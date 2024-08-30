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https://sarabic.ae/20240830/متحدث-وكالة-الأونروا-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-بدء-عملية-تطعيم-أطفال-غزة-ضد-شلل-الأطفال-1092238054.html
متحدث وكالة الأونروا يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل بدء عملية تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال
متحدث وكالة الأونروا يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل بدء عملية تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن تفاصيل بدء حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال، بعد موافقة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T16:20+0000
2024-08-30T16:20+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
إسرائيل
منظمة الأونروا
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن عملية التطعيم، ستبدأ يوم الأحد القادم، الموافق الأول من سبتمبر، وسيكون هناك 3000 موظف، من بينهم 1000 من موظفي الأونروا الثابتين وموظفي العقود المساندة، لتنفيذ هذه العملية في 3 مناطق بقطاع غزة، الجنوب والوسط والشمال.وأكد أنه سيكون هناك ما يعرف بالهدنة الإنسانية يوميًا خلال عملية التطعيم لمدة 8 ساعات، حتى يتم إجراء هذه العملية الإنسانية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 650 ألف طفل.وأوضح أن عملية التطعيم تبدأ الأحد في وسط قطاع غزة، ولمدة 3 أيام، من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، في ظل فترة الهدنة الإنسانية، ومن المقرر أن يتم التطبيق بعد ذلك في منطقة شمال قطاع غزة، وثالثا في الجنوب. وبين أن أطقم وكالة الأونروا هم المحرك الرئيسي لهذه العملية، حيث سينفذون عمليات التطعيم، عن طريق التحرك في كل الأماكن ومن خيمة إلى خيمة، حتى الوصول للأطفال المستهدفة.وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على هدن إنسانية لمدة 3 أيام لإجراء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، تبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.وقال بيبركورن، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن "منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء، ستبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الأول من سبتمبر/أيلول في غزة".وأضاف: "ستُجرى الحملة على جولتين، حيث سنتمكن من تغطية 90% على الأقل من الحالات".وأوضح: "لقد أجرينا مناقشات مع السلطات الإسرائيلية واتفقنا على فترات توقف إنسانية"، مشددا على أنه "يتعين علينا وقف انتقال شلل الأطفال في غزة وخارجها".وتابع: "ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول سبتمبر في وسط قطاع غزة لـ 3 أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية لساعات عدة كل يوم"، لافتاً الى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقاً في جنوب وشمال القطاع.وأشار بيبركورن إلى أن الهدن ستحدث بين الساعة الـ6 صباحا والـ3 عصرا، مضيفا أن الحملة تهدف إلى تطعيم 640 ألف طفل دون سن 10 سنوات. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد اضطر في وقت سابق، إلى المطالبة بهدنة إنسانية عاجلة لإجراء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، في محاولة لاحتواء انتشار المرض.وبحسب منظمات الإغاثة الدولية، كان قد تم القضاء على شلل الأطفال في غزة قبل 25 عاما، إلا أن انخفاض التطعيمات ضد المرض في أعقاب اندلاع الحرب هيأ الظروف لعودة ظهوره وتفشيه.وأفاد موقع "ساينس" العلمي، بأن الظروف التي يعيش فيها نحو 1.9 مليون نازح في غزة، مكدسين في مخيمات غير صحية مع قلة الوصول إلى المياه النظيفة وتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل مكشوف بين الخيام، تخلق بيئة مثالية لازدهار الفيروس المسبب للمرض.يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 10 أشهر، تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب أزمة إنسانية كارثية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ما أدى إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى داخل قطاع غزة الإبلاغ عن حالات متفرقة من الحصبة والنكاف، وعن أكثر من 600 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.
https://sarabic.ae/20240829/1092216782.html
https://sarabic.ae/20240829/الصحة-العالمية-اتفقنا-مع-إسرائيل-على-هدنات-إنسانية-في-غزة-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال-1092217316.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, منظمة الأونروا
العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, منظمة الأونروا

متحدث وكالة الأونروا يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل بدء عملية تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال

16:20 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن تفاصيل بدء حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال، بعد موافقة إسرائيل وحماس على الهدنة المؤقتة خلال عملية التطعيم.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن عملية التطعيم، ستبدأ يوم الأحد القادم، الموافق الأول من سبتمبر، وسيكون هناك 3000 موظف، من بينهم 1000 من موظفي الأونروا الثابتين وموظفي العقود المساندة، لتنفيذ هذه العملية في 3 مناطق بقطاع غزة، الجنوب والوسط والشمال.
وأكد أنه سيكون هناك ما يعرف بالهدنة الإنسانية يوميًا خلال عملية التطعيم لمدة 8 ساعات، حتى يتم إجراء هذه العملية الإنسانية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 650 ألف طفل.
وأوضح أن عملية التطعيم تبدأ الأحد في وسط قطاع غزة، ولمدة 3 أيام، من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، في ظل فترة الهدنة الإنسانية، ومن المقرر أن يتم التطبيق بعد ذلك في منطقة شمال قطاع غزة، وثالثا في الجنوب.
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أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
أمس, 17:32 GMT
وبين أن أطقم وكالة الأونروا هم المحرك الرئيسي لهذه العملية، حيث سينفذون عمليات التطعيم، عن طريق التحرك في كل الأماكن ومن خيمة إلى خيمة، حتى الوصول للأطفال المستهدفة.
وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على هدن إنسانية لمدة 3 أيام لإجراء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، تبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال بيبركورن، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن "منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء، ستبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الأول من سبتمبر/أيلول في غزة".
وأضاف: "ستُجرى الحملة على جولتين، حيث سنتمكن من تغطية 90% على الأقل من الحالات".
وأوضح: "لقد أجرينا مناقشات مع السلطات الإسرائيلية واتفقنا على فترات توقف إنسانية"، مشددا على أنه "يتعين علينا وقف انتقال شلل الأطفال في غزة وخارجها".
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أمس, 18:18 GMT
وتابع: "ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول سبتمبر في وسط قطاع غزة لـ 3 أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية لساعات عدة كل يوم"، لافتاً الى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقاً في جنوب وشمال القطاع.
وأشار بيبركورن إلى أن الهدن ستحدث بين الساعة الـ6 صباحا والـ3 عصرا، مضيفا أن الحملة تهدف إلى تطعيم 640 ألف طفل دون سن 10 سنوات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد اضطر في وقت سابق، إلى المطالبة بهدنة إنسانية عاجلة لإجراء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، في محاولة لاحتواء انتشار المرض.
وبحسب منظمات الإغاثة الدولية، كان قد تم القضاء على شلل الأطفال في غزة قبل 25 عاما، إلا أن انخفاض التطعيمات ضد المرض في أعقاب اندلاع الحرب هيأ الظروف لعودة ظهوره وتفشيه.
وأفاد موقع "ساينس" العلمي، بأن الظروف التي يعيش فيها نحو 1.9 مليون نازح في غزة، مكدسين في مخيمات غير صحية مع قلة الوصول إلى المياه النظيفة وتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل مكشوف بين الخيام، تخلق بيئة مثالية لازدهار الفيروس المسبب للمرض.
يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 10 أشهر، تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب أزمة إنسانية كارثية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ما أدى إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى داخل قطاع غزة الإبلاغ عن حالات متفرقة من الحصبة والنكاف، وعن أكثر من 600 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة16:58 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
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