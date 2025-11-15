عربي
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة تشجيانغ الصينية، أن الاستماع إلى أصوات الطيور يمكن أن يسهم بشكل فعال في التخفيف من الحزن والاكتئاب، بتأثير يضاهي تمارين التأمل... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T14:55+0000
2025-11-15T14:55+0000
مجتمع
الصين
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098579434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c2bd2fe44d87c581f5c07898feff8384.jpg
وأوضحت الدراسة أن تغريد الطيور يعزز الهدوء العاطفي ويساعد على استعادة التوازن النفسي بطريقة بسيطة وطبيعية، وفقا لما نشره موقع "ساي بوست" العلمي.شارك في الدراسة 187 طالبًا جامعيًا، بعضهم يعاني أعراض اكتئاب.وبعد تعريضهم لمقاطع فيديو حزينة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى استمعت إلى تسجيلات لأصوات الطيور، والثانية خضعت لجلسة تأمل قصيرة. كما لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين استمعوا إلى تغريد الطيور سجلوا تعافيًا أسرع في معدل ضربات القلب، مما يعكس قدرة أفضل للجسم على التعامل مع التوتر النفسي.ويؤكد الخبراء أن الاستماع إلى الأصوات الطبيعية يعد خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يعانون من ضعف التركيز أو تقلبات المزاج، حيث يوفر وسيلة لطيفة وفعالة لتحسين الصحة النفسية واستعادة الاستقرار الداخلي.
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب

14:55 GMT 15.11.2025
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة تشجيانغ الصينية، أن الاستماع إلى أصوات الطيور يمكن أن يسهم بشكل فعال في التخفيف من الحزن والاكتئاب، بتأثير يضاهي تمارين التأمل واليوغا.
وأوضحت الدراسة أن تغريد الطيور يعزز الهدوء العاطفي ويساعد على استعادة التوازن النفسي بطريقة بسيطة وطبيعية، وفقا لما نشره موقع "ساي بوست" العلمي.
مشكلة السمع عند كبار السن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجتمع
دراسة: انخفاض الذكاء قد يعيق القدرة على سماع الكلام وسط الضجيج
13 نوفمبر, 09:33 GMT
شارك في الدراسة 187 طالبًا جامعيًا، بعضهم يعاني أعراض اكتئاب.
وبعد تعريضهم لمقاطع فيديو حزينة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى استمعت إلى تسجيلات لأصوات الطيور، والثانية خضعت لجلسة تأمل قصيرة.

وأظهرت النتائج أن كلتا الطريقتين قللتا مستويات الحزن، لكن تأثير أصوات الطيور كان أكثر وضوحًا بين المشاركين المصابين بالاكتئاب.

الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
12 نوفمبر, 20:50 GMT
كما لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين استمعوا إلى تغريد الطيور سجلوا تعافيًا أسرع في معدل ضربات القلب، مما يعكس قدرة أفضل للجسم على التعامل مع التوتر النفسي.
وأشار العلماء إلى أن هذه الأصوات تعزز التنظيم العاطفي دون الحاجة إلى تركيز مكثف أو ممارسة مستمرة، على عكس التأمل التقليدي.
ويؤكد الخبراء أن الاستماع إلى الأصوات الطبيعية يعد خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يعانون من ضعف التركيز أو تقلبات المزاج، حيث يوفر وسيلة لطيفة وفعالة لتحسين الصحة النفسية واستعادة الاستقرار الداخلي.
