أطرف صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

المشاركون في بطولة موسكو لكمال الأجسام 2025.
كلب يسبح في مسبح خارجي للكلاب في فرويدنشتات، ألمانيا.
نموذج فني بعنوان "مجذوف من الجذور"، لمنزل تتدلى جذوره من أسفله ومعلق في الهواء، للفنان الأرجنتيني لياندرو إيرليتش، في حديقة لورديس، في بوغوتا، كولومبيا.
الممثلة أليسا كوت، ترتدي زيًا من فيلم "حكاية القيصر سلطان" في مترو موسكو.
متظاهر يحمل رأس بينوكيو برتقالي اللون خلال مظاهرة ضد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا.
ردة فعل الجماهير أثناء اقتراب الكرة منهم خلال مباراة في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025، في مدينة باساي، الفلبين.
رجل يرتدي قناع سبايدرمان ويتحدث إلى ابنه أثناء خروجه من الحمام خلال مؤتمر كوميك كون في مدينة بنما.
صور تعرض على المباني استعدادًا لفعالية "أضواء شنغهاي" السياحية التي تستمر لمدة شهر، الصين.
مشاركون في مهرجان "أكتوبرفست" في ميونيخ، ألمانيا.
امرأة تلتقط صورة سيلفي مع طائر نورس في حديقة في سانت بطرسبورغ، روسيا.
المرشحة الرئاسية جانيت جارا، تؤدي رقصة الكويكا التقليدية مع انطلاق فترة الحملة الانتخابية في سانتياغو، تشيلي.
