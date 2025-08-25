"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
© AP Photo / Anja Niedringhaus
أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريرا مشتركا جديدا يحذر من التهديدات الصحية المتفاقمة التي يواجهها العمال حول العالم جراء التعرض لدرجات حرارة مرتفعة في بيئات العمل، مدفوعة بتغير المناخ الذي يزيد من وتيرة وشدة موجات الحر.
وأوضح التقرير أن العمال في قطاعات مثل الزراعة والبناء وصيد الأسماك هم الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، خاصة في البلدان النامية، حيث يؤثر ارتفاع الحرارة أيضا على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وسجل التقرير أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، مع درجات حرارة تجاوزت 40 و50 درجة مئوية في مناطق عديدة.
وأكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن "الإجهاد الحراري يهدد صحة ومعيشة مليارات العمال، خاصة في المجتمعات الهشة"، مشددا على الحلول العملية التي يقدمها التقرير لحماية العمال وتعزيز مرونة القوى العاملة في عالم يزداد حرارة.
وكشف التقرير، المستند إلى أبحاث تمتد لأكثر من 50 عاما، أن أكثر من 2.4 مليار عامل يواجهون الإجهاد الحراري مباشرة، مما يتسبب في انخفاض الإنتاجية بنسبة 2-3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 درجة مئوية، مع تأثيرات اقتصادية كبيرة.
كما يزيد التعرض للحرارة الشديدة من مخاطر صحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، القصور الكلوي، والاضطرابات العصبية.
ودعا التقرير إلى تطبيق خطط عمل مهنية فورية بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات وخبراء الصحة العامة للحد من هذه المخاطر، مشيرا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن الحرارة المفرطة تتسبب في أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويا.
ويعد هذا التقرير دعوة عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ على العمال والمجتمعات الأكثر ضعفا.
