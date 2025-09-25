عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
طبيب عربي يحقق حلمه بزيارة جميع دول العالم

25.09.2025
مطار برلين
مطار برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
حقق طبيب عربي إنجازا تاريخيا بزيارته لكل بلدان العالم الـ197، المعترف بها لدى منظمة الأمم المتحدة، في رحلة استغرقت نحو 17 سنة.
تمكن الطبيب المغربي، أشرف السكري، من زيارة جميع بلدان العالم دون استثناء، بما فيها مناطق ودول يصعب الوصول إليها، مثل أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية وميانمار وغيرها.
وقال أشرف: "لم يكن الموضوع سهلا، لكن كنت مصمماً على أن أكسر الصورة النمطية عن الجواز المغربي، وأثبت أنه لا مكان يبعد لمن له شغف الاستكشاف".
وأضاف أن حلمه "ولوج كل دول البسيطة بالجواز المغربي"، ما جعل منه "أول مواطن مغربي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي والملهم، فبات بذلك نموذجا حيا للشغف والمثابرة وكسر التوقعات"، وفقا له.
موظف يفحص محرك طاائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
مجتمع
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
8 يوليو, 14:49 GMT
وذكر السكري أن الرحلة لم تكن مجرد تنقل بين مطارات العالم وفنادقه بل "مغامرة طويلة مليئة بالتحديات الجغرافية والثقافية والأمنية"، ومع ذلك استطاع أن يحول حلمه إلى واقع ملموس يشهد عليه العالم.
يشار إلى أن السكري هو ابن مدينة المحمدية، وهو طبيب مغربي متخصص في طب الطوارئ، وقطع الطبيب المغربي آلاف الكيلومترات من مناطق النزاع إلى الغابات الكثيفة، ومن القطب الجنوبي القارس إلى جزر المحيط الهادئ المعزولة.
راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن
كأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
