دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج

دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي معدلات الذكاء المنخفضة يواجهون صعوبة أكبر في تمييز الكلام داخل بيئات صاخبة، حتى لو كان سمعهم سليماً تماماً.

أجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة "PLOS One"، فريق من جامعة واشنطن بقيادة عالمة الأعصاب السمعية بوني لاو.وشملت الدراسة 49 مشاركاً: 12 مصاباً بالتوحد، 10 بمتلازمة الكحول الجنينية، و27 شخصاً سليماً، وفقا لموقع "ساينس دايلي". خضع المشاركون لاختبار محاكاة رقمية لـ"مشكلة حفلة الكوكتيل"، حيث يتعين التركيز على محادثة واحدة وسط أصوات متداخلة متعددة. وقالت لاو لوكالات الأنباء: "العلاقة بين القدرة الإدراكية وأداء إدراك الكلام تجاوزت الفئات التشخيصية، مما يشير إلى أن المشكلة ذهنية أكثر منها سمعية".يفسر الباحثون الظاهرة بعمليات إدراكية معقدة تشمل عزل الأصوات، تحديد المصدر الرئيسي، ومعالجة الإشارات السمعية والبصرية معاً. رغم صغر حجم العينة، تدعو الدراسة إلى تحسين البيئات التعليمية والمهنية، كجلوس الطلاب في المقاعد الأمامية لتقليل التشويش.كما تدعم أبحاثاً سابقة تربط ضعف معالجة الكلام بالخرف أو تراجع القدرات الإدراكية، مؤكدة أن بعض مشكلات "السمع" تعكس أداء الدماغ لا الأذن وحدها.

