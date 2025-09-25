https://sarabic.ae/20250925/طبيب-عربي-يحقق-حلمه-بزيارة-جميع-دول-العالم-----1105250053.html
حقق طبيب عربي إنجازا تاريخيا بزيارته لكل بلدان العالم الـ197، المعترف بها لدى منظمة الأمم المتحدة، في رحلة استغرقت نحو 17 سنة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
تمكن الطبيب المغربي، أشرف السكري، من زيارة جميع بلدان العالم دون استثناء، بما فيها مناطق ودول يصعب الوصول إليها، مثل أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية وميانمار وغيرها.وقال أشرف: "لم يكن الموضوع سهلا، لكن كنت مصمماً على أن أكسر الصورة النمطية عن الجواز المغربي، وأثبت أنه لا مكان يبعد لمن له شغف الاستكشاف".وذكر السكري أن الرحلة لم تكن مجرد تنقل بين مطارات العالم وفنادقه بل "مغامرة طويلة مليئة بالتحديات الجغرافية والثقافية والأمنية"، ومع ذلك استطاع أن يحول حلمه إلى واقع ملموس يشهد عليه العالم.يشار إلى أن السكري هو ابن مدينة المحمدية، وهو طبيب مغربي متخصص في طب الطوارئ، وقطع الطبيب المغربي آلاف الكيلومترات من مناطق النزاع إلى الغابات الكثيفة، ومن القطب الجنوبي القارس إلى جزر المحيط الهادئ المعزولة.
تمكن الطبيب المغربي، أشرف السكري، من زيارة جميع بلدان العالم دون استثناء، بما فيها مناطق ودول يصعب الوصول إليها، مثل أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية وميانمار وغيرها.
وقال أشرف: "لم يكن الموضوع سهلا، لكن كنت مصمماً على أن أكسر الصورة النمطية عن الجواز المغربي، وأثبت أنه لا مكان يبعد لمن له شغف الاستكشاف".
وأضاف أن حلمه "ولوج كل دول البسيطة بالجواز المغربي"، ما جعل منه "أول مواطن مغربي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي والملهم، فبات بذلك نموذجا حيا للشغف والمثابرة وكسر التوقعات"، وفقا له.
وذكر السكري أن الرحلة لم تكن مجرد تنقل بين مطارات العالم وفنادقه بل "مغامرة طويلة مليئة بالتحديات الجغرافية والثقافية والأمنية"، ومع ذلك استطاع أن يحول حلمه إلى واقع ملموس يشهد عليه العالم.
يشار إلى أن السكري هو ابن مدينة المحمدية، وهو طبيب مغربي متخصص في طب الطوارئ، وقطع الطبيب المغربي آلاف الكيلومترات من مناطق النزاع إلى الغابات الكثيفة، ومن القطب الجنوبي القارس إلى جزر المحيط الهادئ المعزولة.