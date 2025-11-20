دراسة توضح كيف ترى الحيوانات العالم

عربي
بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تابعنا عبر
كشفت دراسة أن الحيوانات ترى العالم بطرق مختلفة بشكل لافت للنظر مقارنة بالبشر، والتي تتشكل من خلال تكيفات تطورية متميزة في عيونها وأدمغتها، بدءا من رؤية الألوان غير العادية للطيور والجمبري، وحتى الرؤية الليلية الفائقة للقطط والكلاب، تدعم هذه الأنظمة البصرية المتنوعة استراتيجيات البقاء لهذه الأنواع.
تعرف الرؤية بأنها القدرة البيولوجية على اكتشاف الضوء وكثافته وألوانه، وبشكل أساسي الطول الموجي للضوء، وحتى النباتات والكائنات البسيطة مثل ديدان الأرض لديها قدرات بدائية في استشعار الضوء، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا".
على مدى مئات الملايين من السنين، تطورت الأنظمة البصرية بشكل مستقل عدة مرات في جميع أنحاء المملكة الحيوانية، ما أدى إلى مجموعة مذهلة من الهياكل التشريحية والوظائف الفسيولوجية، فعلى سبيل المثال، لا تستطيع الحيوانات البحرية مثل قنديل البحر والديدان المفلطحة اكتشاف وجود الضوء فحسب، بل يمكنها أيضا اكتشاف اتجاهه، ما يسمح لها بالتهرب من الحيوانات المفترسة بفعالية.

تمتلك بعض الزواحف، مثل العظاءة الملتحية، عضوا إضافيا حساسا للضوء يُسمى العين الجدارية، والتي لا تشكل صورا ولكنها تكتشف التغيرات في الإضاءة والحركة، ما يساعد على البقاء عن طريق استشعار التهديدات العلوية.

عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
13 سبتمبر, 19:53 GMT
تعتمد عيون الثدييات، بما في ذلك عيون البشر، على العصي والمخاريط، وهي خلايا مستقبلة للضوء متخصصة في اكتشاف الضوء الخافت واللون، على التوالي، ولدى البشر عادة ثلاثة أنواع من المخاريط تمكنهم من رؤية الألوان ثلاثية الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق)، في حين أن العديد من الثدييات مثل الكلاب والقطط لديها نوعان، ما يحد من تمييز الألوان في الغالب إلى الأزرق والأصفر.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الكلاب والقطط لا ترى العالم بالأبيض والأسود فقط، ولكنها ترى لوحة أكثر كتما مع رؤية فائقة في الإضاءة المنخفضة بسبب الطبقة العاكسة خلف شبكية العين التي تسمى البساط الصافي، والتي تعزز حساسية الضوء.

وعيون القطط مكيَفة للصيد، فهي تتمتع بمجال رؤية أوسع (يصل إلى 270 درجة) من مجال رؤية البشر البالغ 180 درجة، كما أنها تتمتع بمجال رؤية فائق للحركة، ومع ذلك، فإنهم يرون الأشياء الثابتة بشكل سيئ، وهو ما يتماشى مع أسلوب حياتهم المفترس الذي يستهدف الفريسة المتحركة.

السحالي المصرية النادرة ذات الذيل الشوكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
مجتمع
حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية
8 نوفمبر, 14:59 GMT
أما الطيور، فعادة ما تكون رباعية الألوان؛ فهي تدرك الضوء فوق البنفسجي بالإضافة إلى الألوان الثلاثة التي يراها البشر.
تسهل هذه الرؤية فوق البنفسجية مهام مثل العثور على الثمار الناضجة، وتحديد الشركاء، والتنقل عبر المجالات المغناطيسية.

وتمتلك بعض الفراشات والروبيان أنظمة بصرية أكثر تعقيدا، مع ما يصل إلى 12-16 نوعا من المستقبلات الضوئية، ما يسمح لها برؤية طيف يفوق بكثير القدرات البشرية، بما في ذلك الضوء المستقطب.

طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجتمع
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
15 نوفمبر, 14:55 GMT
ومن المفارقات أن العيون العملاقة للحيوانات مثل الحيتان تنتج رؤية متواضعة وفقا للمعايير البشرية، بسبب السمات التشريحية التي تحد من القدرة على التركيز، ما يجعلها غير قادرة على حل التفاصيل الدقيقة بشكل جيد.
ومع ذلك، فإن عيونهم تفرز دموعا زيتية خاصة تحمي من الملح وتعزز الرؤية تحت الماء بينما تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا.

أيضا تخلق عيون الحشرات المركبة المكونة من آلاف الأوماتيديا صورة فسيفسائية حساسة للغاية للحركة والضوء الخافت، مع معدلات تحديث أسرع بـ 5-6 مرات من البشر، ما يتيح رد فعل سريع حتى عند السرعات العالية.

Женщина делает селфи с чайкой в ​​парке в Санкт-Петербурге, Россия - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وسائط متعددة
أطرف صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
25 سبتمبر, 12:05 GMT
تلهم رؤية الحيوانات الابتكارات التكنولوجية مثل الكاميرات التي تحاكي رؤية ألوان الحشرات لتحسين المراقبة الزراعية أو أنظمة الرؤية الروبوتية المجهزة بفتحات شق رأسية وطبقات عاكسة لتعزيز الوظيفة في البيئات منخفضة الإضاءة، وهذه الأخيرة مستوحاة من الرؤية الليلية الفائقة لعيون القطط.
كما يستفيد طب العيون البيطري من فهم الفروق الدقيقة في الرؤية الخاصة بالأنواع لتشخيص وعلاج حالات مثل إعتام عدسة العين أو الجلوكوما بشكل أفضل، وذلك باستخدام التصوير التشخيصي المتقدم المقتبس من الطب البشري.
يكشف التنوع البيولوجي لرؤية الحيوانات، والذي شكلته ملايين السنين من التطور، أن العالم يبدو مختلفا بشكل ملحوظ من خلال عيون الأنواع المختلفة. بدءا من إدراك الضوء فوق البنفسجي والمستقطب وحتى الرؤية الليلية المحسنة واكتشاف الحركة، وتعكس هذه الاختلافات العلاقة العميقة بين الأنظمة الحسية والمتطلبات البيئية.
التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
