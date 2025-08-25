https://sarabic.ae/20250825/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-الحرارة-الشديدة-على-العمال-وتدعو-لخطط-حماية-عاجلة--1104125991.html

"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة

"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة

أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريرا مشتركا جديدا يحذر من التهديدات الصحية المتفاقمة التي يواجهها العمال حول العالم جراء التعرض... 25.08.2025

وأوضح التقرير أن العمال في قطاعات مثل الزراعة والبناء وصيد الأسماك هم الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، خاصة في البلدان النامية، حيث يؤثر ارتفاع الحرارة أيضا على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن "الإجهاد الحراري يهدد صحة ومعيشة مليارات العمال، خاصة في المجتمعات الهشة"، مشددا على الحلول العملية التي يقدمها التقرير لحماية العمال وتعزيز مرونة القوى العاملة في عالم يزداد حرارة. كما يزيد التعرض للحرارة الشديدة من مخاطر صحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، القصور الكلوي، والاضطرابات العصبية.ودعا التقرير إلى تطبيق خطط عمل مهنية فورية بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات وخبراء الصحة العامة للحد من هذه المخاطر، مشيرا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن الحرارة المفرطة تتسبب في أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويا.ويعد هذا التقرير دعوة عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ على العمال والمجتمعات الأكثر ضعفا.

