https://sarabic.ae/20250913/لما-العيون-الزرقاء-ليست-زرقاء-فعليا-وما-الذي-يجعل-العيون-الخضراء-نادرة-جدا؟-1104817469.html
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، السبب وراء لون العيون، ومن أين يأتي اللون الأزرق ، ودور الضوء والميلانين في تشكيل اللون. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T19:53+0000
2025-09-13T19:53+0000
2025-09-13T19:53+0000
مجتمع
العالم
علوم
العين
معلومات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104817178_0:231:3072:1958_1920x0_80_0_0_63639dc78ba4c5aee0bc7a8d13758aca.jpg
عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، غالبا ما تجذب عيناه انتباهك، فكل لون من البني الغامق والأزرق الجليدي والأخضر المتغير النادر يروي قصة فريدة.بينما تكتسب العيون البنية لونها الداكن من تركيز عال من صبغة الميلانين، فإن العيون الزرقاء هي وهم بصري ناتج عن تفاعل الضوء مع بنية العين، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.يحدث هذا التشتت، المعروف باسم تأثير "تيندال"، في الطبقة الأمامية من القزحية، المسماة "السدى"، والتي تحتوي على ألياف كولاجين شفافة.ولأن العيون الزرقاء تحتوي على نسبة منخفضة من الميلانين، فإن الأطوال الموجية الأقصر للضوء "مثل الأزرق" تتشتت بكفاءة أكبر من الأطوال الموجية الأطول، ما يعطي لونها المميز.أما العيون العسلية، وهي أكثر تعقيدا، تنتج عن توزيعات الميلانين غير المتساوية التي تشكل فسيفساء من الألوان، تتغير مع الضوء المحيط.ما يعني أن الجينات الكامنة وراء لون العين أكثر تعقيدا بكثير مما كان يعتقد سابقا.دراسة تكشف تأثير تغير المناخ على صحة العين
https://sarabic.ae/20240919/خبراء-يحذرون-من-جراحات-تغيير-لون-العيون--1092878030.html
https://sarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104817178_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7782242559b5ea0dd7d18560524b7e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, العين, معلومات
العالم, علوم, العين, معلومات
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
كشفت دراسة حديثة، السبب وراء لون العيون، ومن أين يأتي اللون الأزرق ، ودور الضوء والميلانين في تشكيل اللون.
عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، غالبا ما تجذب عيناه انتباهك، فكل لون من البني الغامق والأزرق الجليدي والأخضر المتغير النادر يروي قصة فريدة.
بينما تكتسب العيون البنية لونها الداكن من تركيز عال من صبغة الميلانين، فإن العيون الزرقاء هي وهم بصري ناتج عن تفاعل الضوء مع بنية العين، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"
، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.
ومن اللافت للنظر أن العيون الزرقاء تحتوي على كمية ضئيلة جدا من الصبغة، إذ ينشأ لونها من تشتت الضوء في القزحية، وهو تأثير فيزيائي مشابه للظاهرة التي تجعل السماء تبدو زرقاء.
19 سبتمبر 2024, 08:20 GMT
يحدث هذا التشتت، المعروف باسم تأثير "تيندال"، في الطبقة الأمامية من القزحية، المسماة "السدى"، والتي تحتوي على ألياف كولاجين شفافة.
ولأن العيون الزرقاء تحتوي على نسبة منخفضة من الميلانين، فإن الأطوال الموجية الأقصر للضوء "مثل الأزرق" تتشتت بكفاءة أكبر من الأطوال الموجية الأطول، ما يعطي لونها المميز.
أما العيون الخضراء، فهي نادرة جدا، وتوجد لدى حوالي 2% فقط من سكان العالم، تحقق توازنا مثاليا بين مستويات الميلانين المعتدلة وتشتت الضوء.
أما العيون العسلية، وهي أكثر تعقيدا، تنتج عن توزيعات الميلانين غير المتساوية التي تشكل فسيفساء من الألوان، تتغير مع الضوء المحيط.
ما يعني أن الجينات الكامنة وراء لون العين أكثر تعقيدا بكثير مما كان يعتقد سابقا.