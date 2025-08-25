"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة
"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على العمال وتدعو لخطط حماية عاجلة
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريرا مشتركا جديدا يحذر من التهديدات الصحية المتفاقمة التي يواجهها العمال حول العالم جراء التعرض... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T19:46+0000
2025-08-25T19:46+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg
وأوضح التقرير أن العمال في قطاعات مثل الزراعة والبناء وصيد الأسماك هم الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، خاصة في البلدان النامية، حيث يؤثر ارتفاع الحرارة أيضا على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن "الإجهاد الحراري يهدد صحة ومعيشة مليارات العمال، خاصة في المجتمعات الهشة"، مشددا على الحلول العملية التي يقدمها التقرير لحماية العمال وتعزيز مرونة القوى العاملة في عالم يزداد حرارة. كما يزيد التعرض للحرارة الشديدة من مخاطر صحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، القصور الكلوي، والاضطرابات العصبية.ودعا التقرير إلى تطبيق خطط عمل مهنية فورية بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات وخبراء الصحة العامة للحد من هذه المخاطر، مشيرا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن الحرارة المفرطة تتسبب في أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويا.ويعد هذا التقرير دعوة عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ على العمال والمجتمعات الأكثر ضعفا.
سبوتنيك عربي
19:46 GMT 25.08.2025
شعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Anja Niedringhaus
أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريرا مشتركا جديدا يحذر من التهديدات الصحية المتفاقمة التي يواجهها العمال حول العالم جراء التعرض لدرجات حرارة مرتفعة في بيئات العمل، مدفوعة بتغير المناخ الذي يزيد من وتيرة وشدة موجات الحر.
وأوضح التقرير أن العمال في قطاعات مثل الزراعة والبناء وصيد الأسماك هم الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، خاصة في البلدان النامية، حيث يؤثر ارتفاع الحرارة أيضا على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وسجل التقرير أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، مع درجات حرارة تجاوزت 40 و50 درجة مئوية في مناطق عديدة.

علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين
7 يناير, 20:41 GMT

وأكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن "الإجهاد الحراري يهدد صحة ومعيشة مليارات العمال، خاصة في المجتمعات الهشة"، مشددا على الحلول العملية التي يقدمها التقرير لحماية العمال وتعزيز مرونة القوى العاملة في عالم يزداد حرارة.

وكشف التقرير، المستند إلى أبحاث تمتد لأكثر من 50 عاما، أن أكثر من 2.4 مليار عامل يواجهون الإجهاد الحراري مباشرة، مما يتسبب في انخفاض الإنتاجية بنسبة 2-3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 درجة مئوية، مع تأثيرات اقتصادية كبيرة.

كما يزيد التعرض للحرارة الشديدة من مخاطر صحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، القصور الكلوي، والاضطرابات العصبية.

ودعا التقرير إلى تطبيق خطط عمل مهنية فورية بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات وخبراء الصحة العامة للحد من هذه المخاطر، مشيرا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن الحرارة المفرطة تتسبب في أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويا.

ويعد هذا التقرير دعوة عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ على العمال والمجتمعات الأكثر ضعفا.
