عربي
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
استخدم باحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة أدمغة 60 مشجعاً لفريقي كولو-كولو وجامعة تشيلي، أثناء مشاهدة أهداف فرقهم والمنافسين وفرق محايدة، وفقا لموقع "ساينس دايلي". ونشرت الدراسة في مجلة Radiology، مشيرة إلى أن فهم نشاط الدماغ يساعد في تفسير السلوكيات الجماعية وعواقبها الاجتماعية والصحية. الانتصارات الكبيرة ترفع نشاط دائرة المكافأة مقارنة بالعادية، وهذه الدوائر تتشكل منذ الطفولة". وتكون المكافأة أقوى ضد المنافس المباشر، ما يفسر الفرحة الكبيرة عند الفوز على الخصم التقليدي. لكن الخسارة تثير شبكة التفكير الذهني، وتضعف السيطرة المعرفية عبر تثبيط الاتصال بين الجهاز الحوفي والفصوص الجبهية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات مندفعة أو عدوانية. وأضاف منديتا: "مشاهدة كرة القدم توفر نموذجا واقعيا لفهم التعصب، ويكشف كيف تنطبق الأنماط العصبية نفسها على النزاعات السياسية والطائفية".
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل

كشفت دراسة تشيلية حديثة أن خسارة الفريق المفضل تسبب تغييرات فورية في نشاط الدماغ، تؤثر على العواطف والسلوكيات لدى المشجعين.
استخدم باحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة أدمغة 60 مشجعاً لفريقي كولو-كولو وجامعة تشيلي، أثناء مشاهدة أهداف فرقهم والمنافسين وفرق محايدة، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
دراسة: كوب القهوة اليومي حليف غير متوقع لقلبك
14:36 GMT
وأظهرت النتائج أن تسجيل هدف ينشط مناطق المكافأة ويفرز الدوبامين، بينما الخسارة تفعل مناطق التأمل لتخفيف الألم النفسي.
ونشرت الدراسة في مجلة Radiology، مشيرة إلى أن فهم نشاط الدماغ يساعد في تفسير السلوكيات الجماعية وعواقبها الاجتماعية والصحية.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يضاعف مخاطر الوفاة بعد الإنجاب
10 نوفمبر, 16:57 GMT
وقال فرانسيسكو زامورانو منديتا، الباحث الرئيسي في Clínica Alemana de Santiago: "التعلق الشديد بالفريق يؤثر مباشرة على النشاط العصبي.
الانتصارات الكبيرة ترفع نشاط دائرة المكافأة مقارنة بالعادية، وهذه الدوائر تتشكل منذ الطفولة".
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ
أمس, 15:02 GMT
وتكون المكافأة أقوى ضد المنافس المباشر، ما يفسر الفرحة الكبيرة عند الفوز على الخصم التقليدي. لكن الخسارة تثير شبكة التفكير الذهني، وتضعف السيطرة المعرفية عبر تثبيط الاتصال بين الجهاز الحوفي والفصوص الجبهية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات مندفعة أو عدوانية.
وأضاف منديتا: "مشاهدة كرة القدم توفر نموذجا واقعيا لفهم التعصب، ويكشف كيف تنطبق الأنماط العصبية نفسها على النزاعات السياسية والطائفية".
