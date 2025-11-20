https://sarabic.ae/20251120/دراسة-توضح-كيف-ترى-الحيوانات-العالم-1107338968.html

دراسة توضح كيف ترى الحيوانات العالم

2025-11-20

تعرف الرؤية بأنها القدرة البيولوجية على اكتشاف الضوء وكثافته وألوانه، وبشكل أساسي الطول الموجي للضوء، وحتى النباتات والكائنات البسيطة مثل ديدان الأرض لديها قدرات بدائية في استشعار الضوء، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا".على مدى مئات الملايين من السنين، تطورت الأنظمة البصرية بشكل مستقل عدة مرات في جميع أنحاء المملكة الحيوانية، ما أدى إلى مجموعة مذهلة من الهياكل التشريحية والوظائف الفسيولوجية، فعلى سبيل المثال، لا تستطيع الحيوانات البحرية مثل قنديل البحر والديدان المفلطحة اكتشاف وجود الضوء فحسب، بل يمكنها أيضا اكتشاف اتجاهه، ما يسمح لها بالتهرب من الحيوانات المفترسة بفعالية.تعتمد عيون الثدييات، بما في ذلك عيون البشر، على العصي والمخاريط، وهي خلايا مستقبلة للضوء متخصصة في اكتشاف الضوء الخافت واللون، على التوالي، ولدى البشر عادة ثلاثة أنواع من المخاريط تمكنهم من رؤية الألوان ثلاثية الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق)، في حين أن العديد من الثدييات مثل الكلاب والقطط لديها نوعان، ما يحد من تمييز الألوان في الغالب إلى الأزرق والأصفر.وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الكلاب والقطط لا ترى العالم بالأبيض والأسود فقط، ولكنها ترى لوحة أكثر كتما مع رؤية فائقة في الإضاءة المنخفضة بسبب الطبقة العاكسة خلف شبكية العين التي تسمى البساط الصافي، والتي تعزز حساسية الضوء.أما الطيور، فعادة ما تكون رباعية الألوان؛ فهي تدرك الضوء فوق البنفسجي بالإضافة إلى الألوان الثلاثة التي يراها البشر.تسهل هذه الرؤية فوق البنفسجية مهام مثل العثور على الثمار الناضجة، وتحديد الشركاء، والتنقل عبر المجالات المغناطيسية.ومن المفارقات أن العيون العملاقة للحيوانات مثل الحيتان تنتج رؤية متواضعة وفقا للمعايير البشرية، بسبب السمات التشريحية التي تحد من القدرة على التركيز، ما يجعلها غير قادرة على حل التفاصيل الدقيقة بشكل جيد.ومع ذلك، فإن عيونهم تفرز دموعا زيتية خاصة تحمي من الملح وتعزز الرؤية تحت الماء بينما تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا.تلهم رؤية الحيوانات الابتكارات التكنولوجية مثل الكاميرات التي تحاكي رؤية ألوان الحشرات لتحسين المراقبة الزراعية أو أنظمة الرؤية الروبوتية المجهزة بفتحات شق رأسية وطبقات عاكسة لتعزيز الوظيفة في البيئات منخفضة الإضاءة، وهذه الأخيرة مستوحاة من الرؤية الليلية الفائقة لعيون القطط.يكشف التنوع البيولوجي لرؤية الحيوانات، والذي شكلته ملايين السنين من التطور، أن العالم يبدو مختلفا بشكل ملحوظ من خلال عيون الأنواع المختلفة. بدءا من إدراك الضوء فوق البنفسجي والمستقطب وحتى الرؤية الليلية المحسنة واكتشاف الحركة، وتعكس هذه الاختلافات العلاقة العميقة بين الأنظمة الحسية والمتطلبات البيئية.التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"

