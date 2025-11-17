دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251117/دراسة-دواء-شائع-للسكري-يرتبط-بعمر-استثنائي-للنساء-1107192779.html
دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء
دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية ألمانية حديثة عن نتائج لافتة تتعلق بدواء "الميتفورمين" المستخدم منذ عقود لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللواتي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T13:22+0000
2025-11-17T13:25+0000
مجتمع
الصحة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050433017_58:0:3699:2048_1920x0_80_0_0_0389c718d07c4f1b96d1913804ef74d3.jpg
واعتمد الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة "أكسفورد"، على سجلات طويلة الأمد لنساء بعد سن انقطاع الطمث، وشملت العينة 438 مريضة، نصفهن تناولن "الميتفورمين" ونصفهن استخدمن عقار "سولفونيل يوريا".وأظهرت الحسابات أن مجموعة "الميتفورمين" سجلت انخفاضًا بنسبة 30% في خطر الوفاة قبل عمر 90 عامًا.ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية كاملة لعدم اعتمادها على تجارب عشوائية محكمة، فإن قوة نتائجها تستند إلى فترة متابعة طويلة امتدت بين 14 و15 عامًا، وهي مدة يصعب تحقيقها في التجارب التقليدية.ويرى المختصون أن الخطوة التالية تتمثل في تجارب سريرية أكثر صرامة لحسم الجدل، وسط اهتمام عالمي متزايد بإيجاد علاجات تبطئ الشيخوخة وتحسن جودة الحياة لدى كبار السن.
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050433017_968:0:3699:2048_1920x0_80_0_0_1a2cb1b4558143e62968584cb1a9a984.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, العالم
الصحة, العالم

دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء

13:22 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 17.11.2025)
© Photo / pixabay/moritz320دواء الأسبرين
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / pixabay/moritz320
تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية ألمانية حديثة عن نتائج لافتة تتعلق بدواء "الميتفورمين" المستخدم منذ عقود لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللواتي تناولنه امتلكن فرصة أعلى للوصول إلى سن التسعين مقارنة بمستخدمات أدوية سكّري أخرى.
واعتمد الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة "أكسفورد"، على سجلات طويلة الأمد لنساء بعد سن انقطاع الطمث، وشملت العينة 438 مريضة، نصفهن تناولن "الميتفورمين" ونصفهن استخدمن عقار "سولفونيل يوريا".
وأظهرت الحسابات أن مجموعة "الميتفورمين" سجلت انخفاضًا بنسبة 30% في خطر الوفاة قبل عمر 90 عامًا.

ويوضح العلماء أن "الميتفورمين" يصنف كدواء "مضاد للشيخوخة" بفعل تأثيراته على مسارات بيولوجية متعددة مرتبطة بتقدم العمر، منها الحد من تلف الحمض النووي وتعزيز نشاط جيني مرتبط بطول العمر.

أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
10 نوفمبر, 13:17 GMT
ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية كاملة لعدم اعتمادها على تجارب عشوائية محكمة، فإن قوة نتائجها تستند إلى فترة متابعة طويلة امتدت بين 14 و15 عامًا، وهي مدة يصعب تحقيقها في التجارب التقليدية.

ويشير الباحثون إلى أن تراكم الأدلة حول قدرة الدواء على إبطاء تدهور الدماغ وتقليل بعض المخاطر الصحية، بما فيها احتمال الإصابة بكوفيد طويل الأمد، يعزز فرضية أن الشيخوخة البيولوجية قابلة للتعديل، وأن التدخلات الدوائية قد تؤخر أمراض التقدم في العمر.

ويرى المختصون أن الخطوة التالية تتمثل في تجارب سريرية أكثر صرامة لحسم الجدل، وسط اهتمام عالمي متزايد بإيجاد علاجات تبطئ الشيخوخة وتحسن جودة الحياة لدى كبار السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала