مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية
حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية
60
حديقة حيوانات موسكو تستقبل كائنا نادرا من صحارى دولة عربية

تمّ نقل زوج من السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي، وهي زواحف كبيرة موطنها الصحارى الأفريقية، إلى حديقة حيوانات موسكو، ما يتيح فرصًا جديدة للتعليم والتعرف على هذا النوع من الزواحف.
واستقبلت الحديقة زوجا نادرا من الزواحف المصرية ذات الذيل الشوكي، وهو نوع معروف بعيشه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية القاحلة في أفريقيا، وقد تم إيواء الزوج (ذكر وأنثى) في منطقة خدمة مُخصصة داخل حوض زجاجي في الحديقة، مصممة لتوفير الرعاية المتخصصة التي يحتاجها هذا النوع من الزواحف.
وعلى الرغم من أن أعمار السحالي الجديدة غير معروفة بدقة، إلا أن وجودها يمثل إضافة مهمة للحديقة، إذ نادرًا ما تربى السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي في الحدائق المحمية، حيث تحتاج هذه الزواحف إلى حوض زجاجي واسع لاستيعاب حجمها وطبيعتها النشطة.

ولمحاكاة بيئتها الصحراوية الطبيعية، يحافظ الحوض على جفاف الهواء، وهو مجهز بإضاءة فوق بنفسجية ضرورية لصحتها، كما يحافظ الحوض على درجة حرارة الموطن بين 25 و30 درجة مئوية، مع وجود نقطة تدفئة تتراوح حرارتها بين 40 و50 درجة مئوية للسماح للزواحف بتنظيم درجة حرارتها بفعالية.

ويعتبر إدخال السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إلى حديقة حيوانات موسكو، تعزيزًا للبرامج التعليمية من خلال عرض أنواع فريدة من الزواحف المتكيفة مع الصحراء.
ويمثل وصول السحالي المصرية ذات الذيل الشوكي إنجازا في مهمة الحديقة المستمرة لإثراء مجموعاتها الحية بأنواع من بيئات مختلفة ومتنوعة.
