عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
دراسة: كوب القهوة اليومي حليف غير متوقع لقلبك
دراسة: كوب القهوة اليومي حليف غير متوقع لقلبك
كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب واحد فقط من القهوة يوميًا قد يحمي مرضى الرجفان الأذيني (AFib) من تكرار النوبات بنسبة تصل إلى 39%. 12.11.2025
وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة "جاما" العلمية، 200 مريض يعانون من الرجفان الأذيني المستمر.وبعد إعادة ضبط إيقاع قلوبهم، قُسم المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى تواصل شرب كوب قهوة واحد على الأقل يوميًا، والثانية تمتنع تمامًا عن الكافيين لمدة 6 أشهر، وفقا لما ذكر موقع "ساينس دايلي". النتائج مذهلة:47% فقط من مجموعة القهوة عانوا تكرار النوبات. مقابل 64% في مجموعة الامتناع عن الكافيين.انخفاض ملحوظ في المخاطر (نسبة المخاطر ≈ 0.61؛ P ≈ 0.01).لا فروق كبيرة في المضاعفات الخطيرة كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. يشار إلى أن الرجفان الأذيني يعتبر اضطراب شائع يسبب ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، ويزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب إذا تُرك دون علاج. ولا تنطبق النتائج على غير المعتادين على القهوة أو المفرطين فيها.كما قد يثير الكافيين أعراضًا لدى البعض، مما يستدعي استشارة الطبيب. ويؤكد الخبراء ضرورة دراسات طويلة الأمد لتأكيد الفوائد على المدى البعيد.
منوعات
دراسة: كوب القهوة اليومي حليف غير متوقع لقلبك

كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب واحد فقط من القهوة يوميًا قد يحمي مرضى الرجفان الأذيني (AFib) من تكرار النوبات بنسبة تصل إلى 39%.
وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة "جاما" العلمية، 200 مريض يعانون من الرجفان الأذيني المستمر.
وبعد إعادة ضبط إيقاع قلوبهم، قُسم المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى تواصل شرب كوب قهوة واحد على الأقل يوميًا، والثانية تمتنع تمامًا عن الكافيين لمدة 6 أشهر، وفقا لما ذكر موقع "ساينس دايلي".
النتائج مذهلة:
47% فقط من مجموعة القهوة عانوا تكرار النوبات.
مقابل 64% في مجموعة الامتناع عن الكافيين.
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ
أمس, 15:02 GMT
انخفاض ملحوظ في المخاطر (نسبة المخاطر ≈ 0.61؛ P ≈ 0.01).
لا فروق كبيرة في المضاعفات الخطيرة كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
يشار إلى أن الرجفان الأذيني يعتبر اضطراب شائع يسبب ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، ويزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب إذا تُرك دون علاج.
ويُرجّح الباحثون أن خصائص القهوة المضادة للالتهاب، ومضادات الأكسدة، وقدرتها على خفض ضغط الدم وتشجيع النشاط البدني، هي السر وراء هذا التأثير الوقائي.
ولا تنطبق النتائج على غير المعتادين على القهوة أو المفرطين فيها.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يضاعف مخاطر الوفاة بعد الإنجاب
10 نوفمبر, 16:57 GMT
كما قد يثير الكافيين أعراضًا لدى البعض، مما يستدعي استشارة الطبيب.
ويؤكد الخبراء ضرورة دراسات طويلة الأمد لتأكيد الفوائد على المدى البعيد.
