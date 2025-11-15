https://sarabic.ae/20251115/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-فيروس-قاتل-1107140075.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "ماربورغ" (القاتل المحتمل) في إثيوبيا، في أعقاب تأكيد رسمي من وزارة الصحة في البلاد.
وجاء في بيان المنظمة: "ليس هناك حاليا أي أدوية معتمدة للعلاج الفعال أو لقاحات للحماية ضد المرض".
وأوضحت أن التفشي في إثيوبيا هو "الأول من نوعه في البلاد".
وأشارت إلى أن هناك العديد من الحالات في دول أخرى في شرق أفريقيا أخيرا، وتشير التحاليل الجينية إلى أنها نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا.
وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى المنطقة لمكافحة تفشي مثل هذه الحمى النزفية الفيروسية، وفقا لبيان صادر، مساء أمس الجمعة.
فيروس "ماربورغ" هو أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، حيث يتسبب في مرض غالبا ما يكون مميتا. وبالإضافة إلى حمى شديدة وصداع حاد وآلام في العضلات، فإن الكثير من المرضى يعانون من نزيف حاد في غضون أسبوع.