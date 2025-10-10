https://sarabic.ae/20251010/الصحة-العالمية-واحد-من-كل-3-أطباء-في-أوروبا-يعاني-من-الاكتئاب-1105845473.html
الصحة العالمية: واحد من كل 3 أطباء في أوروبا يعاني من الاكتئاب
الصحة العالمية: واحد من كل 3 أطباء في أوروبا يعاني من الاكتئاب
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن ثلث الأطباء والممرضين في أوروبا يعتقدون أنهم "يعانون من الاكتئاب"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع زيادة الضغط على القطاع...
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى قول مدير المنظمة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، إن "هذا المعدل يزيد بخمس مرات عن المتوسط المسجّل بين عموم سكان القارة".وأضاف أن "أكثر من واحد من كل 10 من العاملين في القطاع الصحي فكر في الانتحار أو إيذاء نفسه".وأشار التقرير إلى أن "الممرضات والطبيبات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من نظرائهن الرجال، بينما يُظهر الأطباء الذكور معدلات أعلى من إدمان الكحول".وبيّن التقرير، الذي شمل آراء 90 ألف متخصص في 27 دولة أوروبية، أن "ثلث العاملين في القطاع الصحي تعرضوا للترهيب أو التهديد في العمل، بينما واجه 10 في المئة منهم عنفًا جسديًا أو تحرشًا جنسيًا، خلال العام الماضي".كما أظهر التقرير أن "25 في المئة من الأطباء يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعيا، وأن ثلث الأطباء وربع الممرضين لديهم عقود عمل مؤقتة تزيد من شعورهم بعدم الاستقرار المهني".كما دعت إلى توفير دعم نفسي فعّال للعاملين في القطاع، خصوصا مع توقعات بعجز يقارب مليون موظف في الرعاية الصحية الأوروبية بحلول عام 2030.
الصحة العالمية: واحد من كل 3 أطباء في أوروبا يعاني من الاكتئاب
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن ثلث الأطباء والممرضين في أوروبا يعتقدون أنهم "يعانون من الاكتئاب"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع زيادة الضغط على القطاع الصحي ونقص الكوادر.
جاء ذلك في تقرير
نشرته المنظمة، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى قول مدير المنظمة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، إن "هذا المعدل يزيد بخمس مرات عن المتوسط المسجّل بين عموم سكان القارة".
وأضاف أن "أكثر من واحد من كل 10 من العاملين في القطاع الصحي فكر في الانتحار أو إيذاء نفسه".
وأشار التقرير إلى أن "الممرضات والطبيبات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من نظرائهن الرجال، بينما يُظهر الأطباء الذكور معدلات أعلى من إدمان الكحول".
وبحسب التقرير، فقد سجلت لاتفيا وبولندا أعلى نسب إصابة بالاكتئاب بين الطواقم الطبية، حيث بلغت النسبة نحو نصف المستطلَعين، في حين جاءت الدنمارك وآيسلندا في أدنى القائمة بنسبة تقارب 15 في المئة.
وبيّن التقرير، الذي شمل آراء 90 ألف متخصص في 27 دولة أوروبية، أن "ثلث العاملين في القطاع الصحي تعرضوا للترهيب أو التهديد في العمل، بينما واجه 10 في المئة منهم عنفًا جسديًا أو تحرشًا جنسيًا، خلال العام الماضي".
كما أظهر التقرير أن "25 في المئة من الأطباء
يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعيا، وأن ثلث الأطباء وربع الممرضين لديهم عقود عمل مؤقتة تزيد من شعورهم بعدم الاستقرار المهني".
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تشديد العقوبات على العنف والتحرش في المؤسسات الصحية، وإصلاح نظام ساعات العمل.
كما دعت إلى توفير دعم نفسي فعّال للعاملين في القطاع، خصوصا مع توقعات بعجز يقارب مليون موظف في الرعاية الصحية الأوروبية بحلول عام 2030.