https://sarabic.ae/20251112/دراسة-تكشف-ما-يحدث-في-أدمغة-مشجعي-كرة-القدم-عند-خسارة-فريقهم-المفضل-1107057271.html
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة تشيلية حديثة أن خسارة الفريق المفضل تسبب تغييرات فورية في نشاط الدماغ، تؤثر على العواطف والسلوكيات لدى المشجعين. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T20:50+0000
2025-11-12T20:50+0000
2025-11-12T20:50+0000
مجتمع
منوعات
أخبار تشيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_1:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_c74c314be697e7b66e858670b357f991.jpg
استخدم باحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة أدمغة 60 مشجعاً لفريقي كولو-كولو وجامعة تشيلي، أثناء مشاهدة أهداف فرقهم والمنافسين وفرق محايدة، وفقا لموقع "ساينس دايلي". ونشرت الدراسة في مجلة Radiology، مشيرة إلى أن فهم نشاط الدماغ يساعد في تفسير السلوكيات الجماعية وعواقبها الاجتماعية والصحية. الانتصارات الكبيرة ترفع نشاط دائرة المكافأة مقارنة بالعادية، وهذه الدوائر تتشكل منذ الطفولة". وتكون المكافأة أقوى ضد المنافس المباشر، ما يفسر الفرحة الكبيرة عند الفوز على الخصم التقليدي. لكن الخسارة تثير شبكة التفكير الذهني، وتضعف السيطرة المعرفية عبر تثبيط الاتصال بين الجهاز الحوفي والفصوص الجبهية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات مندفعة أو عدوانية. وأضاف منديتا: "مشاهدة كرة القدم توفر نموذجا واقعيا لفهم التعصب، ويكشف كيف تنطبق الأنماط العصبية نفسها على النزاعات السياسية والطائفية".
https://sarabic.ae/20251112/دراسة-كوب-القهوة-اليومي-حليف-غير-متوقع-لقلبك-1107041034.html
https://sarabic.ae/20251110/دراسة-ارتفاع-ضغط-الدم-أثناء-الحمل-يضاعف-مخاطر-الوفاة-بعد-الإنجاب-1106944893.html
https://sarabic.ae/20251111/دراسة-أمراض-اللثة-قد-تزيد-مخاطر-تلف-المادة-البيضاء-في-الدماغ-1106979945.html
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_381:0:2661:1710_1920x0_80_0_0_057979393ba3c4cb98a9b58f03caaca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار تشيلي
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
كشفت دراسة تشيلية حديثة أن خسارة الفريق المفضل تسبب تغييرات فورية في نشاط الدماغ، تؤثر على العواطف والسلوكيات لدى المشجعين.
استخدم باحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة أدمغة 60 مشجعاً لفريقي كولو-كولو وجامعة تشيلي، أثناء مشاهدة أهداف فرقهم والمنافسين وفرق محايدة، وفقا لموقع
"ساينس دايلي".
وأظهرت النتائج أن تسجيل هدف ينشط مناطق المكافأة ويفرز الدوبامين، بينما الخسارة تفعل مناطق التأمل لتخفيف الألم النفسي.
ونشرت الدراسة في مجلة
Radiology، مشيرة إلى أن فهم نشاط الدماغ يساعد في تفسير السلوكيات الجماعية وعواقبها الاجتماعية والصحية.
وقال فرانسيسكو زامورانو منديتا، الباحث الرئيسي في Clínica Alemana de Santiago: "التعلق الشديد بالفريق يؤثر مباشرة على النشاط العصبي.
الانتصارات الكبيرة ترفع نشاط دائرة المكافأة مقارنة بالعادية، وهذه الدوائر تتشكل منذ الطفولة".
وتكون المكافأة أقوى ضد المنافس المباشر، ما يفسر الفرحة الكبيرة عند الفوز على الخصم التقليدي. لكن الخسارة تثير شبكة التفكير الذهني، وتضعف السيطرة المعرفية عبر تثبيط الاتصال بين الجهاز الحوفي والفصوص الجبهية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات مندفعة أو عدوانية.
وأضاف منديتا: "مشاهدة كرة القدم توفر نموذجا واقعيا لفهم التعصب، ويكشف كيف تنطبق الأنماط العصبية نفسها على النزاعات السياسية والطائفية".