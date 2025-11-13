https://sarabic.ae/20251113/دراسة-انخفاض-الذكاء-قد-يعيق-القدرة-على-سماع-الكلام-وسط-الضجيج---1107069992.html
دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج
دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي معدلات الذكاء المنخفضة يواجهون صعوبة أكبر في تمييز الكلام داخل بيئات صاخبة، حتى لو كان سمعهم سليماً تماماً. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T09:33+0000
2025-11-13T09:33+0000
2025-11-13T09:33+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077550142_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_6cbab843f41469512d9b13931fea19b1.jpg
أجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة "PLOS One"، فريق من جامعة واشنطن بقيادة عالمة الأعصاب السمعية بوني لاو.وشملت الدراسة 49 مشاركاً: 12 مصاباً بالتوحد، 10 بمتلازمة الكحول الجنينية، و27 شخصاً سليماً، وفقا لموقع "ساينس دايلي". خضع المشاركون لاختبار محاكاة رقمية لـ"مشكلة حفلة الكوكتيل"، حيث يتعين التركيز على محادثة واحدة وسط أصوات متداخلة متعددة. وقالت لاو لوكالات الأنباء: "العلاقة بين القدرة الإدراكية وأداء إدراك الكلام تجاوزت الفئات التشخيصية، مما يشير إلى أن المشكلة ذهنية أكثر منها سمعية".يفسر الباحثون الظاهرة بعمليات إدراكية معقدة تشمل عزل الأصوات، تحديد المصدر الرئيسي، ومعالجة الإشارات السمعية والبصرية معاً. رغم صغر حجم العينة، تدعو الدراسة إلى تحسين البيئات التعليمية والمهنية، كجلوس الطلاب في المقاعد الأمامية لتقليل التشويش.كما تدعم أبحاثاً سابقة تربط ضعف معالجة الكلام بالخرف أو تراجع القدرات الإدراكية، مؤكدة أن بعض مشكلات "السمع" تعكس أداء الدماغ لا الأذن وحدها.
https://sarabic.ae/20251112/دراسة-تكشف-ما-يحدث-في-أدمغة-مشجعي-كرة-القدم-عند-خسارة-فريقهم-المفضل-1107057271.html
https://sarabic.ae/20251112/دراسة-كوب-القهوة-اليومي-حليف-غير-متوقع-لقلبك-1107041034.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077550142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34b09109c8fd32c56e628f18add6deb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي معدلات الذكاء المنخفضة يواجهون صعوبة أكبر في تمييز الكلام داخل بيئات صاخبة، حتى لو كان سمعهم سليماً تماماً.
أجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة
"PLOS One"، فريق من جامعة واشنطن بقيادة عالمة الأعصاب السمعية بوني لاو.
وشملت الدراسة 49 مشاركاً: 12 مصاباً بالتوحد، 10 بمتلازمة الكحول الجنينية، و27 شخصاً سليماً، وفقا لموقع
"ساينس دايلي".
خضع المشاركون لاختبار محاكاة رقمية لـ"مشكلة حفلة الكوكتيل"، حيث يتعين التركيز على محادثة واحدة وسط أصوات متداخلة متعددة.
أكدت النتائج علاقة عكسية واضحة: كلما انخفض معدل الذكاء، زادت الصعوبة في عزل الكلام عن الضجيج.
وقالت لاو لوكالات الأنباء: "العلاقة بين القدرة الإدراكية وأداء إدراك الكلام تجاوزت الفئات التشخيصية، مما يشير إلى أن المشكلة ذهنية أكثر منها سمعية".
يفسر الباحثون الظاهرة بعمليات إدراكية معقدة تشمل عزل الأصوات، تحديد المصدر الرئيسي، ومعالجة الإشارات السمعية والبصرية معاً.
وأضافت لاو: "هذه العمليات تزيد العبء المعرفي في البيئات الصاخبة، مثل المقاهي المزدحمة أو الفصول الدراسية".
رغم صغر حجم العينة، تدعو الدراسة إلى تحسين البيئات التعليمية والمهنية، كجلوس الطلاب في المقاعد الأمامية لتقليل التشويش.
كما تدعم أبحاثاً سابقة تربط ضعف معالجة الكلام بالخرف
أو تراجع القدرات الإدراكية، مؤكدة أن بعض مشكلات "السمع" تعكس أداء الدماغ لا الأذن وحدها.