفيل "توكسوبلازما غوندي" – الذي تُعد القطط المضيف النهائي الوحيد له – بتغيرات سلوكية خطيرة لدى البشر.بعض الدراسات وجدت خطراً أعلى لدى من ربّوا قططاً في مرحلة الطفولة (9-12 سنة). دراسات أخرى لم تجد أي ارتباط على الإطلاق.دراسة أميركية على 354 طالب علم نفس فشلت في ربط تربية القطط بالسمات الفصامية، لكنها اكتشفت مفاجأة: الأشخاص الذين تعرضوا لعضّات القطط سجلوا درجات أعلى بكثير في اختبارات "الشخصية الفصامية".دراسة ثالثة ألقت باللوم على بكتيريا "Pasteurella multocida" الموجودة في فم القطط ولعابها، وليس الطفيل فقط.وقال ماغراث في تصريحات لموقع "ساينس ألرت": "النتائج تستحق المزيد من البحث الجاد، لكننا بحاجة ماسة إلى دراسات طولية ضخمة وأكثر دقة قبل إصدار أي توصيات. لا يوجد حالياً ما يدعو للتخلي عن حيوانكم الأليف".
https://sarabic.ae/20251117/دراسة-دواء-شائع-للسكري-يرتبط-بعمر-استثنائي-للنساء-1107192779.html
https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html
https://sarabic.ae/20251113/دراسة-انخفاض-الذكاء-قد-يعيق-القدرة-على-سماع-الكلام-وسط-الضجيج---1107069992.html
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102192/46/1021924612_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a91070796ef5f9e5d11caf6778e29e46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
خلص تحليل علمي إلى أن امتلاك قطة قد يرفع مخاطر الإصابة باضطرابات شبيهة بالفصام بنسبة تصل إلى الضعف، وفق مراجعة شملت 17 دراسة أُجريت على مدى 44 عاماً في 11 دولة غربية.
الدراسة التي قادها الطبيب النفسي الأسترالي جون ماغراث من "مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية"، ونُشرت في مجلة "Schizophrenia Bulletin" المرموقة، وجدت "ارتباطاً إيجابياً واضحاً" بين تربية القطط وزيادة احتمالية الإصابة باضطرابات طيف الفصام، لكن الباحثين حذّروا بشدة من القفز إلى استنتاجات متسرعة، مؤكدين أن العلاقة ما زالت "ارتباطية" وليست "سببية" مؤكدة، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
ويعود الربط بين القطط
والأمراض النفسية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما رُبط طفيل "توكسوبلازما غوندي" – الذي تُعد القطط المضيف النهائي الوحيد له – بتغيرات سلوكية خطيرة لدى البشر.
يصيب الطفيل نحو 40 مليون أميركي دون أعراض واضحة في أغلب الحالات، لكنه اتهم في دراسات سابقة بزيادة مخاطر الفصام والاكتئاب والقلق وحتى السلوكيات الانتحارية.
بعض الدراسات وجدت خطراً أعلى لدى من ربّوا قططاً في مرحلة الطفولة (9-12 سنة).
دراسات أخرى لم تجد أي ارتباط على الإطلاق.
دراسة أميركية على 354 طالب علم نفس فشلت في ربط تربية القطط بالسمات الفصامية، لكنها اكتشفت مفاجأة: الأشخاص الذين تعرضوا لعضّات القطط سجلوا درجات أعلى بكثير في اختبارات "الشخصية الفصامية".
دراسة ثالثة ألقت باللوم على بكتيريا "Pasteurella multocida" الموجودة في فم القطط ولعابها، وليس الطفيل فقط.
من جانبه، أكد الدكتور ماغراث أن 15 من الـ17 دراسة كانت من نوع "دراسات الحالة" التي لا تثبت السببية، كما أن معظمها لم يراعِ عوامل مهمة مثل الوضع الاجتماعي أو التاريخ العائلي للأمراض النفسية.
وقال ماغراث في تصريحات لموقع "ساينس ألرت": "النتائج تستحق المزيد من البحث الجاد، لكننا بحاجة ماسة إلى دراسات طولية ضخمة وأكثر دقة قبل إصدار أي توصيات. لا يوجد حالياً ما يدعو للتخلي عن حيوانكم الأليف".