https://sarabic.ae/20251108/حديقة-حيوانات-موسكو-تستقبل-كائنا-نادرا-من-صحارى-دولة-عربية-1106874343.html
حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية
سبوتنيك عربي
2025-11-08T14:59+0000
2025-11-08T14:59+0000
2025-11-08T14:59+0000
مجتمع
علوم
روسيا
موسكو
حديقة حيوان
زواحف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106874177_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_88ef3b1cb3225af59e35c999ce8d1cfa.jpg
واستقبلت الحديقة زوجا نادرا من الزواحف المصرية ذات الذيل الشوكي، وهو نوع معروف بعيشه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية القاحلة في أفريقيا، وقد تم إيواء الزوج (ذكر وأنثى) في منطقة خدمة مُخصصة داخل حوض زجاجي في الحديقة، مصممة لتوفير الرعاية المتخصصة التي يحتاجها هذا النوع من الزواحف.وعلى الرغم من أن أعمار السحالي الجديدة غير معروفة بدقة، إلا أن وجودها يمثل إضافة مهمة للحديقة، إذ نادرًا ما تربى السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي في الحدائق المحمية، حيث تحتاج هذه الزواحف إلى حوض زجاجي واسع لاستيعاب حجمها وطبيعتها النشطة.ويعتبر إدخال السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إلى حديقة حيوانات موسكو، تعزيزًا للبرامج التعليمية من خلال عرض أنواع فريدة من الزواحف المتكيفة مع الصحراء. ويمثل وصول السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إنجازا في مهمة الحديقة المستمرة لإثراء مجموعاتها الحية بأنواع من بيئات مختلفة ومتنوعة.
موسكو
سبوتنيك عربي
واستقبلت الحديقة زوجا نادرا من الزواحف المصرية ذات الذيل الشوكي، وهو نوع معروف بعيشه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية القاحلة في أفريقيا، وقد تم إيواء الزوج (ذكر وأنثى) في منطقة خدمة مُخصصة داخل حوض زجاجي في الحديقة، مصممة لتوفير الرعاية المتخصصة التي يحتاجها هذا النوع من الزواحف.
وعلى الرغم من أن أعمار السحالي الجديدة غير معروفة بدقة، إلا أن وجودها يمثل إضافة مهمة للحديقة، إذ نادرًا ما تربى السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي في الحدائق المحمية، حيث تحتاج هذه الزواحف إلى حوض زجاجي واسع لاستيعاب حجمها وطبيعتها النشطة.
ولمحاكاة بيئتها الصحراوية الطبيعية، يحافظ الحوض على جفاف الهواء، وهو مجهز بإضاءة فوق بنفسجية ضرورية لصحتها، كما يحافظ الحوض على درجة حرارة الموطن بين 25 و30 درجة مئوية، مع وجود نقطة تدفئة تتراوح حرارتها بين 40 و50 درجة مئوية للسماح للزواحف بتنظيم درجة حرارتها بفعالية.
ويعتبر إدخال السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إلى حديقة حيوانات موسكو، تعزيزًا للبرامج التعليمية من خلال عرض أنواع فريدة من الزواحف المتكيفة مع الصحراء.
ويمثل وصول السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إنجازا في مهمة الحديقة المستمرة لإثراء مجموعاتها الحية بأنواع من بيئات مختلفة ومتنوعة.