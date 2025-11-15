https://sarabic.ae/20251115/التحدث-بلغات-متعددة-يساعد-على-بقاء-الدماغ-أكثر-شبابا-1107140533.html

التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"

التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"

سبوتنيك عربي

سلطت دراسة حديثة الضوء على كيفية تأثير عوامل نمط الحياة، مثل التعدد اللغوي، على عملية شيخوخة الدماغ، وتوصلت الدراسة إلى أن الأفراد متعددي اللغات يمرون بشيخوخة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T15:49+0000

2025-11-15T15:49+0000

2025-11-15T15:58+0000

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

اللغات

تعلم

تعلم لغة أجنبية

فوائد

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107140670_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_30fb3785dea506d269f1175535d09cdc.jpg

حللت هذه الدراسة العمر البيولوجي لأكثر من 86,000 بالغ سليم تتراوح أعمارهم بين 51 و90 عاما من 27 دولة أوروبية لفهم كيفية تأثير المهارات اللغوية على الشيخوخة.كما قيم الباحثون، باستخدام نموذج حسابي يسمى الفجوة العمرية السلوكية الحيوية، ما إذا كان العمر البيولوجي للفرد أكبر أم أصغر من عمره الزمني من خلال دمج مختلف المتغيرات الصحية ونمط الحياة، حسب ما ورد في صحيفة "فايز".أظهرت البيانات أنه حتى عندما لا يستخدم الأفراد جميع لغاتهم بنشاط يوميا، فإن أدمغتهم تظل نشطة، ما يعزز الوظائف الإدراكية مثل الانتباه والذاكرة والتحكم التنفيذي، حيث تنشئ هذه التمارين العقلية نوعا من الاحتياطي المعرفي، ما يساعد على تأخير ظهور التغيرات الدماغية المرتبطة بالعمر.راقب الباحثون بعناية مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك التعليم والصحة البدنية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعرضات البيئية والظروف الاجتماعية لعزل تأثير التعدد اللغوي، وظلت النتائج متسقة رغم هذه الضوابط، مؤكدة على الدور الفريد الذي تلعبه إدارة لغات متعددة في الحفاظ على صحة الدماغ.يحث الخبراء على النظر إلى التعدد اللغوي ليس فقط كمهارة تواصل، بل كعنصر أساسي في صحة الدماغ واستراتيجيات الشيخوخة. ويمكن أن يكون تشجيع برامج تعلم اللغات، وخاصة المشاركة في تعدد اللغات مدى الحياة، بمثابة أداة صحية عامة منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير.تشير هذه النتائج إلى أن الأفراد متعددي اللغات قد يحافظون على وظائف إدراكية أكثر حدة وصحة دماغية عامة أفضل مع التقدم في السن.دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئابباحثون يكشفون عن سلوك بسيط وغير مكلف يعزز الصحة النفسية والعقلية

https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html

https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الإدراك-على-الشعور-بضيق-الوقت-1107087059.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أخبار الأبحاث العلمية, اللغات, تعلم, تعلم لغة أجنبية, فوائد