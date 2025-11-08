https://sarabic.ae/20251108/حديقة-حيوانات-موسكو-تستقبل-كائنا-نادرا-من-صحارى-دولة-عربية-1106874343.html

حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية

تمّ نقل زوج من السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي، وهي زواحف كبيرة موطنها الصحارى الأفريقية، إلى حديقة حيوانات موسكو، ما يتيح فرصًا جديدة للتعليم والتعرف على هذا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

روسيا

موسكو

حديقة حيوان

زواحف

واستقبلت الحديقة زوجا نادرا من الزواحف المصرية ذات الذيل الشوكي، وهو نوع معروف بعيشه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية القاحلة في أفريقيا، وقد تم إيواء الزوج (ذكر وأنثى) في منطقة خدمة مُخصصة داخل حوض زجاجي في الحديقة، مصممة لتوفير الرعاية المتخصصة التي يحتاجها هذا النوع من الزواحف.وعلى الرغم من أن أعمار السحالي الجديدة غير معروفة بدقة، إلا أن وجودها يمثل إضافة مهمة للحديقة، إذ نادرًا ما تربى السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي في الحدائق المحمية، حيث تحتاج هذه الزواحف إلى حوض زجاجي واسع لاستيعاب حجمها وطبيعتها النشطة.ويعتبر إدخال السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إلى حديقة حيوانات موسكو، تعزيزًا للبرامج التعليمية من خلال عرض أنواع فريدة من الزواحف المتكيفة مع الصحراء. ويمثل وصول السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إنجازا في مهمة الحديقة المستمرة لإثراء مجموعاتها الحية بأنواع من بيئات مختلفة ومتنوعة.أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو

موسكو

