عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251114/دولة-أوروبية-ترصد-فيروس-شلل-الأطفال-في-مياه-الصرف-1107102552.html
دولة أوروبية ترصد فيروس "شلل الأطفال" في مياه الصرف
دولة أوروبية ترصد فيروس "شلل الأطفال" في مياه الصرف
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الألمانية، أمس الخميس، رصد سلالة من فيروس شلل الأطفال في عينات مياه صرف صحي في مدينة هامبورغ، في أول اكتشاف من نوعه عبر العينات البيئية منذ بدء... 14.11.2025
وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، بتأكيد النتيجة الإيجابية لعينة أُخذت في الأسبوع الذي بدأ في 6 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن الاكتشاف يعكس فعالية نظام المراقبة البيئية، رغم غياب أي بلاغات عن إصابات سريرية، وفقا لوسيلة إعلام أمريكية. وقالت وزارة الصحة الألمانية في بيان: "لم يسجل معهد روبرت كوخ أي حالات إصابة بشرية حتى الآن، والمخاطر على الصحة العامة منخفضة جدًا بفضل ارتفاع معدلات التطعيم".ويأتي الرصد بعد أكثر من 30 عامًا على آخر إصابة بالفيروس الأصلي في ألمانيا، وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعد انتكاسة محتملة للجهود العالمية للقضاء على المرض. وشددت الوزارة على أهمية التطعيم كأفضل وسيلة للوقاية، داعيةً المواطنين إلى التأكد من تحديث لقاحاتهم وأطفالهم.
دولة أوروبية ترصد فيروس "شلل الأطفال" في مياه الصرف

08:14 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة
أعلنت السلطات الألمانية، أمس الخميس، رصد سلالة من فيروس شلل الأطفال في عينات مياه صرف صحي في مدينة هامبورغ، في أول اكتشاف من نوعه عبر العينات البيئية منذ بدء الرصد الدوري عام 2021، وأول حالة في أوروبا منذ 2010.
وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، بتأكيد النتيجة الإيجابية لعينة أُخذت في الأسبوع الذي بدأ في 6 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن الاكتشاف يعكس فعالية نظام المراقبة البيئية، رغم غياب أي بلاغات عن إصابات سريرية، وفقا لوسيلة إعلام أمريكية.
وقالت وزارة الصحة الألمانية في بيان: "لم يسجل معهد روبرت كوخ أي حالات إصابة بشرية حتى الآن، والمخاطر على الصحة العامة منخفضة جدًا بفضل ارتفاع معدلات التطعيم".
وأكدت السلطات الصحية في هامبورغ تشكيل فريق عمل متخصص لمكافحة العدوى، بالتنسيق مع معهد روبرت كوخ، لجمع المزيد من العينات وتعزيز التحقيقات.
ويأتي الرصد بعد أكثر من 30 عامًا على آخر إصابة بالفيروس الأصلي في ألمانيا، وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعد انتكاسة محتملة للجهود العالمية للقضاء على المرض.
وشددت الوزارة على أهمية التطعيم كأفضل وسيلة للوقاية، داعيةً المواطنين إلى التأكد من تحديث لقاحاتهم وأطفالهم.
