https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html

دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب

دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة تشجيانغ الصينية، أن الاستماع إلى أصوات الطيور يمكن أن يسهم بشكل فعال في التخفيف من الحزن والاكتئاب، بتأثير يضاهي تمارين التأمل... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T14:55+0000

2025-11-15T14:55+0000

2025-11-15T14:55+0000

مجتمع

الصين

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098579434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c2bd2fe44d87c581f5c07898feff8384.jpg

وأوضحت الدراسة أن تغريد الطيور يعزز الهدوء العاطفي ويساعد على استعادة التوازن النفسي بطريقة بسيطة وطبيعية، وفقا لما نشره موقع "ساي بوست" العلمي.شارك في الدراسة 187 طالبًا جامعيًا، بعضهم يعاني أعراض اكتئاب.وبعد تعريضهم لمقاطع فيديو حزينة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى استمعت إلى تسجيلات لأصوات الطيور، والثانية خضعت لجلسة تأمل قصيرة. كما لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين استمعوا إلى تغريد الطيور سجلوا تعافيًا أسرع في معدل ضربات القلب، مما يعكس قدرة أفضل للجسم على التعامل مع التوتر النفسي.ويؤكد الخبراء أن الاستماع إلى الأصوات الطبيعية يعد خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يعانون من ضعف التركيز أو تقلبات المزاج، حيث يوفر وسيلة لطيفة وفعالة لتحسين الصحة النفسية واستعادة الاستقرار الداخلي.

https://sarabic.ae/20251113/دراسة-انخفاض-الذكاء-قد-يعيق-القدرة-على-سماع-الكلام-وسط-الضجيج---1107069992.html

https://sarabic.ae/20251112/دراسة-تكشف-ما-يحدث-في-أدمغة-مشجعي-كرة-القدم-عند-خسارة-فريقهم-المفضل-1107057271.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, منوعات