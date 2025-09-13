عربي
مجتمع
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
سبوتنيك عربي
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟

19:53 GMT 13.09.2025
© Photo / /unsplash/Amanda Dalbjörnعيون زرقاء
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Photo / /unsplash/Amanda Dalbjörn
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، السبب وراء لون العيون، ومن أين يأتي اللون الأزرق ، ودور الضوء والميلانين في تشكيل اللون.
عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، غالبا ما تجذب عيناه انتباهك، فكل لون من البني الغامق والأزرق الجليدي والأخضر المتغير النادر يروي قصة فريدة.
بينما تكتسب العيون البنية لونها الداكن من تركيز عال من صبغة الميلانين، فإن العيون الزرقاء هي وهم بصري ناتج عن تفاعل الضوء مع بنية العين، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.

ومن اللافت للنظر أن العيون الزرقاء تحتوي على كمية ضئيلة جدا من الصبغة، إذ ينشأ لونها من تشتت الضوء في القزحية، وهو تأثير فيزيائي مشابه للظاهرة التي تجعل السماء تبدو زرقاء.

صورة للعين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
خبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون
19 سبتمبر 2024, 08:20 GMT
يحدث هذا التشتت، المعروف باسم تأثير "تيندال"، في الطبقة الأمامية من القزحية، المسماة "السدى"، والتي تحتوي على ألياف كولاجين شفافة.
ولأن العيون الزرقاء تحتوي على نسبة منخفضة من الميلانين، فإن الأطوال الموجية الأقصر للضوء "مثل الأزرق" تتشتت بكفاءة أكبر من الأطوال الموجية الأطول، ما يعطي لونها المميز.

أما العيون الخضراء، فهي نادرة جدا، وتوجد لدى حوالي 2% فقط من سكان العالم، تحقق توازنا مثاليا بين مستويات الميلانين المعتدلة وتشتت الضوء.

عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
مجتمع
عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين
5 أبريل 2024, 08:01 GMT
أما العيون العسلية، وهي أكثر تعقيدا، تنتج عن توزيعات الميلانين غير المتساوية التي تشكل فسيفساء من الألوان، تتغير مع الضوء المحيط.
ما يعني أن الجينات الكامنة وراء لون العين أكثر تعقيدا بكثير مما كان يعتقد سابقا.
دراسة تكشف تأثير تغير المناخ على صحة العين
