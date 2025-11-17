https://sarabic.ae/20251117/دراسة-دواء-شائع-للسكري-يرتبط-بعمر-استثنائي-للنساء-1107192779.html
كشفت دراسة أمريكية ألمانية حديثة عن نتائج لافتة تتعلق بدواء "الميتفورمين" المستخدم منذ عقود لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللواتي...
دراسة: دواء شائع للسكري يرتبط بعمر استثنائي للنساء
13:22 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 17.11.2025)
كشفت دراسة أمريكية ألمانية حديثة عن نتائج لافتة تتعلق بدواء "الميتفورمين" المستخدم منذ عقود لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللواتي تناولنه امتلكن فرصة أعلى للوصول إلى سن التسعين مقارنة بمستخدمات أدوية سكّري أخرى.
واعتمد الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة "أكسفورد"، على سجلات طويلة الأمد لنساء بعد سن انقطاع الطمث، وشملت العينة 438 مريضة، نصفهن تناولن "الميتفورمين" ونصفهن استخدمن عقار "سولفونيل يوريا".
وأظهرت الحسابات أن مجموعة "الميتفورمين" سجلت انخفاضًا بنسبة 30% في خطر الوفاة قبل عمر 90 عامًا.
ويوضح العلماء أن "الميتفورمين" يصنف كدواء "مضاد للشيخوخة" بفعل تأثيراته على مسارات بيولوجية متعددة مرتبطة بتقدم العمر، منها الحد من تلف الحمض النووي وتعزيز نشاط جيني مرتبط بطول العمر.
ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية كاملة لعدم اعتمادها على تجارب عشوائية محكمة، فإن قوة نتائجها تستند إلى فترة متابعة طويلة امتدت بين 14 و15 عامًا، وهي مدة يصعب تحقيقها في التجارب التقليدية.
ويشير الباحثون إلى أن تراكم الأدلة حول قدرة الدواء على إبطاء تدهور الدماغ وتقليل بعض المخاطر الصحية، بما فيها احتمال الإصابة بكوفيد طويل الأمد، يعزز فرضية أن الشيخوخة البيولوجية قابلة للتعديل، وأن التدخلات الدوائية قد تؤخر أمراض التقدم في العمر.
ويرى المختصون أن الخطوة التالية تتمثل في تجارب سريرية أكثر صرامة لحسم الجدل، وسط اهتمام عالمي متزايد بإيجاد علاجات
تبطئ الشيخوخة وتحسن جودة الحياة لدى كبار السن.