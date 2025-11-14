https://sarabic.ae/20251114/دولة-أوروبية-ترصد-فيروس-شلل-الأطفال-في-مياه-الصرف-1107102552.html
دولة أوروبية ترصد فيروس "شلل الأطفال" في مياه الصرف
أعلنت السلطات الألمانية، أمس الخميس، رصد سلالة من فيروس شلل الأطفال في عينات مياه صرف صحي في مدينة هامبورغ، في أول اكتشاف من نوعه عبر العينات البيئية منذ بدء... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، بتأكيد النتيجة الإيجابية لعينة أُخذت في الأسبوع الذي بدأ في 6 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن الاكتشاف يعكس فعالية نظام المراقبة البيئية، رغم غياب أي بلاغات عن إصابات سريرية، وفقا لوسيلة إعلام أمريكية. وقالت وزارة الصحة الألمانية في بيان: "لم يسجل معهد روبرت كوخ أي حالات إصابة بشرية حتى الآن، والمخاطر على الصحة العامة منخفضة جدًا بفضل ارتفاع معدلات التطعيم".ويأتي الرصد بعد أكثر من 30 عامًا على آخر إصابة بالفيروس الأصلي في ألمانيا، وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعد انتكاسة محتملة للجهود العالمية للقضاء على المرض. وشددت الوزارة على أهمية التطعيم كأفضل وسيلة للوقاية، داعيةً المواطنين إلى التأكد من تحديث لقاحاتهم وأطفالهم.
